Το μυθικό τέρας που έγινε το σήμα της Saab

Είναι το αποτέλεσμα μιας ιστορίας που ξεκινά από μια εταιρεία κατασκευής αμαξωμάτων του 19ου αιώνα, περνά από τη Scania, επιστρέφει στη Saab, συναντά την αεροπορική της κληρονομιά και καταλήγει σε ένα μυθικό πλάσμα με στέμμα.

Πριν γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα, ο γρύπας της Saab είχε περάσει από αρκετές… μεταμορφώσεις. Και το πιο περίεργο είναι ότι δεν ξεκίνησε καν από τη Saab.

Η ιστορία αρχίζει το 1891, όταν ιδρύθηκε η Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelge, γνωστή ως Vabis, εταιρεία κατασκευής αμαξωμάτων στο Södertälje. Λίγα χρόνια αργότερα δημιουργήθηκε η Scania, με τις δύο εταιρείες να ενώνονται την άνοιξη του 1911 υπό την ονομασία AB Scania-Vabis.

Το εταιρικό τους έμβλημα είχε στο κέντρο το κεφάλι ενός μυθικού πλάσματος: τον Γρύπα, ένα πλάσμα της μυθολογίας με χαρακτηριστικά διαφορετικών ζώων.

Ο γρύπας όμως δεν χρησιμοποιήθηκε πραγματικά σε κάποιο αυτοκίνητο της Saab εκείνη την εποχή. Παρ’ όλα αυτά, αποτέλεσε τον πρόγονο του εμβλήματος που θα εμφανιζόταν πολλές δεκαετίες αργότερα στα αυτοκίνητα Saab.

Το πρώτο Saab είχε ένα… φανταστικό έμβλημα

Όταν η Saab παρουσίασε το πρώτο της πρωτότυπο, το UrSaab, το αυτοκίνητο έφερε ένα ιδιαίτερο έμβλημα στο καπό.

Δεν ήταν όμως κάποιο από τα γνωστά λογότυπα που συνδέουμε σήμερα με τη μάρκα. Ήταν ένα φανταστικό εραλδικό σύμβολο, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε ξανά σε μοντέλο παραγωγής.

Η Saab ακολούθησε στη συνέχεια έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο.

Saab 95

Το αεροπλάνο στο καπό

Από το 1949 έως το 1962, τα Saab 92, 93, 94 Sonett, 95 και 96 έφεραν ένα απλό λογότυπο με τη λέξη SAAB πάνω σε φτερά.

Το σχέδιο δεν ήταν τυχαίο.

Η Saab είχε δημιουργηθεί ως εταιρεία αεροπορικής τεχνολογίας και η σύνδεση με τα αεροσκάφη αποτελούσε βασικό κομμάτι της ταυτότητάς της.

Αργότερα εμφανίστηκε μια πιο χαρακτηριστική εκδοχή: ένα στυλιζαρισμένο αεροπλάνο, με τα γράμματα S-A-A-B να εμφανίζονται πάνω του.

Το συγκεκριμένο έμβλημα έκανε την εμφάνισή του το 1963 στη μάσκα του Saab 96 και από το 1967 χρησιμοποιήθηκε και στα Sonett.

Και τότε εμφανίστηκε ξανά ο γρύπας

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε το 1984.

Η Saab και η Scania είχαν πλέον κοινή εταιρική οντότητα και χρειάζονταν ένα νέο σύμβολο. Τη σχεδίασή του ανέλαβε ο Σουηδός καλλιτέχνης Carl Frederik Reuterswärd.

Το αποτέλεσμα ήταν ένας κυκλικός σχεδιασμός που συνέδεε οπτικά τις δύο εταιρείες.

Και στο κέντρο επέστρεψε ο παλιός γρύπας της Scania-Vabis.

Έτσι, ένα σύμβολο που είχε ξεκινήσει από την ιστορία της Scania έγινε ξαφνικά μέρος της ταυτότητας της Saab.

Ο γρύπας γίνεται πλέον το πρόσωπο της Saab

Το 2000 η Saab παρουσίασε ένα νέο εταιρικό έμβλημα.

Στο κέντρο βρισκόταν πλέον το κόκκινο κεφάλι του γρύπα, με χρυσό στέμμα, κάτω από το οποίο αναγραφόταν το SAAB με ασημί γράμματα. Όλα περιβάλλονταν από έναν μπλε κύκλο.

Το νέο logo παρουσιάστηκε επίσημα στις 14 Αυγούστου 2000, λίγους μήνες μετά την πλήρη εξαγορά της Saab Automobile από τη General Motors.

Ο γρύπας δεν επιλέχθηκε απλώς επειδή ήταν εντυπωσιακός. Προερχόταν από τα εραλδικά σύμβολα των περιοχών Skåne και Östergötland στη νότια Σουηδία και παραδοσιακά συνδεόταν με την έννοια της επαγρύπνησης.

Έτσι, το logo που σήμερα θυμούνται οι περισσότεροι από τη Saab δεν είναι απλώς ένα σχέδιο.

Είναι το αποτέλεσμα μιας ιστορίας που ξεκινά από μια εταιρεία κατασκευής αμαξωμάτων του 19ου αιώνα, περνά από τη Scania, επιστρέφει στη Saab, συναντά την αεροπορική της κληρονομιά και καταλήγει σε ένα μυθικό πλάσμα με στέμμα.