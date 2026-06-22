Το μοναδικό αυτοκίνητο που βρισκόταν στον Τιτανικό – Τι απέγινε το σπάνιο διαμάντι;

Το μοντέλο εμφανίζεται να ανυψώνεται και να φορτώνεται στο πλοίο στην αρχή της ταινίας του James Cameron.

Ήταν 15 Απριλίου του 1912, όταν το βρετανικό υπερωκεάνιο RMS Titanic βυθιζόταν στα παγωμένα νερά του βόρειου Ατλαντικού, κατόπιν σύγκρουσης με παγόβουνο.

Τη μοιραία νύχτα, ο Τιτανικός, ο οποίος είχε ξεκινήσει από το Σαουθάμπτον με προορισμό τη Βοστώνη, έμελλε να κόψει το νήμα της ζωής περισσότερων από 1.500 ανθρώπων.

Ελάχιστοι δεν ξέρουν την τραγική ιστορία, η οποία αποτυπώθηκε κινηματογραφικά μέσω της ομώνυμης ταινίας με πρωταγωνιστές τους Leonardo DiCaprio και Kate Winslet.

Εξίσου λίγοι είναι, βέβαια, και όσοι γνωρίζουν ότι στα αμπάρια του διασημότερου ναυαγίου στην ιστορία κρυβόταν ένα και μοναδικό αυτοκίνητο: ένα Renault Type CB Coupé de Ville με έτος κατασκευής το 1912.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η αυτοκίνηση έκανε ακόμη στα πρώτα της βήματα και η κατοχή ενός αυτοκινήτου αποτελούσε προνόμιο μιας μικρής οικονομικής ελίτ. Το Renault που ταξίδευε με τον Τιτανικό δεν ήταν απλώς ένα μέσο μετακίνησης, αλλά ένα σύμβολο πλούτου, τεχνολογικής προόδου και κοινωνικού κύρους.

Ιδιοκτήτης του ήταν ο William Carter, ένας 36χρονος από το Μπριν Μορ της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. Πλούσιος κληρονόμος μιας περιουσίας που είχε δημιουργηθεί από τις βιομηχανίες άνθρακα και σιδήρου, αγόρασε το Renault κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ευρώπη μαζί με τη σύζυγό του, Lucile, και τα δύο παιδιά τους.

Η οικογένεια είχε ταξιδέψει από τις ΗΠΑ Αγγλία τον Μάιο του 1911 και αρχικά είχε κλείσει εισιτήρια επιστροφής με το Olympic, το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει στις 3 Απριλίου.

Ωστόσο, μια απόφαση της τελευταίας στιγμής έμελλε να αποδειχθεί μοιραία. Η οικογένεια επέλεξε να παρατείνει την παραμονή της κατά μία εβδομάδα και έκλεισε θέση στον Τιτανικό, ο οποίος απέπλευσε από το Σαουθάμπτον στις 10 Απριλίου, μαζί με την καμαριέρα, τον προσωπικό υπηρέτη και τον σοφέρ της οικογένειας.

Τη νύχτα του ναυαγίου, ο Carter και η οικογένειά του χωρίστηκαν μέσα στο χάος που επικρατούσε. Η σύζυγός του, τα παιδιά τους και η καμαριέρα τους επιβιβάστηκαν σε σωσίβια λέμβο, ενώ οι άνδρες παρέμειναν στο πλοίο.

Ο Carter επιβιβάστηκε σε μια από τις τελευταίες λέμβους που κατέβαιναν στα παγωμένα νερά, μαζί με έναν ακόμη άνδρα, τον J. Bruce Ismay, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της White Star Line, της εταιρείας στην οποία ανήκε ο Τιτανικός. Ο προσωπικός υπηρέτης και ο σοφέρ, Augustus Aldworth, έχασαν τη ζωή τους. Ο Aldworth ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που οδήγησε το πολυτελές Renault, μεταφέροντας με αυτό την οικογένεια στις αποβάθρες του Σαουθάμπτον.

Πηγή: Paramount

Η οικογένεια σώθηκε, ενώ τα ίχνη του αυτοκινήτου μέχρι σήμερα αγνοούνται. Ο James Cameron, ωστόσο, δεν ξέχασε να αποτίσει φόρο τιμής στο σπάνιο τετράτροχο. Το Renault Type CB Coupé de Ville εμφανίζεται να ανυψώνεται και να φορτώνεται στο πλοίο στην αρχή της ταινίας, ενώ διαδραματίζει και κεντρικό ρόλο σε μια από τις πιο γνωστές σκηνές, όταν ο Jack (Leonardo DiCaprio) και η Rose (Kate Winslet) ολοκληρώνουν τη σχέση του στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Το Renault αντλούσε ζωή από έναν τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα χωρητικότητας 2,6 λίτρων και ισχύος 25 ίππων, που του επέτρεπε να ταξιδεύει με ταχύτητα έως και 55 χλμ./ώρα. Ξεχώριζε για το κομψό, επικλινές εμπρόσθιο τμήμα του, με το ψυγείο τοποθετημένο πίσω από τον κινητήρα.

Μετά την καταστροφή, ο Carter υπέβαλε αίτημα αποζημίωσης, ζητώντας από τη White Star Line να του καταβάλει την αξία του αυτοκινήτου, η οποία ανερχόταν σε 5.000 δολάρια. Κανείς δεν έχει εντοπίσει το αυτοκίνητο μέχρι σήμερα.

Με δεδομένο ότι ένα παρόμοιο Renault Type CB Coupé de Ville του 1912 πωλήθηκε το 2008 έναντι 269.500 δολαρίων σε δημοπρασία της RM Sotheby’s, το Renault του Τιτανικού —αν είχε εντοπιστεί και ανασυρθεί— θα αποτελούσε σήμερα ένα πραγματικό ανεκτίμητο κειμήλιο της αυτοκίνησης.

Με πληροφορίες από Hagerty