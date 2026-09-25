Τι συμβολίζει το εμβληματικό λογότυπο της Pontiac Trans Am

Κάποιοι αποκαλούν αυτό το σύμβολο γεράκι, φοίνικα, ενώ άλλοι προτιμούν την πιο ανάλαφρη ονομασία «screaming chicken».

Παρόλο που η Pontiac έχει πάψει να υπάρχει από το 2009, αρκετοί θα θυμούνται ότι το πιο διάσημο μοντέλο της, η Trans Am, βασίζεται στο πιο «ταπεινό» δίθυρο Firebird της μάρκας.

Με αυτό κατά νου, είναι απολύτως λογικό ένας σημαντικός αριθμός Trans Am να φορά ένα τεράστιο έμβλημα πουλιού στο καπό.

Κάποιοι αποκαλούν αυτό το σύμβολο γεράκι, φοίνικα, ενώ άλλοι προτιμούν την πιο ανάλαφρη ονομασία «screaming chicken» (κοτόπουλο που ουρλιάζει), αλλά τι είναι στην πραγματικότητα;

Το ίδιο το όνομα Firebird βασίζεται στα πρωτότυπα αυτοκίνητα της General Motors με κινητήρα αεριοστροβίλου (είναι μια μηχανή εσωτερικής καύσης που μετατρέπει την ενέργεια των καυσαερίων σε μηχανικό έργο ή ώθηση), τα οποία παρουσιάστηκαν τη δεκαετία του 1950. Όταν το όνομα Firebird χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε αυτοκίνητο παραγωγής το 1967, το έμβλημά του βασίστηκε σε ένα κόσμημα των ιθαγενών Αμερικανών από τη Νοτιοδυτική Αμερική: ένα μενταγιόν με πουλί των Hopi.

Ωστόσο, το πολύ πιο επιθετικό πουλί στο καπό που εμφανίστηκε αργότερα στην Trans Am βασίζεται σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ο σχεδιαστής αυτοκινήτων Bill Porter -ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για τις εντυπωσιακές ζάντες τύπου honeycomb της Trans Am– λέγεται ότι ήταν συλλέκτης βάζων του Αμερικανού σχεδιαστή γυαλιού Louis Comfort Tiffany.

Μερικά από αυτά είχαν στις πλευρές τους μεγάλες, καμπυλωτές διακοσμήσεις που έμοιαζαν με φτερά. Ο Porter έκανε ένα γρήγορο σκίτσο ενός πουλιού, στο ύφος της διακόσμησης του αγγείου, σε μια χαρτοπετσέτα κατά τη διάρκεια ενός μεσημεριανού διαλείμματος. Το σκίτσο αυτό εξελίχθηκε τελικά στο αυτοκόλλητο που γνωρίζουμε σήμερα.

Ο Bill Mitchell μισούσε το πτηνό στο καπό

Το αυτοκόλλητο του πουλιού, που είχε εμπνευστεί από το αγγείο, δοκιμάστηκε πάνω σε ένα πήλινο ομοίωμα αυτού που θα γινόταν η δεύτερη γενιά του Firebird το 1970. Ωστόσο, ο επικεφαλής σχεδιαστής Bill Mitchell μισούσε την ιδέα του αυτοκόλλητου στο καπό και έτσι αυτή μπήκε προσωρινά στο συρτάρι.

Τελικά, ο Mitchell άρχισε να βλέπει θετικά την ιδέα του πουλιού στο καπό, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του 1970 τα περίτεχνα και φανταχτερά αυτοκίνητα με λωρίδες και αυτοκόλλητα είχαν αρχίσει να γίνονται μόδα, λειτουργώντας ως υποκατάστατο των πραγματικών επιδόσεων στα αμερικανικά muscle cars.

Έτσι γεννήθηκε ο κωδικός επιλογής WW7 για το αυτοκόλλητο του καπό.

Από το ντεμπούτο του το 1973 μέχρι το τέλος της δεύτερης γενιάς της Trans Am το 1981, το αυτοκόλλητο του πουλιού ήταν διαθέσιμο σε 39 διαφορετικά χρώματα και σχέδια, αριθμός που προκαλεί έκπληξη.

Το χαρακτηριστικό διακοσμητικό του καπό καταργήθηκε όταν παρουσιάστηκαν το 1982 τα Firebird και Trans-Am τρίτης γενιάς, που συνδέθηκαν και με τη σειρά «Knight Rider» (Ο Ιππότης της Ασφάλτου). Ωστόσο, το πουλί έκανε μια σύντομη επιστροφή για μερικά χρόνια στα μέσα της δεκαετίας του 1980, προτού καταργηθεί οριστικά.

Ακόμη και σήμερα όμως, δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια σε ποιο είδος πουλιού υποτίθεται ότι ανήκει.