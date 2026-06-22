Nyck de Vries: Ο πρεσβευτής της Rolex γράφει ένα νέο κεφάλαιο στις 24 Ώρες του Le Mans

«Από τότε που εντάχθηκα στην οικογένεια των πρεσβευτών της Rolex στις αρχές της χρονιάς, νιώθω ακόμη μεγαλύτερη υπερηφάνεια που κατέκτησα αυτόν τον τίτλο», ανέφερε ο Ολλανδός.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο πρεσβευτής της Rolex, Nyck de Vries, και οι συναθλητές του στην Toyota πραγματοποίησαν μία από τις πιο αξιοσημείωτες εμφανίσεις των τελευταίων ετών, σηματοδοτώντας την πρώτη νίκη του Ολλανδού στις 24 Ώρες του Le Mans.

Ο αγώνας διεξήχθη το Σάββατο 13 Ιουνίου, με 62 αυτοκίνητα να συμμετέχουν στην 94η διοργάνωση του αγώνα. Κάθε δευτερόλεπτο αυτής της δοκιμασίας διάρκειας 86.400 δευτερολέπτων είχε σημασία. Όταν το ρολόι της Rolex ολοκλήρωσε τη δεύτερη πλήρη περιστροφή του, το Toyota hybrid hypercar με το νούμερο 7 είχε ανέβει από τη 14η θέση της εκκίνησης για να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία ενός αγώνα με παράδοση άνω του ενός αιώνα.

Σε έναν θεσμό όπου ο χρόνος καθορίζει τα πάντα, η Rolex γιορτάζει φέτος την 25η επέτειό της ως «Αποκλειστικός Μεγάλος Συνεργάτης» και «Επίσημο Ρολόι» της διοργάνωσης, έχοντας συνδεθεί με τον αγώνα για πρώτη φορά το 2001.

«Νιώθω σαν να είχαν ευθυγραμμιστεί τα άστρα. Αισθάνομαι απίστευτη ανακούφιση και ευγνωμοσύνη για αυτό το επίτευγμα. Το Le Mans είναι αυτό που σε επιλέγει. Υπήρξαν πολλές στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα που νιώθαμε ότι δεν είχαμε καμία απολύτως πιθανότητα. Εστιάζαμε απλώς στη συγκομιδή βαθμών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA. Αυτή η νίκη αποδεικνύει ότι δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάς και ότι πρέπει πάντα να επιμένεις», ανέφερε ο Nyck de Vries, ενώ πρόσθεσε:

»Από τότε που εντάχθηκα στην οικογένεια των πρεσβευτών της Rolex στις αρχές της χρονιάς, νιώθω ακόμη μεγαλύτερη υπερηφάνεια που κατέκτησα αυτόν τον τίτλο και έγινα νικητής του Le Mans. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος. Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα να μπορώ να συμβάλω στην κληρονομιά της Rolex και να πετύχω κάτι ξεχωριστό τόσο για εμένα όσο και για τη μάρκα. Το να αγωνίζομαι στην πίστα Circuit de la Sarthe και να βλέπω το λογότυπο της Rolex έχει πλέον διαφορετική σημασία για μένα».

Λίγοι μπορούν να εκτιμήσουν το μέγεθος αυτού του επιτεύγματος στην Circuit de la Sarthe περισσότερο από τον επίσης πρεσβευτή της Rolex, Tom Kristensen, ο οποίος έχει κερδίσει τον αγώνα εννέα φορές – αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.

Ο Kristensen, που αντάλλαξε λίγα λόγια με τον Nyck de Vries πριν από την εκκίνηση, δήλωσε: «Η νίκη στο Le Mans ήταν η εκπλήρωση ενός ονείρου για εκείνον – αυτό μου είχε πει ο Nyck. Πίστευα ήδη από τις αρχές της εβδομάδας ότι η Toyota ήταν το φαβορί και ότι θα κέρδιζε, αλλά δεν μπορούσα να προβλέψω ποιο αυτοκίνητο θα τα κατάφερνε. Του είπα λοιπόν: “Εξαρτάται από εσένα να κάνεις τη διαφορά” και έκανε ακριβώς αυτό».

Ιστορία γράφτηκε επίσης νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν η πρεσβευτής της Rolex Jamie Chadwick έγινε η πρώτη γυναίκα που οδήγησε Hypercar στην Circuit de la Sarthe κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Η Βρετανίδα οδηγός συνεχίζει να καταρρίπτει στερεότυπα και να αφήνει το αποτύπωμά της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.