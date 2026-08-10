Πριν από περισσότερο από έναν αιώνα μια επική κόντρα μαινόταν στο Ντιτρόιτ

Το 1900 η πόλη είχε 285.704 κατοίκους, ενώ μέχρι το 1920, ο πληθυσμός είχε φτάσει το 1.000.000

Όταν ο Γάλλος αξιωματικός Antoine de la Mothe Cadillac το βασιλικό λάβαρο της Γαλλίας στις όχθες του Ντιτρόιτ (στα γαλλικά «στενό πέρασμα») στις 24 Ιουλίου 1701, δεν θα μπορούσε με τίποτα να φανταστεί τι θα επιφύλασσε το μέλλον.

Τους τέσσερις τροχούς, για την ακρίβεια.

Αυτοί οι τροχοί (στην πραγματικότητα τροχοί ποδηλάτου με ακτίνες) ήταν προσαρμοσμένοι σε μια ασταθή κατασκευή που έμοιαζε με μικρό παιδικό καροτσάκι, εξοπλισμένη με έναν μικροσκοπικό δικύλινδρο κινητήρα που απέδιδε μόλις 4 ίππους και λειτουργούσε με δυσκολία. Ωστόσο, όταν ο Henry Ford άρπαξε τον σφόνδυλο του κινητήρα (βολάν), του έδωσε μια περιστροφή και έθεσε σε λειτουργία τη δημιουργία του τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Ιουνίου 1896, ήταν σαν να είχε πυροδοτήσει μια βόμβα.

Το Ντιτρόιτ -και ολόκληρος ο κόσμος- δεν θα ήταν ποτέ ξανά το ίδιο, σημειώνει το Hagerty.

Κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, το Ντιτρόιτ ήταν τόσο άναρχο όσο η Άγρια Δύση και τόσο καινοτόμο όσο η Σίλικον Βάλεϊ, καθώς κυριαρχούνταν από τολμηρούς, ατρόμητους ιδρυτές επιχειρήσεων που είχαν μπροστά τους την προοπτική να κερδίσουν αδιανόητα εκατομμύρια παράγοντας μια επαναστατική νέα τεχνολογία: το αυτοκίνητο.

Στην αρχή υπήρχαν ο Henry, ένας ιδιοφυής άνθρωπος, και οι πρώτοι προμηθευτές του, τα αδέλφια, John and Horace Dodge, οι οποίοι διέθεταν ένα από τα καλύτερα μηχανουργεία στη Μεσοδυτική Αμερική.

Οι τρεις άνδρες αποτελούσαν μελέτη αντιθέσεων και, σε ολόκληρη τη σχέση τους, δεν κατάφεραν ποτέ να τα πάνε πραγματικά καλά. Ο Henry ήταν γνωστός ως απόλυτα εγκρατής άνθρωπος και συχνά καταφερόταν εναντίον του αλκοόλ, ενώ τα αδέλφια Dodge δεν έχαναν ποτέ την ευκαιρία να πιουν ένα ή δύο ποτά. Ή και έξι.

Ήταν διαφορετικοί ακόμη και σωματικά. Ο Henry Ford αδύνατος σαν καλάμι, βρισκόταν διαρκώς σε κίνηση, με διαπεραστικό βλέμμα. Σε όλη του τη ζωή παρέμεινε δραστήριος και λεπτός, με την εμφάνισή του να περιγράφεται συχνά ως «νεανική» και «γεμάτη ενέργεια» ακόμη και όταν είχε ξεπεράσει τα 80 του χρόνια.

Ο John και ο Horace, αντίθετα, ήταν γεροδεμένοι, κοκκινομάλληδες «ταραχοποιοί», που κατέβαζαν ό,τι μπορούσε να τους μεθύσει πιο γρήγορα -τα πρόσωπά τους συχνά πρησμένα από τις ατελείωτες νύχτες με ποτό και ξενύχτι.

Ο John ήταν τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος από τον Horace και είχε την ευθύνη για τα οικονομικά και τα συμβόλαια της εταιρείας τους, ενώ ο Horace ήταν μια μηχανολογική ιδιοφυΐα.

Παρά τις διαφορές τους (ή ίσως ακριβώς εξαιτίας αυτών), όταν το όραμα του Henry για το αυτοκίνητο συνδυάστηκε με τις κατασκευαστικές ικανότητες των αδελφών Dodge, όλα έμοιαζαν πιθανά.

Τρελός Χένρι

Έτσι τον αποκαλούσαν οι γείτονες κατά μήκος της λεωφόρου Μπάγκλεϊ στο Ντιτρόιτ. «Τρελό» τον έλεγαν εξαιτίας της ολοκληρωτικής και ασταμάτητης εμμονής του να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης.

Όταν δεν εργαζόταν ως αρχιμηχανικός στην Edison Illuminating Company of Detroit, ο Henry περνούσε κάθε ώρα που ήταν ξύπνιος στο πλινθόκτιστο υπόστεγο πίσω από το σπίτι που νοίκιαζε μαζί με τη σύζυγό του, την Clara και το μοναδικό τους παιδί, τον Edsel που είχε γεννηθεί τον Νοέμβριο του 1893.

Τις περισσότερες φορές, ο Henry αγνοούσε τις κοροϊδίες. Όταν αποφάσιζε να τους δώσει σημασία, άγγιζε τον κρόταφό του με το δάχτυλό του, κουνούσε αργά το κεφάλι και απαντούσε:

«Ναι, είμαι τρελός».

Ένα ελαφρύ χαμόγελο σχηματιζόταν στο πρόσωπό του.

«Τρελός σαν αλεπού», έλεγε.

Δύο επιχειρηματικές προσπάθειες ιδρύθηκαν και απέτυχαν προτού ο Henry αποδείξει στους γείτονές του ότι έκαναν λάθος. Όμως η τρίτη φορά ήταν πράγματι η τυχερή.

Η Ford Motor Company ιδρύθηκε επίσημα στις 16 Ιουνίου 1903 και, παρότι αντιμετώπισε τις αρχικές δυσκολίες ανάπτυξης, μέσα σε λίγα χρόνια η επιτυχία της ήταν εξασφαλισμένη.

Υπήρχε ο Henry και ακόμη 11 μέτοχοι -μια μικρή αλλά σημαντική ομάδα επιχειρηματιών του Ντιτρόιτ που παρείχε τα αρχικά κεφάλαια τα οποία χρειαζόταν η Ford για να ξεκινήσει την εταιρεία της. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και οι John και Horace, οι οποίοι ήταν οι μεγαλύτεροι προμηθευτές της εταιρείας.

Στην αρχή της ιστορίας της Ford Motor Company, τα αυτοκίνητά της ήταν στην πραγματικότητα περισσότερο Dodge παρά Ford.

Μεταξύ 1903 και 1914, τα αδέλφια Dodge προμήθευαν κάθε βασικό εξάρτημα ενός αυτοκινήτου Ford -συμπεριλαμβανομένου και του Model T- με εξαίρεση τους τροχούς, τα ελαστικά και τα αμαξώματα.

Μέχρι τα μέσα του 1914, η ετήσια παραγωγή του εργοστασίου της Dodge στο Hamtramck ήταν τεράστια.

Η σχέση που ξεκίνησε ως συνεργασία ανάμεσα στο όραμα του Henry Ford και τη μηχανολογική ικανότητα των αδελφών Dodge, όμως, δεν θα παρέμενε για πάντα ειρηνική. Η επιτυχία σύντομα θα γεννούσε μία από τις πιο διάσημες επιχειρηματικές συγκρούσεις στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Από την αρχή, ωστόσο, ο Henry βρισκόταν σε σύγκρουση με τους μετόχους του. Εκείνος υποστήριζε την κατασκευή ενός ελαφρού και οικονομικού αυτοκινήτου με τετρακύλινδρο κινητήρα, ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι ήθελαν ένα μεγάλο και ακριβό αυτοκίνητο με εξακύλινδρο κινητήρα.

Ο Henry δεν ήταν διατεθειμένος να υποχωρήσει.

Τον Ιανουάριο του 1907 άρχισε να εργάζεται σε ένα μυστικό εργαστήριο στον τρίτο όροφο του εργοστασίου της Ford στη λεωφόρο Piquette στο Ντιτρόιτ. Το εργαστήριο ήταν εξοπλισμένο με λίγα εργαλεία, έναν πίνακα όπου σχεδίαζε ιδέες με κιμωλία και μια κουνιστή πολυθρόνα που κάποτε ανήκε στη μητέρα του Henry.

Το Model T

Καθόταν σε αυτή την πολυθρόνα και λικνιζόταν για ώρες, περιτριγυρισμένος από λίγους επιλεγμένους εργάτες, επιβλέποντας και συζητώντας την εξέλιξη της μεγάλης του εφεύρεσης: του Model T.

Μέχρι την άνοιξη του 1908, οι εργάτες είχαν ολοκληρώσει μερικά Model T για δοκιμές. Το αυτοκίνητο ήταν ακριβώς όπως το είχε οραματιστεί ο Henry: τολμηρό και ευφυές μέσα στην απλότητά του.

Το Model T ήταν ελαφρύ, ανθεκτικό και εύκολο στη χρήση και την επισκευή. Το σημαντικότερο όμως ήταν η τιμή του: 850 δολάρια για την πενταθέσια έκδοση Touring και 825 δολάρια για τη διθέσια έκδοση Runabout -περίπου το μισό κόστος από τα ανταγωνιστικά μοντέλα.

Το Model T κυκλοφόρησε στην αγορά στις 27 Σεπτεμβρίου 1908. Τον Οκτώβριο πουλήθηκαν μόλις 11 αυτοκίνητα, αλλά μέχρι τον Δεκέμβριο είχαν πουληθεί 200.

Παρότι οι αριθμοί παραγωγής ήταν εντυπωσιακοί, είχαν ένα πολύ ανθρώπινο κόστος. Η εργασία στη γραμμή συναρμολόγησης ήταν εξαιρετικά σκληρή, μετατρέποντας τους ανθρώπους σε εκτελεστές εντολών, προκαλώντας εξαιρετικά υψηλά ποσοστά αποχώρησης εργαζομένων από το εργατικό δυναμικό της Ford.

Μέχρι το 1913, οι λογιστές υπολόγισαν ότι η εταιρεία ξόδευε 3 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για την εκπαίδευση νέων εργαζομένων.

Η μεγαλύτερη καινοτομία της Ford, η κινούμενη γραμμή συναρμολόγησης, είχε μετατραπεί στη μεγαλύτερη κατάρα της εταιρείας.

Η λύση ήταν: αύξηση των ημερομισθίων στα 5 δολάρια την ημέρα.

Για να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι πληρούσαν αυτές τις προϋποθέσεις, η Ford δημιούργησε το Τμήμα Κοινωνιολογίας (Sociological Department), το οποίο παρακολουθούσε τη συμπεριφορά των εργαζομένων εκτός του χώρου εργασίας.

Οι εργαζόμενοι έπρεπε:

να απέχουν από το αλκοόλ,

να μην κακομεταχειρίζονται τις οικογένειές τους,

να μην νοικιάζουν δωμάτια σε ξένους,

να διατηρούν τα σπίτια τους καθαρά,

και να καταθέτουν τακτικά χρήματα σε έναν λογαριασμό αποταμίευσης

Οι επιθεωρητές της Ford επισκέπτονταν τα σπίτια των εργαζομένων και κατέγραφαν τις γενικές συνθήκες διαβίωσης. Αν εντόπιζαν «παραβάσεις», οι επιθεωρητές καθοδηγούσαν τις οικογένειες προς τις υπηρεσίες και τους πόρους που προσέφερε η εταιρεία για την επίλυσή τους.

Μόνο αφού διορθώνονταν αυτά τα προβλήματα, ο εργαζόμενος λάμβανε το πλήρες μπόνους του.

Η ανακοίνωση έγινε στις 5 Ιανουαρίου 1914. Με μία μόνο κίνηση, η Ford όχι μόνο δημιούργησε τη μεσαία τάξη της Αμερικής, αλλά δημιούργησε και μια εντελώς νέα ομάδα πελατών. Οι άνθρωποι που κατασκεύαζαν το Model T μπορούσαν πλέον να αποκτήσουν και οι ίδιοι ένα.

Στις 6 Ιανουαρίου, αρκετές χιλιάδες άνδρες εμφανίστηκαν στο εργοστάσιο του Highland Park αναζητώντας εργασία. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ξέσπασαν ταραχές και τα πλήθη διαλύθηκαν με τη χρήση πυροσβεστικών σωλήνων. Η Ford ανακοίνωσε ότι θα προσλάμβανε μόνο εργαζομένους που ζούσαν στο Ντιτρόιτ για τουλάχιστον έξι μήνες και η κατάσταση σταδιακά τέθηκε υπό έλεγχο.

Το σύστημα λειτούργησε: οι απουσίες μειώθηκαν από 10% την ημέρα σε λιγότερο από 0,5%.

Ο πληθυσμός του Ντιτρόιτ εκτοξεύθηκε

Το 1900 η πόλη είχε 285.704 κατοίκους.

Το 1910, ο αριθμός αυτός είχε φτάσει τους 465.766 κατοίκους, καθιστώντας το Ντιτρόιτ την ένατη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέχρι το 1920, ο πληθυσμός είχε φτάσει τους 993.678 κατοίκους, υπερδιπλασιαζόμενος μέσα σε μία μόλις δεκαετία.

Οι άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ κατηγόρησαν τον Henry ότι θα κατέστρεφε ολόκληρη τη βιομηχανία.

Το ζήτημα από μια τοπική υπόθεση μετατράπηκε σε εθνικό θέμα.

Οι πωλήσεις της Ford εκτοξεύθηκαν, ενισχυμένες εν μέρει από την τιμολογιακή πολιτική του Model T -η τιμή του οποίου μειώθηκε από 550 δολάρια το 1913 σε 360 δολάρια το 1916.

Δημιουργήθηκε ένας θετικός κύκλος: όσο φθηνότερο ήταν το αυτοκίνητο, τόσο αυξάνονταν οι πωλήσεις -και όσο αυξάνονταν οι πωλήσεις, τόσο περισσότερο μπορούσε να μειωθεί η τιμή.

Τα χρήματα άρχισαν να εισρέουν με τεράστια ταχύτητα.

Οι επενδυτές είχαν ήδη δει απόδοση στις αρχικές τους επενδύσεις σχεδόν 300%.

Τα μερίσματα ανήλθαν σε 500.000 δολάρια το 1908, τη χρονιά που παρουσιάστηκε το Model T, και οι πωλήσεις του αποδείχθηκαν το «καύσιμο» για τα κέρδη της εταιρείας.

Τα μερίσματα εκτοξεύθηκαν στα 3,6 εκατομμύρια δολάρια το 1909 -την πρώτη πλήρη χρονιά παραγωγής του Model T- και στη συνέχεια στα 2,3 εκατομμύρια δολάρια το 1910.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 1915, είχαν καταβληθεί συνολικά 41 εκατομμύρια δολάρια σε έκτακτα μερίσματα.

Καθώς τα μερίσματα πλήθαιναν, αυξανόταν και η αρτηριακή πίεση του Henry.

Πίστευε ότι οποιοσδήποτε δεν συνέβαλλε άμεσα και με τα ίδια του τα χέρια στη διαδικασία κατασκευής ήταν, σύμφωνα με τη δική του αντίληψη, ένα «παράσιτο».

Εν τω μεταξύ, οι αδελφοί Dodge είχαν ιδρύσει τη δική τους αυτοκινητοβιομηχανία το 1914.

Οι δυνατότητες παραγωγής του εργοστασίου στο Highland Park είχαν πλέον καταστήσει περιττές τις υπηρεσίες της Dodge, τερματίζοντας τα ιδιαίτερα επικερδή συμβόλαια προμήθειας εξαρτημάτων.

Ο Henry αποφάσισε να κλείσει τη στρόφιγγα.

Το 1916, συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο με την είδηση ότι τα μερίσματα της Ford -τα οποία είχαν ανέλθει συνολικά σε 60 εκατομμύρια δολάρια την προηγούμενη χρονιά- θα περιορίζονταν σε το πενιχρό ποσό των 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Αυτό σήμαινε ότι το 10% των μερισμάτων που ανήκε στα αδέλφια Dodge και το οποίο προηγουμένως άξιζε πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, από εκεί και πέρα δεν θα ξεπερνούσε τα 120.000 δολάρια ετησίως.

Το Model 30-35

Ο Henry μισούσε την ιδέα ότι τα κέρδη της δικής του εταιρείας χρηματοδοτούσαν άμεσα το εγχείρημα των αδελφών Dodge να κατασκευάσουν τα δικά τους αυτοκίνητα.

Ιδιαίτερα μισούσε το γεγονός ότι, μέσα σε μόλις έναν χρόνο από την παρουσίασή του, το νέο αυτοκίνητο των αδελφών Dodge , το Model 30-35, είχε καταλάβει την τρίτη θέση σε πωλήσεις, παρά την τιμή του των 785 δολαρίων, σε σύγκριση με τα 490 δολάρια του Model T.

Το Model 30-35 ήταν σαφώς ανώτερο από το Model T σε αρκετούς κρίσιμους τομείς.

Διέθετε ισχυρότερο τετρακύλινδρο κινητήρα 35 ίππων, λειτουργούσε με ηλεκτρικό σύστημα 12 volt αντί για 6 volt, είχε μίζα-γεννήτρια αντί για τον δύσχρηστο χειροκίνητο στρόφαλο εκκίνησης και διέθετε ένα στιβαρό αμιγώς μεταλλικό αμάξωμα, αντί για την τριζάτη ξύλινη κατασκευή του Model T.

Ο Henry ήθελε να σταματήσει να χρηματοδοτεί τη λειτουργία των Dodge και να πλουτίζει τους υπόλοιπους μετόχους.

Με τους μετόχους εκτός παιχνιδιού, ο Henry μπορούσε να διοχετεύσει όλα τα κέρδη της Ford Motor Company στην υλοποίηση του οράματός του για ένα πλήρως ολοκληρωμένο βιομηχανικό συγκρότημα -αυτό που αργότερα θα γινόταν το συγκρότημα River Rouge– όπου οι πρώτες ύλες θα έμπαιναν από τη μία άκρη του εργοστασίου και θα έβγαιναν από την άλλη ως ολοκληρωμένα αυτοκίνητα.

Από εκεί, θα μπορούσε να μεταφέρει τα αυτοκίνητά του σε οποιοδήποτε λιμάνι επιθυμούσε.

Αυτό τον έβαλε σε τροχιά σύγκρουσης με τους μετόχους -και μόνο ο Henry μπορούσε να βγει νικητής.

Όμως τα αδέλφια Dodge ήθελαν τα χρήματά τους. Δεν ήταν απλώς έτοιμοι για μια μάχη -την καλωσόριζαν.

Όσο περισσότερα χρήματα αποκτούσαν τα αδέλφια, τόσο περισσότερα ξόδευαν, και είχαν μετατρέψει τις δαπάνες σε τέχνη: πολλαπλές επαύλεις, γιοτ, άφθονοι πίνακες και γλυπτά.

Και από τη στιγμή που τα αδέλφια είχαν ακυρώσει τα συμβόλαια προμήθειας με τη Ford το 1913 για να ξεκινήσουν τη δική τους αυτοκινητοβιομηχανία, χρειάζονταν ακόμη περισσότερα χρήματα για να χρηματοδοτήσουν αυτό το εγχείρημα.

Η Ford διέθετε 60 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά -τα αδέλφια κατείχαν το 10% της Ford Motor Company και ήθελαν τα μερίσματα που τους αναλογούσαν.

Στα δικαστήρια

Ήταν ώρα για δικαστική προσφυγή.

Κατέθεσαν αγωγή στις 2 Νοεμβρίου 1916, μία ημέρα μετά τον γάμο του Edsel Ford, στον οποίο ο John Dodge είχε παρευρεθεί με ιδιαίτερα φιλική διάθεση και χωρίς την παραμικρή ένδειξη για όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Η αντιδικία Dodge εναντίον Ford είχε πλέον ξεκινήσει.

Ο Henry ξεκίνησε τηλεφωνώντας στον φίλο του E.G. Pipp, ο οποίος, ως αρχισυντάκτης της The Detroit News, μπορούσε να δημοσιοποιήσει την πλευρά της Ford στην ιστορία.

Τώρα ήταν η σειρά των Dodge να δεχθούν επίθεση από τις εφημερίδες.

Ο τίτλος της εφημερίδας έλεγε:

«Η Ford απαντά στην αγωγή που κατέθεσαν οι αδελφοί Dodge».

Στη συνέντευξη, ο Henry παρουσίασε τον εαυτό του ως φιλάνθρωπο, του οποίου το βασικό ενδιαφέρον ήταν να προσφέρει στους πελάτες του το φθηνότερο δυνατό αυτοκίνητο και στους εργαζομένους του καλούς μισθούς.

Αντίθετα, σύμφωνα με την εικόνα που παρουσίαζε, οι Dodge και οι υπόλοιποι μέτοχοι καθοδηγούνταν από την απληστία.

«Οι αδελφοί Dodge λένε ότι πρέπει να συνεχίσω να ζητώ 440 δολάρια για ένα αυτοκίνητο», δήλωσε ο Henry.

«Θα εξυπηρετούσα καλύτερα τα συμφέροντα της εταιρείας μας κρατώντας την τιμή ψηλά, επειδή ο κατασκευαστής ενός άλλου αυτοκινήτου το θέλει, ή μειώνοντας την τιμή προς όφελος των δικών μας πελατών, των δικών μας εργαζομένων και της δικής μας επιχειρηματικής θέσης και κερδοφορίας;», ανέφερε.

Συνόψισε τη θέση του θέτοντας ρητορικά το ερώτημα:

«Έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας για κάποια επιχείρηση να δέχεται παράπονα επειδή τα προϊόντα της πωλούνται σε υπερβολικά χαμηλή τιμή;».

Ο Henry σύντομα θα έπαιρνε την απάντησή του.

Στις 9 το πρωί της Τρίτης 14 Νοεμβρίου, ο Henry μπήκε σε μια μικρή αίθουσα δικαστηρίου στο κέντρο του Ντιτρόιτ.

Η κανονική δίκη της υπόθεσης Dodge εναντίον Ford δεν θα ξεκινούσε για αρκετούς μήνες ακόμη, όμως ο Henry ήταν παρών για να καταθέσει σχετικά με το ζήτημα που είχε για εκείνον τη μεγαλύτερη σημασία.

Το αποτέλεσμα αυτών των προκαταρκτικών ακροάσεων θα καθόριζε αν ο Henry θα μπορούσε να προχωρήσει με τα σχέδιά του για την επέκταση του συγκροτήματος Rouge, ενώ περίμενε να εκδικαστεί η ίδια η αγωγή.

Έναν μήνα αργότερα, στα μέσα Δεκεμβρίου, το δικαστήριο εξέδωσε την προσωρινή του απόφαση.

Η Ford Motor Company δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα πλεονάζοντα χρήματά της για να κατασκευάσει υψικάμινο στο Rouge, τουλάχιστον μέχρι να λυθεί το ζήτημα των μερισμάτων.

Η Ford άσκησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μίσιγκαν.

Στις 7 Φεβρουαρίου 1919, το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία μια εταιρεία δημιουργείται και λειτουργεί πρωτίστως για το κέρδος των μετόχων της.

Η Ford έπρεπε λοιπόν να διανείμει 19,3 εκατομμύρια δολάρια στους μετόχους της.

Όμως ο Henry δεν είχε τελειώσει.

Λίγους μήνες πριν από την τελική απόφαση, είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από τη Ford Motor Company.

Στις 5 Μαρτίου 1919 ανακοίνωσε ότι ξεκινούσε μια νέα επιχείρηση που θα κατασκεύαζε ένα φθηνότερο και καλύτερο αυτοκίνητο -ένα «υπερ-Model T».

Οι μέτοχοι ανησύχησαν και άρχισαν να σκέφτονται ότι ίσως η αξία των μετοχών τους θα μειωνόταν.

Ο Henry άρχισε τότε να διερευνά αν ήταν διατεθειμένοι να πουλήσουν.

Η αντίσταση κατέρρευσε.

Οι μέτοχοι θα πουλούσαν.

Για την εξαγορά τους, η Ford δανείστηκε 75 εκατομμύρια δολάρια και, με συνολικό ποσό 105 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Henry, ο Edsel και η Claraέγιναν οι μοναδικοί ιδιοκτήτες της Ford Motor Company.

Για την αρχική τους επένδυση των 10.000 δολαρίων, οι αδελφοί Dodge είχαν λάβει εκατομμύρια σε μερίσματα και, με την πώληση των μετοχών τους, κάθε αδελφός έλαβε 12,5 εκατομμύρια δολάρια.

Περισσότερα από 100 χρόνια αργότερα, το Ford Rouge Center εκτείνεται σε 600 στρέμματα.

Οι πρώτες ύλες εισέρχονται από τη μία άκρη του συγκροτήματος και τα οχήματα βγαίνουν από την άλλη -ακριβώς όπως το είχε οραματιστεί ο δημιουργός του.

Το Rouge έχει κατασκευάσει περισσότερα από 19 εκατομμύρια οχήματα.

Από το 1942 έως το 1945, κατασκεύαζε τζιπ, άρματα μάχης και φορτηγά, βοηθώντας το Ντιτρόιτ να κερδίσει τον χαρακτηρισμό «Οπλοστάσιο της Δημοκρατίας».

Σήμερα, το Rouge παράγει τη σειρά φορτηγών F-Series, τα οχήματα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Αμερική.

Τελικά δεν ήταν τόσο τρελός ο Henry…