Saab Sensonic: Η σουηδική τρέλα που κατάργησε τον συμπλέκτη

Ο οδηγός είχε στη διάθεσή του έναν επιλογέα ταχυτήτων με κλασική διάταξη H, πέντε σχέσεις αλλά μόνο δύο πεντάλ: φρένο και γκάζι.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν παρουσιάσει στην ιστορία του αυτοκινήτου πολλές διαφορετικές και ιδιαίτερα καινοτόμες προσεγγίσεις στα χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Saab δημιούργησε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συστήματα μετάδοσης: ένα χειροκίνητο κιβώτιο χωρίς πεντάλ συμπλέκτη.

Στη δεκαετία του ’90, η Saab προσέφερε το κιβώτιο Sensonic, το οποίο ήταν ουσιαστικά ένα χειροκίνητο κιβώτιο χωρίς πεντάλ συμπλέκτη. Ο συμπλέκτης, βέβαια, εξακολουθούσε να αποτελεί βασικό μέρος του συστήματος.

Γιατί, όμως, η Saab αποφάσισε τελικά να εγκαταλείψει το επαναστατικό Sensonic; Η απάντηση βρίσκεται, όπως συμβαίνει με πολλές παράξενες και πρωτοποριακές τεχνολογίες στον χώρο του αυτοκινήτου, σε δύο πράγματα: την πολυπλοκότητα και την περιορισμένη ζήτηση.

Ας βάλουμε, λοιπόν, πρώτη και ας εξετάσουμε πώς λειτουργούσε αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος αλλαγής σχέσεων.

Το Sensonic

Το Sensonic προσφερόταν από το 1995 έως το 1998 στην Saab 900 NG. Ο οδηγός είχε στη διάθεσή του έναν επιλογέα ταχυτήτων με κλασική διάταξη H, πέντε σχέσεις, αλλά μόνο δύο πεντάλ: φρένο και γκάζι.

Η λειτουργία του ήταν αρκετά ιδιαίτερη. Μόλις ο οδηγός έβαζε το χέρι του στον επιλογέα, ενεργοποιούνταν ένας μικροεπεξεργαστής, ο οποίος έδινε εντολή σε έναν ηλεκτροκινητήρα. Αυτός με τη σειρά του ενεργοποιούσε έναν υδραυλικό μηχανισμό που συνδεόταν με την αντλία του συμπλέκτη.

Έτσι, ο συμπλέκτης αποσυμπλεκόταν αυτόματα και ο οδηγός μπορούσε να αλλάξει σχέση. Μόλις άφηνε τον επιλογέα, ο συμπλέκτης επανερχόταν αυτόματα στη θέση του.

Το Sensonic είχε μάλιστα μια ακόμη ιδιαιτερότητα. Αν το αυτοκίνητο παρέμενε ακίνητο, με σχέση στο κιβώτιο και χωρίς ο οδηγός να πατά ούτε φρένο ούτε γκάζι, έδινε προειδοποίηση και, έπειτα από επτά δευτερόλεπτα, έσβηνε τον κινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο απέτρεπε ανεπιθύμητη κίνηση του αυτοκινήτου ή σβήσιμο του κινητήρα

Στο εγχειρίδιο χρήσης της Saab υπήρχε αναφορά και σε σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα, όμως η συγκεκριμένη λειτουργία δεν πέρασε ποτέ στην παραγωγή.

Όσον αφορά την αξιοπιστία του, οι εμπειρίες των ιδιοκτητών διέφεραν σημαντικά. Κάποιοι κατάφεραν να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα χωρίς κανένα πρόβλημα, ιδιαίτερα στις αλλαγές σχέσεων εν κινήσει, όπου το σύστημα φαινόταν να λειτουργεί αρκετά γρήγορα.

Άλλοι, όμως, αντιμετώπισαν προβλήματα που μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακριβές επισκευές, ενώ η κατάσταση έγινε ακόμη δυσκολότερη όσο περνούσαν τα χρόνια και τα ανταλλακτικά άρχισαν να γίνονται δυσεύρετα.

Saab 900 NG/ Πηγή φωτογραφίας: Wikipedia

Το οριστικό τέλος

Η πολυπλοκότητα ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στην αποτυχία του Sensonic. Το σύστημα βασιζόταν σε πολλά διαφορετικά εξαρτήματα που έπρεπε να συνεργάζονται με απόλυτη ακρίβεια. Αν ένα μόνο από αυτά παρουσίαζε δυσλειτουργία, ολόκληρη η διαδικασία αλλαγής ταχύτητας μπορούσε να σταματήσει να λειτουργεί σωστά.

Τελικά, όμως, ήταν η μείωση της ζήτησης που έδωσε το οριστικό τέλος στο Sensonic. Το σύστημα εγκαταλείφθηκε πριν καν μπει η νέα χιλιετία.

Ήταν αναμφίβολα μια πρωτότυπη ιδέα, όμως υπήρχε ένα βασικό ερώτημα: αφού δεν προσέφερε κάποιο ξεκάθαρο πλεονέκτημα στις επιδόσεις, γιατί να μπει κάποιος σε όλη αυτή την πολυπλοκότητα;