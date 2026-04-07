TUDOR: Απογείωση με τους Flying Bulls

Οι πιλότοι των Flying Bulls εντυπωσιάζουν το κοινό με ελιγμούς και ακροβατικά, φορώντας ρολόγια TUDOR.

Ελάχιστα πράγματα είναι πιο τολμηρά από το να πιλοτάρει κανείς ένα ακροβατικό αεροσκάφος 80 ετών στα όρια των επιδόσεων του ή ακόμη και να πετάει ένα ελικόπτερο ανάποδα.

Αυτή, όμως, είναι απλώς μια συνηθισμένη μέρα στο πιλοτήριο για τους The Flying Bulls, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που η TUDOR είναι πλέον επίσημος συνεργάτης τους.

Με 12 πιλότους που χειρίζονται έναν στόλο 45 αεροσκαφών — συμπεριλαμβανομένων σπάνιων, ιστορικών αεροπλάνων και ακροβατικών ελικοπτέρων — οι The Flying Bulls αποτελούν μία από τις πιο ισχυρές δυνάμεις στο χώρο της αεροπορίας σήμερα.

Ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, επιδεικνύοντας τις μεγάλες δυνατότητες των αεροσκαφών τους στα χέρια εξαιρετικά ικανών πιλότων, εντυπωσιάζοντας το κοινό με ελιγμούς και ακροβατικά. Στους καρπούς τους φορούν ρολόγια TUDOR, διασφαλίζοντας απόλυτη ακρίβεια χρόνου σε κάθε επίδειξη, σε κάθε ζώνη ώρας του πλανήτη.

Η TUDOR είναι γνωστό ότι λειτουργεί στα απόλυτα όρια. Είναι μέρος του τολμηρού της πνεύματος — αυτό σημαίνει να είσαι “Born to Dare”. Και τώρα, η TUDOR βρίσκει τη θέση της στο πιλοτήριο ενός εξίσου τολμηρού συνεργάτη — των The Flying Bulls.

TUDOR: “Born to Dare”

Το 2017, η TUDOR παρουσίασε μια νέα καμπάνια με την υπογραφή “Born To Dare”. Αντικατοπτρίζει τόσο την ιστορία της μάρκας όσο και αυτό που πρεσβεύει σήμερα. Αφηγείται τις περιπέτειες ανθρώπων που έχουν πετύχει το εξαιρετικό — στη στεριά, στον πάγο, στον αέρα και κάτω από το νερό — έχοντας ένα ρολόι TUDOR στον καρπό τους. Αναφέρεται επίσης στο όραμα του ιδρυτή της TUDOR, Hans Wilsdorf, ο οποίος δημιούργησε ρολόγια ικανά να αντέχουν στις πιο ακραίες συνθήκες, σχεδιασμένα για όσους ζουν τολμηρά.

Αποτελεί απόδειξη της μοναδικής προσέγγισης της TUDOR στην ωρολογοποιία, που την έχει καταστήσει αυτό που είναι σήμερα. Βρίσκεται στην αιχμή της βιομηχανίας, με καινοτομίες που αποτελούν πλέον βασικά σημεία αναφοράς. Το πνεύμα “Born To Dare” υποστηρίζεται παγκοσμίως από κορυφαίους ambassadors, των οποίων τα επιτεύγματα αποτελούν έκφραση μιας τολμηρής στάσης ζωής.