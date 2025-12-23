Hyundai Crater Concept: Σμιλεμένο για απόδραση

Στο Λος Άντζελες, η Hyundai παρουσίασε ένα κόνσεπτ που εξερευνά την εκτός δρόμου φιλοσοφία της ηλεκτρικής εποχής.

Το Hyundai Crater παρουσιάστηκε στο Σαλόνι του Λος Άντζελες και, όπως συμβαίνει με ορισμένα κόνσεπτ, δεν χρειάστηκε πολύ για να τραβήξει την προσοχή. Στην περίπτωσή του φαίνεται πως ο λόγος έχει να κάνει με το ότι αποπειράται να αποτυπώσει την περιπέτεια όπως τη φαντάζεται σήμερα η Hyundai, μια εταιρεία που έχει ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Στο περίπτερο της Hyundai, το Crater έμοιαζε να ξεχωρίζει κυρίως λόγω χαρακτήρα και μετά λόγω μεγέθους. Η αισθητική «Art of Steel» που έχει υιοθετήσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, βρίσκει και εδώ εφαρμογή. Οι επιφάνειες μοιάζουν σμιλεμένες, οι όγκοι καθαροί και το αμάξωμα δείχνει σαν να έχει διαμορφωθεί από ένα ενιαίο φύλλο χάλυβα που λύγισε προς τις σωστές κατευθύνσεις. Οι πρόβολοι είναι κοντοί, ως «οφείλεται» σε ένα καθαρόαιμο εκτός δρόμου αυτοκίνητο, εξασφαλίζοντας θεωρητικά μεγάλες γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, και το τελικό σύνολο μοιάζει… ετοιμοπόλεμο. Το χρώμα «Dune Gold Matte», ένα πράσινο-χρυσό με ματ υφή, ενισχύει αυτή τη διάθεση.

Οι τροχοί των 18 ιντσών, με το σχεδιαστικό μοτίβο που η ίδια η Hyundai παρομοιάζει με «εξάγωνο αστεροειδή που χτυπά μεταλλική επιφάνεια», φιλοξενούν 33 ιντσών ελαστικά, διάσταση που αποτελεί «εγγύηση» εκτός δρόμου. Την εικόνα ενισχύουν τα βαρύτερα προστατευτικά στα μαρσπιέ και οι μεταλλικές ποδιές κάτω από τους προφυλακτήρες. Η εικόνα συμπληρώνεται από μπάρες στην οροφή με βοηθητικά φώτα, από τα χαρακτηριστικά limb risers που ενώνουν την περιοχή του καπό με την οροφή, για προστασία από κλαδιά, και από πλευρικά προστατευτικά που δίνουν την αίσθηση ότι κάθε διαδρομή, όσο απαιτητική κι αν είναι, βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων του Crater.

Καμβάς

Στο εσωτερικό, το κορεατικό τετρακίνητο υιοθετεί μια λογική σχεδόν λιτή με βάση τα ψηφιακά δεδομένα του σήμερα. Το ταμπλό, μια ενιαία επιφάνεια επεξεργασμένου μετάλλου, μοιάζει περισσότερο με στοιχείο βιομηχανικού αντικειμένου παρά με σύγχρονο interface. Ένα μεγάλο head-up display που διατρέχει όλο το εύρος μπροστά από τον οδηγό λειτουργεί ως η βασική πηγή πληροφόρησης, ενσωματώνοντας ακόμα και την εικόνα της κάμερας οπισθοπορείας.

Το τιμόνι έχει τετραγωνισμένο σχήμα και πάνω του βρίσκονται συγκεντρωμένες οι βασικές επιλογές για τις λειτουργίες οδήγησης σε χιόνι, άμμο, λάσπη ή τις αυτόματες ρυθμίσεις XRT. Τα καθίσματα, με τα ενισχυμένα πλευρικά στηρίγματα, κατά τα φαινόμενα θα είναι ανάλογης υποστήριξης με τα κλασικά αγωνιστικά μπάκετ, ωστόσο από πλευράς σχεδιασμού ακολουθούν τη συνολικά τολμηρή φιλοσοφία του πρωτοτύπου. Όπως και να ’χει, είναι εξοπλισμένα με ζώνες τεσσάρων σημείων.

Ενδιαφέρον έχουν και κάποιες μικρές λεπτομέρειες, όπως ένας από τους γάντζους ρυμούλκησης στο εμπρός μέρος, που έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί και ως ανοιχτήρι μπουκαλιών. Ακόμα πιο ευφάνταστες, οι κάμερες που αντικαθιστούν τους εξωτερικούς καθρέφτες μπορούν να αποσπαστούν και να χρησιμοποιηθούν ως φορητοί φακοί ή και ως φορητές κάμερες.

Η Hyundai δεν έχει αποκαλύψει επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά, έχει ωστόσο επιβεβαιώσει ότι το Crater βασίζεται στην πλατφόρμα EGMP, την ίδια στην οποία βασίζεται το Ioniq 5. Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο νέο για την πιθανότητα να το δούμε να μπαίνει μελλοντικά στην παραγωγή (με μια πιο… γήινη προσέγγιση βεβαια). Σε κάθε περίπτωση, το Crater δείχνει πως η Hyundai επιχειρεί να ενσωματώσει στο μέλλον της μια πιο «αληθινή» off-road πλευρά. Αν τελικά αυτό που αποκαλύφθηκε στο Λος Άντζελες εξελιχθεί σε μοντέλο παραγωγής, θα δούμε για πρώτη φορά ένα κορεατικό μοντέλο να μπαίνει στα λημέρια παραδοσιακών σκληροτράχηλων δυνάμεων.