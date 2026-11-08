Τι σημαίνει το «E» στα χειροκίνητα κιβώτια της Volkswagen

Η Volkswagen καθιέρωσε έναν ειδικό σχεδιασμό χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων, στον οποίο η τελευταία θέση του επιλογέα έφερε το κεφαλαίο γράμμα «E».

Πολύ πριν τα αυτοκίνητα αποκτήσουν εξελιγμένους επιλογείς προγραμμάτων οδήγησης, συστήματα απενεργοποίησης κυλίνδρων και διαφορετικά επίπεδα υβριδικής υποβοήθησης, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναγκάζονταν να επινοούν ευρηματικές τεχνικές λύσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στα ολοένα αυστηρότερα πρότυπα κατανάλωσης καυσίμου που θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Η λύση της Volkswagen ήταν ένας ειδικός σχεδιασμός χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων, στον οποίο η τελευταία θέση του επιλογέα έφερε το κεφαλαίο γράμμα «E», σημειώνει το Carscoops.

Τα κιβώτια «3+E» και «4+E», που συναντούσε κανείς στα πρώτα VW Golf, Jetta και στα μοντέλα Rabbit των αμερικανικών προδιαγραφών, δεν είχαν καμία σχέση με την ηλεκτροκίνηση. Πολλοί οδηγοί της εποχής υπέθεταν εύλογα ότι το γράμμα παρέπεμπε στη λέξη «Economy» (οικονομία) ή υποδήλωνε μια «Extra» (επιπλέον) ταχύτητα. Ωστόσο, τα έγγραφα της Volkswagen επιβεβαιώνουν ότι η σωστή ερμηνεία είναι «Efficiency» (αποδοτικότητα).

Αντί να αποτελεί μια νέα ονομασία για την τέταρτη ή την πέμπτη σχέση μετάδοσης, η θέση «E» ενεργοποιούσε μια σχέση overdrive, η οποία είχε σχεδιαστεί για να μειώνει τις στροφές του κινητήρα, να περιορίζει τη φθορά και να βελτιώνει τις μετρήσεις κατανάλωσης καυσίμου σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου.

Επανασχεδιάζοντας το overdrive για τα προσθιοκίνητα μοντέλα

Η ιδέα του overdrive δεν ήταν καινούργια. Παλαιότερα βρετανικά και ευρωπαϊκά αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαν συχνά εξωτερικές ηλεκτροϋδραυλικές μονάδες, όπως το σύστημα Laycock de Normanville, οι οποίες προσαρμόζονταν στο πίσω μέρος ενός συμβατικού κιβωτίου ταχυτήτων και ενεργοποιούνταν μέσω ενός διακόπτη στο ταμπλό ή ενός μοχλού στην κολόνα του τιμονιού.

Η προσέγγιση της Volkswagen ήταν διαφορετική. Η εταιρεία ενσωμάτωσε τη σχέση overdrive απευθείας στο περίβλημα του κιβωτίου-διαφορικού της προσθιοκίνητης πλατφόρμας της, ενώ ο έλεγχός της γινόταν μέσω του ίδιου του επιλογέα ταχυτήτων.

Το κιβώτιο «3+E» του VW Rabbit LS του 1981 ήταν ουσιαστικά ένα τετρατάχυτο κιβώτιο με μεγαλύτερα διαστήματα ανάμεσα στις σχέσεις.

Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη ταχύτητα κάλυπταν περίπου το 90% των συνηθισμένων συνθηκών οδήγησης στην πόλη και σε επαρχιακούς δρόμους. Αντίθετα, η σχέση «E» ήταν ιδανική για χρήση στον αυτοκινητόδρομο, χάρη στη σχέση overdrive 0,70:1, σε συνδυασμό με τελική σχέση μετάδοσης 3,89:1.

Volkswagen Polo 1982

Αν και με τα σημερινά δεδομένα το Rabbit δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει ρεκόρ οικονομίας καυσίμου, όταν ο οδηγός επέλεγε τη θέση «E», οι στροφές του κινητήρα μειώνονταν στις 2.500 rpm με ταχύτητα περίπου 97 χλμ/ώρα.

Το πακέτο Formula E

Στην Ευρώπη, η Volkswagen προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, παρουσιάζοντας μια ειδική έκδοση εξοπλισμού με την ονομασία «Formula E» (Formel E στα γερμανικά), την οποία διέθεσε σε ολόκληρη τη γκάμα της από το 1981 έως το 1985.

Δεν πρέπει να συγχέεται με τα σύγχρονα ηλεκτρικά αγωνιστικά μονοθέσια της Formula E. Το σύστημα της Volkswagen είχε ως αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Ήταν διαθέσιμο στα Polo, Golf, Jetta, Scirocco, Passat και Santana, καθώς και στα Audi 80 και 100 της ίδιας περιόδου.

Το κιβώτιο «4+E» συνδυαζόταν με διακριτικές αεροδυναμικές βελτιώσεις και μια πρώιμη μορφή καθοδήγησης του οδηγού για πιο οικονομική οδήγηση.

Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής παρακολουθούσε το φορτίο του κινητήρα σε σχέση με τις στροφές του και ενεργοποιούσε ένα πορτοκαλί βέλος στον πίνακα οργάνων, υποδεικνύοντας στον οδηγό πότε έπρεπε να ανεβάσει ταχύτητα για βέλτιστη οικονομία καυσίμου.

Μετά το 1985, η εμφάνιση του ηλεκτρονικού συστήματος ψεκασμού πολλαπλών σημείων, του μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων, καθώς και η καθιέρωση των χειροκίνητων κιβωτίων πέντε και έξι σχέσεων κατέστησαν παρωχημένες τις διατάξεις «3+E» και «4+E».

Οι μηχανικοί κατάφεραν να βρουν τρόπους για ακόμη καλύτερη πραγματική οικονομία καυσίμου, χωρίς συμβιβασμούς στην οδηγική συμπεριφορά και χωρίς να αναγκάζουν τους οδηγούς να διαχειρίζονται υπερβολικά μεγάλα κενά ανάμεσα στις σχέσεις μετάδοσης.