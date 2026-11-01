Όταν η Σύρος έφτιαχνε ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Το Enfield 8000 του Γουλανδρή

Η ενέργεια του αυτοκινήτου προερχόταν από οκτώ μονομπλόκ μπαταρίες των 6V, και ένας ενσωματωμένος φορτιστής σήμαινε ότι μπορούσε απλώς να συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο μέσω μιας πρίζας στο πίσω μέρος.

Πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, περίπου 100 ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν στο Isle of Wight, βασισμένα σε ένα σχέδιο που ήταν χρόνια μπροστά από την εποχή του.

Το Enfield 8000 ήταν ένα πρωτότυπο ηλεκτρικό όχημα που προέκυψε από έναν διαγωνισμό που διοργάνωσε το Συμβούλιο Ηλεκτρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου το 1966.

Η Enfield Automotive κέρδισε ανταγωνιστές όπως η Ford για το συμβόλαιο και κατασκεύασε περισσότερα από 100 αυτοκίνητα στο εργοστάσιό της στο Isle of Wight.

Το Enfield 8000

Με τελική ταχύτητα 77 χλμ/ώρα και αυτονομία έως και 90 χλμ., το αυτοκίνητο απευθυνόταν σε οδηγούς αστικών περιοχών και αναμενόταν να δώσει μια απαραίτητη ώθηση στην εξαγωγική προσπάθεια της Βρετανίας, σύμφωνα με το BBC.

Το όχημα σχεδιάστηκε γύρω από ένα πλαίσιο από ατσάλινους σωλήνες τετραγωνικής διατομής με πάνελ από ελαφρύ αλουμίνιο.

Η ενέργεια του αυτοκινήτου προερχόταν από οκτώ μονομπλόκ μπαταρίες των 6V, και ένας ενσωματωμένος φορτιστής σήμαινε ότι μπορούσε απλώς να συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο μέσω μιας πρίζας στο πίσω μέρος.

«Η αρχή λειτουργίας ήταν σχεδόν η ίδια με ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο», σύμφωνα με τον παρουσιαστή του Radio 4, Peter Curran, ο οποίος αγόρασε και αποκατέστησε ένα Enfield 8000.

Ο ίδιος λέει: «Ήταν μικρό, τετράγωνο και χαμηλό, αλλά κατά κάποιο τρόπο φουτουριστικό, με ένα όμορφο καμπυλωτό παρμπρίζ. Είχε μια θρασύτητα και κυκλοφορούσε σε ποικιλία χρωμάτων –κόκκινο, πορτοκαλί και μπλε. Στον απλό παρατηρητή έμοιαζε λίγο με ένα υπερμεγέθες Spangle (είδος καραμέλας)».

Το αυτοκίνητο είχε καλές επιδόσεις και απέσπασε θετικές κριτικές από τον αυτοκινητιστικό τύπο της εποχής. Η επιτάχυνσή του θεωρήθηκε εντυπωσιακή, πέρασε με άριστα τις δοκιμές πρόσκρουσης του Υπουργείου Μεταφορών και όταν τοποθετήθηκε σε αεροδυναμική σήραγγα έδειξε ότι είχε καλύτερο συντελεστή οπισθέλκουσας από μια Porsche.

Το ήθελε ο Reagan

Τον Νοέμβριο του 1969, το Enfield 8000 παρουσιάστηκε στο πρώτο διεθνές συμπόσιο για ηλεκτρικά οχήματα, που πραγματοποιήθηκε στο Φοίνιξ της Αριζόνα, όπου τράβηξε την προσοχή του Ronald Reagan, τότε Κυβερνήτη της Καλιφόρνια.

«Μεταφέραμε με ένα φορτηγό δύο Enfield σε όλη την Αμερική», λέει ο Sir John Samuel, ο οποίος ηγείτο της αποστολής. «Κάποιοι απλώς τα κοιτούσαν και γελούσαν, αλλά ο Reagan έμεινε έκπληκτος και είπε: “Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό εδώ;”».

Ο Reagan προσφέρθηκε να βρει μια τοποθεσία για εργοστάσιο στην Καλιφόρνια, υποσχόμενος γενναιόδωρες επιδοτήσεις και εγγυημένες παραγγελίες. Πρότεινε μάλιστα να δοθούν τα αυτοκίνητα σε όλους τους αγοραστές κατοικιών στο νησί Σάντα Καταλίνα, στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια, όπου η χρήση βενζινοκίνητων οχημάτων ήταν αυστηρά περιορισμένη.

Όμως, ο ιδιοκτήτης της Enfield Automotive, Γιάννης Γουλανδρής, ο οποίος προερχόταν από μια πλούσια ελληνική εφοπλιστική οικογένεια, απέρριψε την προσφορά του Reagan και επέλεξε να συνεχίσει την παραγωγή στο Cowes στο Isle of Wight.

Δεν κυκλοφόρησε ποτέ στην Ελλάδα

Το 1973 ο Γουλανδρής μετέφερε την παραγωγή στη Σύρο, αν και τα εξαρτήματα στέλνονταν πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναρμολογηθούν.

Το ελληνικό κράτος και το Υπουργείο Οικονομικών δεν είχαν καμία πρόβλεψη για ηλεκτρικά οχήματα. Η φορολόγηση και η ταξινόμηση των αυτοκινήτων γινόταν αποκλειστικά με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Καθώς το Enfield δεν είχε έμβολα και κυλίνδρους, οι αρχές αρνούνταν να του βγάλουν άδεια κυκλοφορίας, αφού δεν ήξεραν πώς να το φορολογήσουν.

Όμως και οι πωλήσεις ήταν υποτονικές.

«Μαζί με την περιορισμένη αυτονομία, το κύριο αποτρεπτικό στοιχείο ήταν πραγματικά η τιμή», λέει ο υποστηρικτής Peter Williams. «Προσφερόταν στις 2.600 λίρες. Τότε, με αυτά τα χρήματα, μπορούσες να αγοράσεις δύο Mini».

Τον Μάιο του 1976, η παραγωγή σταμάτησε οριστικά.

Ωστόσο, πολλά από τα σημερινά ηλεκτρικά αυτοκίνητα οφείλουν σημαντικό μερίδιο στο Enfield 8000, το οποίο έδειξε στον κόσμο ότι ένα μικρό αστικό αυτοκίνητο που τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ήταν μια πραγματική πιθανότητα.

Αφού χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα προώθησης από τα συμβούλια ηλεκτρισμού για πολλά χρόνια, τα περισσότερα Enfield 8000 αποσύρθηκαν τη δεκαετία του 1980, αλλά μερικά παραμένουν στα χέρια μουσείων και συλλεκτών.

Καθώς το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται, η τιμή των Enfield που έχουν διασωθεί είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί.