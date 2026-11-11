Το μποτιλιάρισμα που «ανάγκασε» έναν Αμερικανό πρόεδρο να φτιάξει μια γέφυρα

Το μποτιλιάρισμα φαίνεται ότι ξεκίνησε όταν ένα μικρό αυτοκίνητο ξέμεινε από βενζίνη πάνω στη γέφυρα Highway Bridge στην Ουάσινγκτον.

Η γέφυρα Arlington Memorial Bridge, η οποία εκτείνεται πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ και συνδέει το Μνημείο του Λίνκολν με το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, είναι μία από τις ομορφότερες γέφυρες της ευρύτερης περιοχής της Ουάσινγκτον.

Αυτό που σήμερα μοιάζει με μια εξαιρετική, ακόμη και αυτονόητη ιδέα, είχε συλληφθεί ήδη από τον 19ο αιώνα, αλλά γνώρισε τη μοίρα τόσων άλλων μεγαλεπήβολων έργων: τις καθυστερήσεις. Εκείνο που έδωσε την απαραίτητη ώθηση ήταν ένα μποτιλιάρισμα, σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου 1921.

Σε ομιλία του στις 4 Ιουλίου 1851, ο υπουργός Εξωτερικών Ντάνιελ Γουέμπστερ απέδωσε την ιδέα για την κατασκευή μιας γέφυρας σε αυτήν περίπου την τοποθεσία στον πρόεδρο Άντριου Τζάκσον.

Μεταγενέστεροι πρόεδροι υποστήριξαν την ιδέα και το Κογκρέσο χρηματοδοτούσε κατά καιρούς μελέτες. Για παράδειγμα, το 1899 εγκρίθηκε η διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για μια μνημειακή γέφυρα.

Το Κογκρέσο δεν ενδιαφέρθηκε για αυτά τα μεγαλεπήβολα σχέδια. Εκείνη την εποχή, η New York Avenue τελείωνε κοντά στον ποταμό. Το 1901, ο γερουσιαστής Τζέιμς ΜακΜίλαν από το Μίσιγκαν, πρόεδρος της Επιτροπής της Γερουσίας για την Περιφέρεια της Κολούμπια, ηγήθηκε μιας επιτροπής με αντικείμενο τη βελτίωση των πάρκων της πόλης. Η έκθεση της Επιτροπής ΜακΜίλαν του 1902 περιλάμβανε πρόταση για τη μεταφορά του άκρου της σχεδιαζόμενης γέφυρας στην πλευρά της Ουάσιγκτον, στη θέση όπου επρόκειτο να κατασκευαστεί το Μνημείο του Λίνκολν, αντί για μια βορειότερη τοποθεσία που είχε προταθεί παλαιότερα.

Αφού το 1911 εγκρίθηκε η κατασκευή του Μνημείου του Λίνκολν, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1922, το Κογκρέσο ενέκρινε τον Νόμο περί Δημόσιων Κτιρίων. Ο νόμος υπογράφηκε από τον πρόεδρο Γουίλιαμ Χάουαρντ Ταφτ στις 4 Μαρτίου 1913, την τελευταία ημέρα της θητείας του.

Ο νόμος προέβλεπε τη διάθεση 25.000 δολαρίων για τη σύσταση επιτροπής, υπό την προεδρία του ίδιου του προέδρου των ΗΠΑ, η οποία θα εξέταζε τον τρόπο σύνδεσης του Εθνικού Κοιμητηρίου του Άρλινγκτον με την Ουάσινγκτον μέσω μιας γέφυρας πάνω από τον Ποτόμακ.

Arlington Memorial Bridge

Το Κογκρέσο κατάφερε να καθυστερήσει το έργο εγκρίνοντας τα κονδύλια για την επιτροπή, αλλά παραλείποντας να τα διαθέσει πραγματικά, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έτσι, η επιτροπή δεν μπορούσε να ξεκινήσει τις εργασίες της.

Το 1919, ο δρ Σ. Μ. Τζόνσον, υποστηρικτής της ανάπτυξης των οδικών δικτύων από το Νέο Μεξικό, συνέλαβε την ιδέα της Lee Highway, ενός αυτοκινητόδρομου που θα συνέδεε την Ουάσιγκτον με την Καλιφόρνια, ως νότιου αντίστοιχου της Lincoln Highway, η οποία συνέδεε τη Νέα Υόρκη με το Σαν Φρανσίσκο.

Τον Ιούνιο του 1920, το Κογκρέσο διέθεσε τελικά τα 25.000 δολάρια που είχαν εγκριθεί από το 1913 για τη σύσταση της Επιτροπής της Γέφυρας Arlington Memorial Bridge. Οι εργασίες ξεκίνησαν, έστω και με αργούς ρυθμούς.

Κατασκευάστηκε χάρη σε ένα μποτιλιάρισμα

Η καθυστέρηση ενδέχεται να συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, αν δεν είχε συμβεί ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα στις 11 Νοεμβρίου 1921.

Ο πρόεδρος Γουόρεν Γκ. Χάρντινγκ, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του στις 4 Μαρτίου, κατευθυνόταν προς το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον για την τελετή αφιέρωσης του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Το αυτοκίνητό του εγκλωβίστηκε σε αυτό που το Associated Press χαρακτήρισε ως «το χειρότερο μποτιλιάρισμα που είχε δει η πρωτεύουσα εδώ και πολλά χρόνια».

Το μποτιλιάρισμα, το οποίο φαίνεται ότι ξεκίνησε όταν ένα μικρό αυτοκίνητο ξέμεινε από βενζίνη πάνω στη γέφυρα Highway Bridge, που είχε αντικαταστήσει την Long Bridge, εμπόδισε χιλιάδες ανθρώπους να φτάσουν στην τελετή.

Ο πρόεδρος Χάρντινγκ κατάφερε να φτάσει εγκαίρως στο κοιμητήριο, αλλά μόνο επειδή είχε στη διάθεσή του βοήθεια που δεν είχαν οι υπόλοιποι οδηγοί, όπως εξήγησε η εφημερίδα The Evening Star.

Όπως έγραψε ο δημοσιογράφος Τζακ Άιζεν της The Washington Post σε αναδρομικό δημοσίευμα του 1958, το φοβερό μποτιλιάρισμα που είχε αφήσει την πόλη «δεμένη κόμπο» ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη κατασκευής της γέφυρας.

«Αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά», έγραψε. «Η προσπάθεια είχε πλέον ξεκινήσει».

Από τον σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση χρειάστηκε ακόμη μία δεκαετία. Σε αυτό το διάστημα πέθανε ο πρόεδρος Χάρντινγκ, στις 2 Αυγούστου 1923, ακολούθησε η προεδρία του Κάλβιν Κούλιτζ, εξελέγη πρόεδρος ο πρώην υπουργός Εμπορίου Χέρμπερτ Χούβερ και ξεκίνησε η Μεγάλη Ύφεση.

Τελικά, σχεδόν 80 χρόνια μετά την ομιλία του υπουργού Γουέμπστερ, η γέφυρα δόθηκε στην κυκλοφορία, αν και δεν είχε ολοκληρωθεί σε κάθε λεπτομέρεια.

Η γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε από το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ με κόστος 6.650.000 δολάρια, δεν διέθετε φωτισμό για τη νυχτερινή κυκλοφορία. Οι αρμόδιοι δεν είχαν ακόμη συμφωνήσει ως προς τον «τελικό σχεδιασμό του φωτισμού, ο οποίος θα έπρεπε να συνάδει με τη μεγαλοπρέπεια του έργου». Τον σχεδιασμό των πρόσθετων στοιχείων της γέφυρας θα αναλάμβανε η Επιτροπή Καλών Τεχνών. Οι τελευταίες εργασίες ολοκληρώθηκαν μόλις τον Σεπτέμβριο του 1933.