H TUDOR γίνεται ο επίσημος χρονομέτρης των ιστορικών ράλλυ της HERO-ERA

Η ελβετική ωρολογοποιία TUDOR, με έδρα τη Γενεύη, ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει ρόλο επίσημου χρονομέτρη σε όλα τα ιστορικά ράλλυ που διοργανώνει η HERO-ERA.

Η TUDOR ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με τη HERO-ERA, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του επίσημου χρονομέτρη για το σύνολο των ιστορικών ράλλυ που διοργανώνει παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Peking to Paris Rally.

Η συνεργασία αντικατοπτρίζει με απόλυτη ακρίβεια το πνεύμα Born To Dare της TUDOR, ένα πνεύμα απαραίτητο για να αντέξει κανείς τις απαιτήσεις των πιο απαιτητικών αγώνων αντοχής στον κόσμο. Το Peking to Paris Rally, μια επική διαδρομή 15.000 χιλιομέτρων μέσα από 11 χώρες, αποτελεί μόνο ένα από τα εμβληματικά ράλλυ που διοργανώνει η HERO-ERA, προσελκύοντας τους πιο τολμηρούς οδηγούς παγκοσμίως.

Η ιστορία του αγώνα ξεκινά το 1907, όταν η γαλλική εφημερίδα Le Matin έθεσε το ερώτημα: «Υπάρχει κανείς που θα τολμήσει να ταξιδέψει από το Παρίσι στο Πεκίνο με αυτοκίνητο;». Η πρόκληση έγινε πραγματικότητα, με τον Πρίγκιπα Scipione Borghese να ολοκληρώνει πρώτος τη διαδρομή μέσα από ανεξερεύνητες περιοχές και σχεδόν ανύπαρκτο οδικό δίκτυο. Σήμερα, ο αγώνας θεωρείται ένας από τους πιο περιπετειώδεις αγώνες αυτοκίνητου στον κόσμο.



Στον κόσμο των ράλλυ της HERO-ERA, ο χρόνος δεν είναι απλώς μέτρηση ταχύτητας – είναι στρατηγική. Η ακρίβεια και η συνέπεια είναι καθοριστικές, καθώς οι συμμετέχοντες αγωνίζονται απέναντι στο χρονόμετρο σε μερικά από τα πιο σκληρά και εναλλασσόμενα περιβάλλοντα του πλανήτη: από τα ψηλά περάσματα των Άνδεων και τις βροχερές κοιλάδες της Ουαλίας, έως τη ζέστη της Σαχάρας και τις ακραίες συνθήκες της Αρκτικής. Αγώνες που μπορεί να διαρκέσουν έως και 43 ημέρες, καλύπτοντας χιλιάδες χιλιόμετρα, όπου το να είσαι «στην ώρα σου» είναι απολύτως ζωτικής σημασίας.

Η ακρίβεια στη χρονομέτρηση αποτελεί θεμέλιο της επιτυχίας. Οι αξίες της TUDOR συναντούν απόλυτα τη φιλοσοφία της HERO-ERA, ενός οργανισμού που ξεπερνά διαρκώς τα όρια. Τα ράλλυ της διεξάγονται με οχήματα κατασκευασμένα πριν το 1991 – συχνά πολύ παλαιότερα – απαιτώντας ανθεκτικότητα, μηχανική γνώση και αποφασιστικότητα. Με αυτή τη συνεργασία, η TUDOR ενισχύει τη μακρόχρονη παρουσία της στον κόσμο του motorsport.