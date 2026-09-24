Το μικροσκοπικό 400: Η Vespa που έγινε αυτοκίνητο

Το Vespa 400 ήταν ένα μικροαυτοκίνητο, με αερόψυκτο, δίχρονο, δικύλινδρο κινητήρα 394 κ.εκ.

Τα πρώτα χρόνια της Vespa της Piaggio ήταν γεμάτα δράση. Η εταιρεία πέρασε την πρώτη δεκαετία της ύπαρξής της συμμετέχοντας σε αγώνες και μάλιστα με αρκετά μεγάλη επιτυχία.

Καθώς κατακτούσε τον κόσμο των αγώνων σκούτερ, η Piaggio άρχισε να εξετάζει ένα ακόμη εγχείρημα. Ίσως ο χρονισμός να ήταν σκόπιμος, όμως καθώς οι αγώνες έφταναν στο τέλος τους, η Vespa ανέλαβε ένα νέο project: την κατασκευή ενός χαριτωμένου και οικονομικά προσιτού μικρού αυτοκινήτου.

Ωστόσο, η ζωή αυτού του μικρού γαλλικής κατασκευής ιταλικού αυτοκινήτου ήταν σύντομη, καθώς η Piaggio αποφάσισε ότι η Vespa θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην κατασκευή των σκούτερ της.

Η Vespa ξεκίνησε την παραγωγή του πρώτου της μοντέλου σκούτερ, του 98, το 1946. Την επόμενη χρονιά, η εταιρεία έβαλε τα σκούτερ της σε αγώνες.

Οι αγώνες έκαναν ακριβώς αυτό που ήλπιζε η Piaggio ότι θα έκαναν για τη Vespa: να κάνουν το όνομά της γνωστό, ώστε ο κόσμος να συνεχίσει να αγοράζει το σκούτερ. Και αυτό λειτούργησε. Η Ιταλία και, τελικά, ολόκληρος ο κόσμος απέκτησαν μεγαλύτερη κινητικότητα χάρη στη Vespa. Αλλά ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα;

Η Vespa προσέλκυε νεαρούς αναβάτες, οι οποίοι ενδεχομένως θα χρειάζονταν κάτι πιο πρακτικό ή ένα επόμενο βήμα μετά το σκούτερ. Έτσι, το 1952, η Piaggio ανέθεσε στον Corradino D’Ascanio και στον σχεδιαστή Cario Carbonero να δημιουργήσουν το μοναδικό αυτοκίνητο της Vespa: το 400.

Ένα μικροσκοπικό ιταλικό «μπιπ, μπιπ»

Το Vespa 400 ήταν ένα μικροαυτοκίνητο, με αερόψυκτο, δίχρονο, δικύλινδρο κινητήρα 394 κ.εκ., ο οποίος έστελνε την ισχύ στους πίσω τροχούς. Η μέγιστη ταχύτητά του ήταν περίπου 89 χλμ./ώρα, αν και ορισμένα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στις ΗΠΑ το 1959 και το 1960 ανέφεραν ότι έφτανε τα 97 χλμ./ώρα).

Διαθέσιμο σε έξι χρώματα, διέθετε υφασμάτινη αναδιπλούμενη οροφή, καθώς και ένα πρακτικό συρόμενο συρτάρι στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, όπου βρισκόταν η μπαταρία των 12 volt.

Ο δίχρονος κινητήρας ήταν λίγο απαιτητικός, καθώς χρειαζόταν ειδικό μείγμα καυσίμου και λαδιού σε αναλογία 50:1, ενώ τα πρατήρια καυσίμων παρείχαν μείγμα σε αναλογία 20:1.

Έτσι, το πρώτο έτος παραγωγής παρουσίασε περισσότερα προβλήματα από τα επόμενα, καθώς η Piaggio αντιμετώπισε το ζήτημα ενσωματώνοντας στον κινητήρα ένα σύστημα δοσομέτρησης λαδιού, ώστε να διατηρείται η σωστή αναλογία του μείγματος.

Το 400 παρουσιάστηκε στο Σαλόνι του Παρισιού το 1956 και έκανε το επίσημο ντεμπούτο του το 1957, το οποίο, σύμφωνα με τον οίκο RM Sotheby’s, πραγματοποιήθηκε στο Μονακό «με τρεις διάσημους οδηγούς Grand Prix». Το ποιοι ήταν αυτοί οι οδηγοί παραμένει μυστήριο.

Για την παραγωγή του 400, η Piaggio χρησιμοποίησε το γαλλικό εργοστάσιό της υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας A.C.M.A. (Ateliers de Construction de Motocycles et d’Automobiles). Τα πρώτα 400 έφτασαν στην αγορά μόλις τέσσερις μήνες πριν από την παρουσίαση του Fiat 500.

Κατασκευάστηκαν περίπου 30.000 Vespa 400, σε αντίθεση με δημοσίευμα της Boston Globe τον Ιούλιο του 1959, σύμφωνα με το οποίο μια νέα αμερικανική εταιρεία διανομής υποστήριζε ότι περισσότερα από 50.000 400 είχαν πουληθεί στη Γαλλία.

Το 400 τα πήγε αρκετά καλά στις ΗΠΑ, καθώς κόστιζε περίπου το ένα τρίτο της τιμής ενός Volkswagen Beetle.

Έντονος ανταγωνισμός

Κατά την κυκλοφορία τoυ 400, το Fiat 500 έκανε την εμφάνισή του στην αγορά μόλις λίγους μήνες αργότερα. Παράλληλα, το Mini, όπως και το Citroën 2CV, ανήκαν ήδη στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων και είχαν καθιερωθεί στις ευρωπαϊκές αγορές.

Παρότι οι πωλήσεις του 400 δεν φαίνεται να ήταν απογοητευτικές, με συνολικά μόλις 30.000 μονάδες να κατασκευάζονται, ο αριθμός αυτός δεν ήταν αρκετός για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά μικρά αυτοκίνητα.

Η απόφαση για το τέλος της παραγωγής του 400 ελήφθη από την Piaggio το 1961. Σύμφωνα με προσωπικές σημειώσεις του d’Ascanio που βρίσκονται στο ιστορικό αρχείο της εταιρείας, ο ίδιος ανέφερε ότι, δεδομένου πως οι πιθανοί ανταγωνιστές στα δίκυκλα θα λειτουργούσαν ουσιαστικά ως διαφήμιση για τη Vespa, ενώ στα τετράτροχα η εταιρεία θα αντιμετώπιζε ανταγωνισμό από ολόκληρο τον κόσμο, ο Piaggio έκρινε σκόπιμο να σταματήσει την παραγωγή αυτοκινήτων και να ενισχύσει την παραγωγή των Vespa.

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι το 400 ήταν ένα παράγωγο της Vespa. Ωστόσο, σε μια μεταπολεμική Ευρώπη όπου τα Mini, 2CV και Fiat 500 είχαν ήδη αποκτήσει ισχυρή παρουσία, το 400 θα συνέχιζε να δυσκολεύεται να τα ανταγωνιστεί.