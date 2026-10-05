Ο ιερέας που κατασκεύασε το «πρώτο ασφαλές αυτοκίνητο στον κόσμο»

Το αυτοκίνητο διέθετε ζώνες ασφαλείας, κλωβό ασφαλείας, επενδεδυμένες προστατευτικές μπάρες στις πλευρές και πτυσσόμενη κολόνα τιμονιού.

Άνθρωποι κάθε προέλευσης έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς με την κατασκευή αυτοκινήτων, όμως ένας από τους πιο ιδιαίτερους σχεδιαστές όλων των εποχών ήταν αναμφίβολα ο Aurora, ένας καθολικός ιερέας.

Ο Juliano ήταν ο άνθρωπος πίσω από την ανάπτυξη του Aurora, ενός αυτοκινήτου αμερικανικής κατασκευής, το οποίο θεωρείται από πολλούς ως το πρώτο πειραματικό όχημα που σχεδιάστηκε με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια.

Το Aurora απέκτησε τη φήμη του «άσχημου αυτοκινήτου», όμως άξιζε πραγματικά αυτή τη χαρακτηριστική περιγραφή;

Η αρχή

Πριν γίνει ιερέας, ο Juliano είχε σπουδάσει τέχνη και ήταν από μικρός λάτρης του σχεδιασμού αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, είχε κερδίσει υποτροφία από τη General Motors για να σπουδάσει δίπλα στον θρυλικό σχεδιαστή Harley Earl. Ωστόσο, η σχετική ενημέρωση έφτασε αφού ο Juliano είχε ήδη χειροτονηθεί.

Παρά το γεγονός αυτό, δεν έχασε ποτέ το ενδιαφέρον του για τα αυτοκίνητα, καθώς πίστευε ότι υπήρχαν πολλά περιθώρια για να γίνουν τα οχήματα σημαντικά ασφαλέστερα.

Η ενορία του αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την Aurora Motor Company, ώστε ο Juliano να μπορέσει να κατασκευάσει το αυτοκίνητο που ο ίδιος οραματιζόταν.

Το Aurora του 1957 απέκτησε αμάξωμα από fiberglass, το οποίο σύμφωνα με τις τότε περιγραφές ήταν ανθεκτικό στα βαθουλώματα, στη διάβρωση και στη σκουριά.

Aurora/ Lane Motor Museum

H ασφάλεια

Η ασφάλεια αποτελούσε απόλυτη προτεραιότητα για τον Juliano.

Το αυτοκίνητο διέθετε ζώνες ασφαλείας, κλωβό ασφαλείας, επενδεδυμένες προστατευτικές μπάρες στις πλευρές και πτυσσόμενη κολόνα τιμονιού.

Ένα εφεδρικό ελαστικό που ήταν τοποθετημένο κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου λειτουργούσε ως ένα είδος απορροφητήρα ενέργειας σε περίπτωση σύγκρουσης.

Ίσως, όμως, το πιο καινοτόμο χαρακτηριστικό του Aurora ήταν η δυνατότητα περιστροφής των καθισμάτων προς τα πίσω σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η υποδοχή

Ο Juliano ήταν ένας φιλόδοξος σχεδιαστής, όμως η κατασκευή του Aurora τελικά τον οδήγησε στη χρεοκοπία.

Κατηγορήθηκε ότι υπεξαιρούσε χρήματα από δωρεές και αποχώρησε από την Εκκλησία υπό δυσμενείς συνθήκες.

Ο Juliano αναγκάστηκε να παραδώσει το πρωτότυπο Aurora σε ένα συνεργείο επισκευών και, στη συνέχεια, το αυτοκίνητο πέρασε από τα χέρια αρκετών διαφορετικών ιδιοκτητών.

Εκείνη την εποχή, το Aurora θεωρήθηκε άσχημο αυτοκίνητο, κυρίως λόγω του ιδιαίτερα καμπυλωτού σχεδιασμού του και του διογκωμένου παρμπρίζ.

Τελικά, το Aurora πέρασε στα χέρια ενός Βρετανού λάτρη των αυτοκινήτων, του Andy Saunders.

Η αποκατάσταση του αυτοκινήτου χρειάστηκε πολύ χρόνο, κυρίως λόγω της έλλειψης διαθέσιμων πληροφοριών και τεχνικής τεκμηρίωσης, αλλά και επειδή ο ίδιος ο Juliano δεν ήταν πλέον εν ζωή. Ο Αμερικανός ιερέας είχε πεθάνει από εγκεφαλική αιμορραγία το 1999.

Μέχρι το 2005, η αποκατάσταση είχε ολοκληρωθεί.

Το Aurora παρουσιάστηκε στο Goodwood Festival of Speed, όπου εντυπωσίασε το κοινό.

Σε αντίθεση με την υποδοχή που είχε γνωρίσει τη δεκαετία του 1950, το σύγχρονο κοινό αντιμετώπισε το αυτοκίνητο ως μια μοναδική και εξαιρετικά πρωτοποριακή κατασκευή, που είχε προλάβει την εποχή της.

Σήμερα, το Aurora μπορεί να δει κανείς στο Beaulieu Motor Museum, στο Hampshire της Αγγλίας.

Ένα αυτοκίνητο που κάποτε θεωρήθηκε «άσχημο» αποδεικνύεται τελικά ένα από τα πιο παράξενα, αλλά και διορατικά, πειράματα στην ιστορία της αυτοκίνησης.