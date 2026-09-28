Το πρώτο πρόστιμο για…υπερβολική ταχύτητα στον κόσμο

Η 28η Ιανουαρίου 1896 πρέπει να είχε ξεκινήσει σαν μια συνηθισμένη ημέρα για τον αστυνομικό που ήταν υπεύθυνος για το Πάντοκ Γουντ του Κεντ.

Στις 28 Ιανουαρίου 1896, ο Walter Arnold από το Ιστ Πέκαμ της Αγγλίας έγινε ο πρώτος άνθρωπος που συνελήφθη να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα με μηχανοκίνητο όχημα. Ο Arnold εντοπίστηκε να κινείται με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 8 μιλίων την ώρα (13 χλμ) -τέσσερις φορές πάνω από το όριο των 2 μιλίων την ώρα (3,2 χλμ/ώρα)- και καταδιώχθηκε για 8 χιλιόμετρα από έναν αστυνομικό πάνω σε ποδήλατο.

Η 28η Ιανουαρίου 1896 πρέπει να είχε ξεκινήσει σαν μια συνηθισμένη ημέρα για τον αστυνομικό που ήταν υπεύθυνος για το Πάντοκ Γουντ του Κεντ. Καθώς οδηγούσε το ποδήλατό του με ηρεμία μέσα στο χωριό, η γαλήνη της συνηθισμένης περιπολίας του διαλύθηκε ξαφνικά. Δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι αυτό που συνέβαινε αποτελούσε ταυτόχρονα ένα γεγονός εθνικής και, τελικά, διεθνούς σημασίας.

Περνώντας ξυστά από τον αστυνομικό με την «τρομακτική ταχύτητα» των 13 χιλιομέτρων την ώρα, ένας αυτοκινητιστής ονόματι Walter Arnold ετοιμαζόταν να περάσει στην ιστορία μέσα σε ένα σύννεφο καυσαερίων και μια δίνη νομικών διαδικασιών. Όχι μόνο παραβίαζε ξεκάθαρα το όριο ταχύτητας, το οποίο ήταν μόλις 3,2 χλμ/ώρα.

Ο αστυνομικός ξεκίνησε να τον καταδιώκει με το υπηρεσιακό του ποδήλατο και τελικά κατάφερε να τον φτάσει έπειτα από οχτώ χιλιόμετρα. Αφού τον συνέλαβε, τι μπορούσε άραγε να κάνει ένας αστυνομικός σε μια εποχή πριν από τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα;

Ο Walter Arnold δεν ήταν ένας συνηθισμένος αυτοκινητιστής. Ήταν επίσης ένας από τους πρώτους εμπόρους αυτοκινήτων στη χώρα και ο τοπικός αντιπρόσωπος των οχημάτων Benz. Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του και, παράλληλα, είχε ιδρύσει τη δική του αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευάζοντας αυτοκίνητα με την ονομασία «Arnold».

Η εφημερίδα London Daily News παρουσίασε αναλυτικά τις τέσσερις κατηγορίες με τις οποίες ο Walter Arnold βρέθηκε αντιμέτωπος στο δικαστήριο. Το όχημα του Arnold περιγραφόταν επανειλημμένα ως «άμαξα χωρίς άλογο», και η υπόθεση έθεσε ξεκάθαρα ορισμένα ενδιαφέροντα φιλοσοφικά αλλά και νομικά ζητήματα ενώπιον των δικαστών.

Οι τέσσερις κατηγορίες

Η πρώτη κατηγορία, η οποία σήμερα ακούγεται παράξενη, αφορούσε τη χρήση μιας «ατμομηχανής χωρίς άλογο». Η επόμενη αφορούσε το γεγονός ότι υπήρχαν λιγότερα από τρία άτομα «υπεύθυνα για αυτήν». Ακολούθησε η παράβαση ταχύτητας: ο Arnold οδηγούσε με ταχύτητα μεγαλύτερη των 3,2 χλμ/ώρα. Τέλος, κατηγορήθηκε επειδή δεν είχε αναγράψει πάνω στο όχημα το όνομα και τη διεύθυνσή του.

Κατά την υπεράσπιση, ο δικηγόρος του Arnold υποστήριξε ότι οι υφιστάμενοι νόμοι περί ατμομηχανών δεν είχαν προβλέψει αυτού του είδους τα οχήματα. Ανέφερε μάλιστα τα ονόματα δύο επιφανών χρηστών, του Sir David Salmons και του Evelyn Ellis, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα δικά τους οχήματα χωρίς να έχουν αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα.

Τελικά, ο Arnold τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5 σελίνια για την πρώτη κατηγορία, δηλαδή για «χρήση άμαξας χωρίς άλογο ατμομηχανής» -με άλλα λόγια, μιας «άμαξας χωρίς άλογο»- συν 2 λίρες και 11 πένες δικαστικά έξοδα.

Για καθεμία από τις υπόλοιπες κατηγορίες, κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 1 σελίνι και 9 σελίνια έξοδα.

Πηγή φωτογραφίας: Wikipedia

Στην πράξη, λοιπόν, η παραβίαση του ορίου ταχύτητας κόστισε στον Arnold μόλις ένα σελίνι.

Σε σημερινή αγοραστική αξία, το σύνολο των προστίμων αντιστοιχεί σε περίπου 515 λίρες ή 600 ευρώ.