To αυτόνομο Mera, με μνήμες από τη Θεσσαλονίκη

Το Mera αποτελεί μια σχεδιαστική μελέτη που συνδυάζει την αστική ταυτότητα της πόλης με τη σκανδιναβική καθαρότητα και τις δυνατότητες της αυτόνομης μετακίνησης.

Το project Mera εκπονήθηκε από τον Γιώργο Λυχριδά, φοιτητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη του Dr Παναγιώτη Κυράτση. Αφορά τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός αυτόνομου concept οχήματος που αντλεί έμπνευση από τη Θεσσαλονίκη και τη σκανδιναβική σχεδιαστική κουλτούρα, συνδέοντας την αστική μνήμη με τις νέες δυνατότητες της αυτόνομης μετακίνησης.

Mera: Η γέννηση της ιδέας

Η κυριαρχία της πέτρας σε πολλές γειτονιές της Θεσσαλονίκης συνδέεται άμεσα με τη μακρόχρονη ιστορία της πόλης. Από τα βυζαντινά τείχη που την προστάτευαν μέχρι τα λίθινα παραδοσιακά δρομάκια που διατηρούνται αναλλοίωτα έως σήμερα, η υλικότητα της πέτρας αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της αστικής της ταυτότητας.

Αυτή η ιστορική και υλική μνήμη αποτέλεσε μία από τις βασικές αφετηρίες για τη δημιουργία του Mera. Την ίδια στιγμή, ο διττός χαρακτήρας του οχήματος συμπληρώνεται από τη σκανδιναβική κουλτούρα, η οποία εκφράζεται μέσα από έντονες ακμές, σαφήνεια, λειτουργική απλότητα και αρμονία ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο.

Η σκανδιναβική σχεδιαστική σκέψη προσφέρει καθαρότητα όγκων, διαφάνεια και αίσθηση τάξης. Η Θεσσαλονίκη, από την άλλη, εισάγει τη μνήμη, τη χαλαρή καθημερινότητα και τον κοινωνικό χαρακτήρα του δημόσιου χώρου. Το Mera επιχειρεί να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης αυτών των δύο κόσμων.

Σύμφωνα με τη γενική φιλοσοφία του σχεδιασμού, η όψη και οι λειτουργίες ενός αντικειμένου πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κατανόηση του προβλήματος. Δεν μπορούν να προκύπτουν από αυθαίρετες σχεδιαστικές αποφάσεις, αποκομμένες από το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργείται και πρόκειται να λειτουργήσει το αντικείμενο. Στην περίπτωση του Mera, η ταυτότητα του οχήματος είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εμπειρία της πόλης.

Mera: Kατανόηση του σχεδιαστικού προβλήματος

Η κατανόηση του προβλήματος αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την εξέλιξη της ιδέας. Λειτουργεί ως κατευθυντήρια γραμμή για τον σχεδιαστή, ώστε να μην παρεκκλίνει από τον αρχικό στόχο. Η συλλογή δεδομένων, οι εικόνες και η ανάλυση του πολιτισμικού πλαισίου μετασχηματίζονται σε σχεδιαστικά κριτήρια, τα οποία καθοδηγούν κάθε επόμενη απόφαση.

Σε αυτό το στάδιο, η πληροφορία καταγράφεται συχνά αυτούσια ή περιγραφικά, με τη μορφή γρήγορων σκίτσων. Εξετάστηκαν ο ρυθμός της πόλης, η εμπειρία του επισκέπτη και ο τρόπος με τον οποίο ο δημόσιος χώρος βιώνεται καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μικρές αστικές τελετουργίες, όπως η στάση για καφέ και η παρατήρηση του τοπίου.

Το σύνολο αυτών των στοιχείων αποτυπώνεται με παραδοσιακά σχεδιαστικά εργαλεία, όπως ο εννοιολογικός χάρτης, γνωστός ως mind map, και ο πίνακας διαθέσεων, το moodboard. Ο εννοιολογικός χάρτης συγκροτείται από έννοιες που σχετίζονται άμεσα με το πρόβλημα, ενώ ο πίνακας διαθέσεων μεταφέρει αυτές τις έννοιες σε οπτικό επίπεδο, ώστε ο επιδιωκόμενος στόχος να γίνει άμεσα κατανοητός από όλα τα μέλη της ομάδας σχεδιασμού.

Η δύναμη της εικόνας δημιουργεί έναν κοινό οπτικό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των σχεδιαστών. Μορφές, χρώματα και περιβάλλοντα συνθέτουν μια ιστορία γύρω από το αντικείμενο που πρέπει να σχεδιαστεί, καθιστώντας τους ίδιους τους σχεδιαστές μέρος αυτής της διαδικασίας.

Σύλληψη και ανάπτυξη του Mera

Το δεύτερο επίπεδο σχεδιασμού σχετίζεται με την αποτύπωση όλων των πιθανών σχεδιαστικών κατευθύνσεων, είτε στο χαρτί είτε πάνω σε ψηφιακή επιφάνεια. Τα σκίτσα που δημιουργούνται στα πρώιμα στάδια έχουν συνήθως αφηρημένη μορφή, καθώς δεν δίνεται έμφαση στις λεπτομέρειες, αλλά στη γενική φόρμα της κατασκευής. Λειτουργούν ως μέσο διερεύνησης μορφολογικών και λειτουργικών ιδεών.

Ο πειραματικός τρόπος λειτουργίας και αξιολόγησης αυτών των σκίτσων οδηγεί σε μια επαναληπτική διαδικασία, η οποία ανατροφοδοτείται από νέα δεδομένα. Έτσι, οι πιθανές λύσεις αναδιαμορφώνονται και αξιολογούνται συνεχώς.

Η δημιουργικότητα αποτελεί σημαντικό συστατικό για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Για να μπορέσει όμως ο σχεδιαστής να οριοθετήσει και να κατευθύνει σωστά τη σκέψη του, χρειάζεται να ακολουθεί ορισμένους κανόνες. Για τον λόγο αυτό, ο σχεδιασμός διέπεται από ένα σύστημα ιεράρχησης, το οποίο αποτελείται από τέσσερα επίπεδα.

Στο πρώτο επίπεδο εντάσσονται τα διαδικαστικά σκίτσα και στη συνέχεια ακολουθούν τα σκίτσα ανάπτυξης ιδεών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αφηρημένες μορφές, οι οποίες έχουν ως στόχο την οπτική αναπαράσταση των εννοιών που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται σκίτσα που μεταποιούν την αρχική ιδέα, δημιουργώντας διαφορετικές παραλλαγές της.

Η επιλογή της αυτόνομης τεχνολογίας αποτέλεσε κομβικό σημείο για τη σχεδιαστική ελευθερία του Mera. Η απουσία οδηγού και κλασικού εμπρός τμήματος απελευθέρωσε τον σχεδιασμό από καθιερωμένες αναλογίες, όπως η ανάγκη ύπαρξης εμπρός καπό για τη φιλοξενία ενός θερμικού κινητήρα. Αυτό επέτρεψε τη δημιουργία ενός οχήματος που προσεγγίζει περισσότερο την αρχιτεκτονική λογική ενός κινούμενου χώρου παρά την παραδοσιακή αυτοκινητιστική τυπολογία.

Ο αυτόνομος χαρακτήρας του Mera εκφράζεται μέσα από ισχυρές κάθετες και διαγώνιες επιφάνειες, οι οποίες προσδίδουν αίσθηση σταθερότητας και σαφήνειας. Οι έντονες ακμές παραπέμπουν αφαιρετικά στα τείχη της Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας στοιχεία μνήμης και αστικής ιστορίας στη σύγχρονη μορφή του οχήματος.

H μορφολογική ταυτότητα και εξωτερικός σχεδιασμός του Mera

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα επεξηγηματικά σκίτσα, ενώ τα σκίτσα επικοινωνίας ολοκληρώνουν τη διαδικασία του σχεδιασμού. Τα επεξηγηματικά σκίτσα έχουν ως στόχο την αποτύπωση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου, με λεπτομέρειες που σχετίζονται ακόμη και με λειτουργικά στοιχεία του οχήματος.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί η εμπρόσθια κατακόρυφη γυάλινη επιφάνεια του Mera, η οποία μετακινείται προς τα εμπρός, δημιουργώντας ένα σκιασμένο σημείο θέασης. Το στοιχείο αυτό μετατρέπει το όχημα σε χώρο χαλάρωσης, όπου οι επιβάτες μπορούν να καθίσουν και να απολαύσουν τον καφέ τους παρατηρώντας την πόλη. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ο κοινωνικός και βιωματικός χαρακτήρας του concept.

Παράλληλα, τα σκίτσα επικοινωνίας απεικονίζουν τον τελικό σχεδιασμό του οχήματος από όλες τις οπτικές γωνίες με ιδιαίτερα αληθοφανή τρόπο. Κατά την ανάπτυξη αυτών των σχεδίων, ο δημιουργός αποτυπώνει με καλλιτεχνικό τρόπο την τελική ιδέα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί αυξημένες τεχνικές δεξιότητες, όχι μόνο για την τρισδιάστατη αναπαράσταση της μορφής του αντικειμένου, αλλά και για την απόδοση των επιπρόσθετων στοιχείων που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των σκίτσων.

Η χρήση ψηφιακών μέσων διευκολύνει την παραπάνω διαδικασία, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση χρώματος και υφών, ενισχύοντας την αληθοφανή αναπαράσταση των τελικών σχεδίων. Ενδεικτικά, οι λεπτομέρειες από ανοιχτόχρωμες ξύλινες πλάκες, τοποθετημένες περιμετρικά των τροχών και κατά μήκος των πλευρικών επιφανειών, προσδίδουν αίσθηση θερμότητας και χειροποίητης ποιότητας, ως άμεση αναφορά στη σκανδιναβική δεξιοτεχνία.

Την ίδια στιγμή, τα πίσω φωτιστικά σώματα αντλούν έμπνευση από τη μορφολογία του Λευκού Πύργου, επιτρέποντας στον παρατηρητή να συνδέσει άμεσα το όχημα με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Όπως και στο σύνολο του σχεδιασμού του Mera, η αναφορά στην πόλη γίνεται με αφαιρετικό τρόπο. Η μνήμη μεταφράζεται σε φωτεινές περιοχές, καμπύλες και επιφάνειες.

Για να αποτυπωθεί με ακρίβεια ο σκοπός του οχήματος, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο εσωτερικό του. Εκεί επιχειρήθηκε να ερμηνευτούν οπτικά όλα τα στοιχεία που ενισχύουν την ταυτότητά του και προσφέρουν στον χρήστη μια ολιστική εμπειρία.

Η αρχιτεκτονική του Mera βασίζεται σε μια πλατφόρμα με τετραθέσια διάταξη, χωρίς θέση οδηγού, όπου οι επιβάτες κάθονται αντικριστά. Η διάταξη αυτή ενισχύει το αίσθημα της συντροφικότητας, καθώς οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν μεταξύ τους και να λαμβάνουν πληροφορίες για τις περιοχές που επισκέπτονται μέσω της κεντρικής αναδιπλούμενης οθόνης.

Οι καθαροί όγκοι και οι γενναιόδωρες γυάλινες επιφάνειες δημιουργούν αίσθηση ελευθερίας και διαφάνειας, επιτρέποντας στο όχημα να λειτουργεί ως πλαίσιο θέασης της πόλης. Ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα υπάρχει μηχάνημα παραγωγής καφέ, ενώ στο πίσω τμήμα του οχήματος έχει προβλεφθεί λουτρό, ώστε οι επιβάτες να μην χρειάζεται να διακόπτουν τη διαδρομή τους.

Για την αποτελεσματικότερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας όλων των μηχανισμών του οχήματος χρησιμοποιήθηκε μια ιδιαίτερα διαδεδομένη τεχνική στον σχεδιασμό, το εικονογραφημένο σενάριο, γνωστό ως storyboard. Με αυτόν τον τρόπο, ο σχεδιαστής δίνει στον παρατηρητή τη δυνατότητα να κατανοήσει αποδοτικότερα τη λειτουργία κάθε μηχανισμού, χωρίς την ανάγκη μακροσκελών κειμένων.

Σε αρκετές περιπτώσεις απεικονίζεται και ο ίδιος ο χρήστης μέσα στο φανταστικό σενάριο, ως αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού. Πρόκειται για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όπου οι εικόνες μπορούν να συνοδεύονται και από σύντομα σχόλια, ενισχύοντας την κατανόηση της συνολικής εμπειρίας.

To Mera σε τρισδιάστατη μοντελοποίηση

Η τρισδιάστατη μοντελοποίηση και ο φωτορεαλισμός αποτελούν το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού. Δεν εξαιρούνται, όμως, από την επαναληπτική λογική που χαρακτηρίζει συνολικά τον σχεδιασμό. Οι απεριόριστες δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέπουν στους σχεδιαστές να δημιουργούν οπτικές παραλλαγές του ίδιου αντικειμένου σε ελάχιστο χρόνο, με αποτελέσματα που αγγίζουν τα όρια της ρεαλιστικής αναπαράστασης.

Στον σχεδιασμό οχημάτων, οι δημιουργοί αποτυπώνουν συχνά την εμπρός, πίσω και πλάγια όψη, λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές αναλογίες της εκάστοτε κατηγορίας. Στη συνέχεια, οι όψεις αυτές προσαρμόζονται μέσα στο τρισδιάστατο πρόγραμμα σχεδιασμού. Με βάση και τις πραγματικές διαστάσεις του οχήματος, το μοντέλο οριοθετείται και κατασκευάζεται σταδιακά σε ψηφιακό περιβάλλον.

Αφού δημιουργηθεί η βασική φόρμα, οι σχεδιαστές μπορούν να αναπτύξουν παραλλαγές με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με τη δημιουργία φυσικών ή ψηφιακών σκίτσων. Έτσι, προκύπτει μια φυσική αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στον σχεδιασμό και τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων.

Ο φωτορεαλισμός έχει ως στόχο την αποτύπωση της τελικής σχεδιαστικής ιδέας μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που προσεγγίζει με ακρίβεια την πραγματικότητα. Με αυτή την τεχνική, οι σχεδιαστές μπορούν να παρατηρήσουν πώς οι επιφάνειες του οχήματος επηρεάζονται από το φυσικό φως και πώς ο συνολικός σχεδιασμός εντάσσεται στο περιβάλλον.

Αντί επιλόγου

Το Mera αποτελεί ένα σχεδιαστικό πείραμα που αντιμετωπίζει το όχημα ως φορέα εμπειρίας και πολιτισμικής ταυτότητας. Μέσα από μια μεθοδική και επαναληπτική διαδικασία σχεδιασμού, το τελικό αποτέλεσμα δεν βασίζεται σε υποκειμενικές αισθητικές επιλογές, αλλά σε συνειδητές σχεδιαστικές αποφάσεις.

Σε έναν κόσμο όπου η αυτόνομη οδήγηση επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του οχήματος, το Mera προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση. Το ερώτημα δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινούνται οι επιβάτες, αλλά και το πώς θα βιώνουν τον χώρο γύρω τους.

Το Mera δεν αντιμετωπίζει τον σχεδιασμό ως απλή συνένωση επιφανειών, αλλά ως ολιστική διαδικασία σκέψης. Είναι ένα όχημα που δεν μεταφέρει απλώς ανθρώπους, αλλά ιστορίες, εικόνες και μνήμες από τη Θεσσαλονίκη.