Το Fiesta έκλεισε τα 50

Το Fiesta αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη προσπάθεια της Ford να υιοθετήσει την εμπρόσθια κίνηση σε μοντέλο μαζικής παραγωγής.

Η πρώτη γενιά του Fiesta εισήχθη στη μαζική παραγωγή τον Μάιο του 1976 και τον Σεπτέμβριο του ίδιους έτους κυκλοφόρησε στην ευρωπαϊκή αγορά, όντας το μικρότερο αυτοκίνητο που είχε κατασκευάσει μέχρι τότε η Ford.

Mέχρι τη διακοπή της παραγωγής του τον Ιούλιο του 2023 κατασκευάστηκαν 8 γενιές του μοντέλου.

Η πρώτη γενιά Fiesta

Το Fiesta πρώτης γενιάς ήταν το πρώτο πραγματικά συνεργατικό μοντέλο της Ford of Europe. Με την κωδική ονομασία «Bobcat», αναπτύχθηκε με μεγάλο μέρος των εργασιών μηχανολογικού σχεδιασμού να πραγματοποιείται στην Κολωνία της Γερμανίας και στο Dunton του Essex.

Οι κινητήρες κατασκευάζονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, τα κιβώτια ταχυτήτων στη Γαλλία, ενώ η τελική συναρμολόγηση γινόταν στα εργοστάσια του Dagenham στο Essex και της Βαλένθια στην Ισπανία.

Η εξέλιξη του μοντέλου ξεκίνησε το 1972, όταν τα Fiat 127 και Renault 5 είχαν αποσπάσει θετικές κριτικές από τον ειδικό Τύπο και είχαν εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλή μοντέλα, αποδεικνύοντας ότι τα μικρά hatchback είχαν σημαντική θέση στην αγορά.

Το Fiesta αποτέλεσε επίσης την πρώτη μεγάλη προσπάθεια της Ford να υιοθετήσει την εμπρόσθια κίνηση σε μοντέλο μαζικής παραγωγής. Η εταιρεία είχε πειραματιστεί με την τεχνολογία στο Taunus 17M στη Δυτική Ευρώπη στα μέσα της δεκαετίας του 1960, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, σημειώνει το hagerty. Το Fiesta, όμως, ήταν το μοντέλο που έθεσε τις βάσεις για τη σχεδίαση και τη χωροταξική φιλοσοφία όλων των μελλοντικών μικρών αυτοκινήτων της Ford, στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Με τα χρόνια, το Fiesta πωλήθηκε σε πολλές αγορές, μεταξύ άλλων στην Ευρώπη, την Ασία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Νότια Αμερική, την Ινδία και την Αφρική, εξελισσόμενο σε ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια μοντέλα της Ford.

Η σχεδίασή του έγινε από τον Ολλανδοαμερικανό Tom Tjaarda στον ιταλικό οίκο σχεδιασμού Ghia, προσθέτοντας ακόμη ένα διεθνές στοιχείο στην εξέλιξή του. Το Fiesta κέρδισε γρήγορα τις εντυπώσεις χάρη στη σύγχρονη και καλαίσθητη εμφάνισή του.

Ford Fiesta 2ης γενιάς/Wikipedia

Δεύτερη γενιά

Μάλιστα, όταν παρουσιάστηκε το Fiesta δεύτερης γενιάς το 1984, η πρώτη γενιά εξακολουθούσε να δείχνει αρκετά σύγχρονη δίπλα σε μοντέλα όπως το Austin Metro και το Vauxhall Nova, παρότι και τα δύο ήταν νεότερες σχεδιάσεις.

Όταν όμως το Fiesta έκανε την πρώτη του εμφάνιση, το 1984 απείχε ακόμη αρκετά. Η Ford είχε μπροστά της μια σημαντική πρόκληση: έπρεπε να πείσει ένα κοινό που μέχρι τότε ήταν συνηθισμένο στα απλά, πισωκίνητα τρίθυρα ή τετράθυρα sedan, να επιλέξει ένα μικρότερο αυτοκίνητο με εμπρόσθια κίνηση και hatchback αμάξωμα.

Το ερώτημα ήταν ένα: θα κατάφερνε η Ford να πείσει τους παραδοσιακούς αγοραστές να κάνουν αυτή τη μετάβαση;

Η απάντηση ήταν ένα ηχηρό «ναι». Το Fiesta έγινε αμέσως επιτυχία.

Αρχικά διατέθηκε στην Ευρώπη με κινητήρες 957 κ.εκ. και 1.117 κ.εκ. της οικογένειας Valencia, η οποία αποτελούσε εξέλιξη του κινητήρα που χρησιμοποιούσε το Anglia. Προσφερόταν σε εκδόσεις Base -μια πραγματικά βασική έκδοση- Popular, Popular Plus, L, GL, Ghia και S, ενώ αργότερα προστέθηκε και έκδοση van.

Το πρώτο σπορ Fiesta εμφανίστηκε στα τέλη του 1979, ως μοντέλο του 1980, με την ονομασία Supersport. Ξεχώριζε με τις χαρακτηριστικές τετράκτινες ζάντες RS, τα δικτυωτά προσκέφαλα και τις έντονες επενδύσεις στα καθίσματα.

Κάτω από το καπό βρισκόταν ο 1,3 λίτρων Kent Crossflow, ένας κινητήρας που προσφερόταν για εύκολες και αποτελεσματικές βελτιώσεις, κάνοντας το Supersport ιδιαίτερα δημοφιλές στους φίλους της σπορ οδήγησης.

Από εκεί και έπειτα, τα σπορ Fiesta θα αποτελούσαν μόνιμο κομμάτι της γκάμας. Το πρώτο XR2 παρουσιάστηκε στα τέλη του 1981 και εξοπλιζόταν με μια έκδοση 1,6 λίτρων του κινητήρα Crossflow, γεγονός που το έκανε, κατά πολλούς, καλύτερο αυτοκίνητο από το XR2 δεύτερης γενιάς, που εμφανίστηκε το 1984 και χρησιμοποιούσε τον κινητήρα CVH, ο οποίος δεν θεωρήθηκε ποτέ ένα από τα κορυφαία μηχανικά σύνολα της Ford.

Παρόλα αυτά, το XR2 Mk2 γνώρισε τεράστια επιτυχία. Με τις χαρακτηριστικές ζάντες τύπου «pepper-pot», τα φαρδιά φτερά και τη δυναμική εμφάνιση, ταίριαζε απόλυτα με την αγάπη της δεκαετίας του ’80 για τα hot hatch, ακόμη κι αν οδηγικά δεν ήταν το κορυφαίο της κατηγορίας.

Στην πραγματικότητα, κανένα Fiesta Mk2 δεν ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικό. Η δεύτερη γενιά ήταν ουσιαστικά περισσότερο ένα εκτεταμένο facelift.

Τα νέα καθίσματα και το ταμπλό έδιναν σαφώς πιο σύγχρονη αίσθηση στο εσωτερικό, όμως το αυτοκίνητο δεν διέφερε σημαντικά από τον προκάτοχό του.

Οι κινητήρες των μικρότερων εκδόσεων παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ίδιοι, αν και ο 957 κ.εκ. προσφερόταν πλέον αποκλειστικά στην έκδοση Popular -η οποία, παρά το όνομά της, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής.

Επιπλέον, στη γκάμα υπήρχε ο 1,3 λίτρων Kent, ενώ νέα προσθήκη στο Mk2 ήταν οι κινητήρες CVH της Ford σε εκδόσεις 1,4 λίτρων για τις Ghia και S και 1,6 λίτρων για το XR2, ενώ υπήρχε επίσης και ένας 1,6 diesel.

Η μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του Fiesta

Το 1989 ήρθε η μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του Fiesta από την παρουσίασή του, με το λανσάρισμα της τρίτης γενιάς.

Το Fiesta Mk3 απάντησε σε μία από τις σημαντικότερες κριτικές που είχε δεχθεί ο προκάτοχός του, προσφέροντας για πρώτη φορά πεντάθυρο αμάξωμα. Ήταν μια κίνηση που είχε ήδη υιοθετήσει ο ανταγωνισμός, με μοντέλα όπως τα Peugeot 205, Rover Metro, Fiat Uno και Vauxhall Nova.

Παράλληλα, το νέο Fiesta απέκτησε πολύ πιο σύγχρονη εμφάνιση, με αεροδυναμικό εμπρός μέρος και χαρακτηριστικό τραπεζοειδές σχήμα.

Σημαντικά βελτιωμένο ήταν και το εσωτερικό, το οποίο έγινε σαφώς πιο άνετο. Το Fiesta είχε πλέον «μεγαλώσει», αν και αυτό ήρθε σε βάρος του οδηγικού χαρακτήρα του.

Το Mk3 δεν ήταν ποτέ ένα ιδιαίτερα απολαυστικό αυτοκίνητο στην οδήγηση, όμως αυτό δεν το εμπόδισε να γνωρίσει τεράστια εμπορική επιτυχία στις εκθέσεις της Ford.

Το βασικό αμάξωμα του Fiesta Mk3 παρέμεινε και στις δύο επόμενες γενιές, το Mk4 και το Mk5, αν και τα μοντέλα αυτά παρουσίασαν σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα, απέκτησαν έναν εξαιρετικό κινητήρα 1,25 λίτρων, ο οποίος εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη γνωστή κατασκευάστρια μοτοσικλετών Yamaha, καθώς και το ιδιαίτερα αξιόλογο Zetec-S, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σπορ εκδόσεις του Fiesta.

Έκτη και έβδομη γενιά γενιά

Στη συνέχεια, το 2001 έκανε την εμφάνισή του το Fiesta Mk6, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ford, τον σχεδιασμό του εσωτερικού ανέλαβε γυναίκα σχεδιάστρια. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ιδιαίτερα προσεγμένο και πρακτικό εσωτερικό, με περισσότερους χώρους αποθήκευσης από τους περισσότερους ανταγωνιστές του.

Το 2008 παρουσιάστηκε το Fiesta Mk7, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το μοντέλο, με έμφαση στην αποδοτικότητα.

Με δυναμική σχεδίαση, εμπνευσμένη από τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Kinetic» της Ford, το Fiesta ήταν μεγαλύτερο και πιο εκλεπτυσμένο από ποτέ. Παράλληλα, στον δρόμο θεωρήθηκε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και απολαυστικά αυτοκίνητα της κατηγορίας του.

Στο Mk7 έκαναν επίσης την εμφάνισή τους οι κινητήρες EcoBoost 1,0 λίτρου που εντυπωσίασαν για τις επιδόσεις τους σε σχέση με τον μικρό κυβισμό τους.

Παράλληλα, το Fiesta μπήκε δυναμικά στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, με λειτουργίες όπως Bluetooth και σύστημα infotainment με οθόνη αφής, οι οποίες στη συνέχεια εξελίχθηκαν γρήγορα καθώς τα αυτοκίνητα γίνονταν ολοένα και πιο ψηφιοποιημένα.

Η τελευταία γενιά Fiesta

Το 2017 ήρθε το Fiesta Mk8, το οποίο παρέμεινε στην αγορά μέχρι το 2024. Μέχρι τότε, όμως, η κατηγορία των supermini είχε αρχίσει να συρρικνώνεται, καθώς ολοένα και περισσότεροι αγοραστές στρέφονταν προς τα μικρά SUV.

Το Ford Puma πήρε ουσιαστικά τη θέση του Fiesta στην αγορά και εξελίχθηκε στο αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις στη Βρετανία.

Με προηγμένα συστήματα ασφαλείας, σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και αναβαθμισμένο εσωτερικό, το Fiesta Mk8 αποτέλεσε ένα σημαντικό τεχνολογικό άλμα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, διατηρώντας παράλληλα τον ευχάριστο οδηγικό του χαρακτήρα.

Όμως η ιστορία του Fiesta δεν τελειώνει εδώ.

Η μεγάλη επιστροφή

Στην αρχή της χρονιάς που σηματοδοτεί τα 50 χρόνια από την παρουσίαση του μοντέλου, η Ford επιβεβαίωσε τα σχέδιά της για την επιστροφή του ονόματος Fiesta, αυτή τη φορά με ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Το νέο Fiesta θα βασίζεται σε πλατφόρμα της Renault, την οποία θα μοιράζεται με το ρετρό Renault 5, και αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη του 2027.

Έτσι, ένα από τα πιο αγαπημένα μοντέλα της Ford ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα, ηλεκτρική εποχή, κρατώντας ζωντανό ένα όνομα με μισό αιώνα ιστορίας.