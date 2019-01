Nissan Qashqai: Οδηγούμε την έκδοση 1.5D 115 PS

Η αναγκαία προσαρμογή στις νέες ευρωπαϊκές νόρμες έφερε το Qashqai και φυσικά τους Ιάπωνες της Nissan προ τετελεσμένου - ακριβώς όπως συνέβη και με τους υπόλοιπους κατασκευαστές - ούτως ώστε να προσαρμόσουν όλη τη γκάμα κινητήρων του πιο δημοφιλούς μοντέλου τους στη γηραιά ήπειρο σύμφωνα με το πρωτόκολλο του WLTP που από την 1η Σεπτεμβρίου του 2018 τέθηκε και επίσημα σε ισχύ σε όλες τις κατά τόπου αγορές της. Το πρώτο, καθοριστικό βήμα έγινε με την προσθήκη του νέου 1.300άρη βενζινοκινητήρα των 140 και 160 στη γκάμα του ιαπωνικού SUV και το δεύτερο με την αναβάθμιση των τεχνικών και όχι μόνο προδιαγραφών του γνωστού 1.500άρη πετρελαιοκινητήρα της ιαπωνικής εταιρείας. Το τελευταίο «χτύπημα» για την ολοκλήρωση των απαραίτητων αλλαγών αφορά στην αντικατάσταση της αντίστοιχου 1.600άρη μ’ έναν νέο 1.700άρη ντίζελ – κάτι όμως που αναμένεται να μας απασχολήσει τους προσεχείς μήνες.

Εν προκειμένω λοιπόν αντικείμενο της δοκιμής μας είναι ο «μικρός» ντίζελ της γκάμας (που συνδυάζεται με κίνηση στους εμπρός τροχούς, χειροκίνητο ή δυνητικά με το νέο «διπλόδισκο» κιβώτιο της Nissan), ο οποίος αναμένεται να συγκεντρώσει τη μερίδα του λέοντος σε πωλήσεις στη χώρα μας ανάμεσα στις δύο διαθέσιμες πετρελαιοκίνητες εκδόσεις του μοντέλου. Σε επίπεδο προδιαγραφών και απόδοσης, ο ήδη γνωστός και καταξιωμένος από το παρελθόν κινητήρας των 1.461 κ.εκ. «κουβαλά» διαφορές στο 90% των επιμέρους μερών του αποδίδοντας στη νεότερη εκδοχή του 115 ίππους στις 3.750 σ.α.λ. (+5 ίππους σε σχέση με πριν), αλλά την ίδια ακριβώς μέγιστη ροπή. Δηλαδή, 260 Nm στις 2.000 σ.α.λ. Συν τοις άλλοις, έχει προβλεφθεί μια λειτουργία overboost, με αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμα για 15 δλ. επιπλέον 5 ίπποι, αλλά και 25 Nm. Σε σχέση με το παρελθόν, μια ακόμα ουσιώδη διαφορά αφορά στην προσθήκη AdBlue για τη μείωση των εκπομπών NOx, πληρώντας τη νόρμα Euro 6d-TEMP. Σύμφωνα με τη Nissan, οι εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα ορίζεται στα 100 gr ανά χιλιόμετρο, με τις εκδόσεις που εξοπλίζονται με 18άρες και 19άρες ζάντες να σκαρφαλώνουν στα 110 gr/χλμ. (σ.σ.: δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η νέα κοινοτική νόρμα επιτάσσει τον προσδιορισμό των εκπομπών για κάθε διαφορετική έκδοση).

Στην πράξη, ο 1.500άρης dCi κινητήρας δείχνει πιο ακμαίος και «ζωντανός» απ’ ότι στο παρελθόν, και με μοναδικό μείον μια μικρή υστέρηση όταν η βελόνα του στροφόμετρου βρίσκεται ελάχιστα πιο πάνω από το ρελαντί, είναι πρακτικά αδύνατο να σε απογοητεύσει με τον τρόπο που αποδίδει. Στις μεσαίες στροφές, η απόκριση και εν γένει η διαθέσιμη ροπή του είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική, με την ευστροφία του, την ίδια στιγμή, μέχρι τα «κόκκινα» να αφήνει ανάλογες εντυπώσεις. Αν μη τι άλλο, τα 12,3 δλ. που ανακοινώνει το εργοστάσιο για το τυπικό αλλά πάντοτε ενδεικτικό των δυνατοτήτων «0-100», αλλά και τα 181 χλμ./ώρα της τελικής ταχύτητας, έρχονται να επιβεβαιώσουν την προσλαμβάνουσα αίσθηση πίσω από το τιμόνι. Για κάποιο λόγο που δεν προσδιορίζεται από τις τεχνικές περγαμηνές του, ο «φρεσκαρισμένος» 1.500άρης της Nissan αποδεικνύεται και πιο… φιλήσυχος σε σχέση με το παρελθόν και ταυτόχρονα εξίσου ολιγαρκής στις απαιτήσεις του από καύσιμο. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας - πόσο μάλλον όταν αυτό αφορά ένα σεβαστών διαστάσεων SUV με μήκος σχεδόν 4,4 μ. και βάρος που αγγίζει τους 1,4 τόνους. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή που μετρήσαμε κατά τη διάρκεια της συμβίωσής μας μαζί του ήταν τα 7,4 λιτ./100 χλμ., ενώ σε ιδιαίτερα χαλαρούς ρυθμούς κίνησης η ένδειξη στον υπολογιστή ταξιδίου μπορεί εύκολα να πέσει κάτω από την ένδειξη «7».

Από εκεί και πέρα, το ιαπωνικό SUV είναι ακριβώς όπως το ξέραμε στο δρόμο. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα συμπαγές και «συγκροτημένο» Sport Utility Vehicle και στη βασική πετρελαιοκίνητη έκδοση του, το οποίο δεν σε κερδίζει τόσο με τον σπορτίφ του χαρακτήρα, όσο με την ομοιογένεια και με την ποιότητα κύλισης που το διακρίνει τόσο στο ταξίδι, όσο και στην καθημερινότητα εντός πόλης. Οι δε υπόλοιπες αρετές του δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το παρελθόν, με την ποιότητα κατασκευής στο εσωτερικό, την επάρκεια χώρων για επιβάτες και αποσκευές και – πλέον – με τις αναβαθμισμένες δυνατότητες διασύνδεσης και επικοινωνίας NissanConnect να έχουν τον πρώτο λόγο. Σε ότι αφορά το τελευταίο, το όφελος για τον οδηγό και τους επιβάτες σε σχέση με το παρελθόν εστιάζεται στην απρόσκοπτη ενσωμάτωση του δικού τους smartphone με το αυτοκίνητο, καθώς και στη δυνατότητα ενημερώσεων του χάρτη και του λογισμικού με τη μέθοδο Over The Air (OTA). Οι χρήστες ενθαρρύνονται να κατεβάσουν μια νέα εφαρμογή, που ονομάζεται Door to Door Navigation στο smartphone τους έχοντας στη διάθεσή τους λειτουργίες, όπως ο προγραμματισμός μιας διαδρομής, προτού βγουν από το σπίτι ή το γραφείο τους, στο τηλέφωνό τους.

Το Nissan Qashqai 1.5D 115 PS είναι διαθέσιμο με τα επίπεδα εξοπλισμού Energy, Acenta, N-Connecta και N-Connecta Look. Η βασική Energy των 21.790 € είναι εφοδιασμένη μεταξύ άλλων με αερόσακους οδηγού/συνοδηγού, πλευρικούς και κουρτίνας, ESP, ABS με Brake Assist, Hill Start Assist, ατσάλινες 16άρες ζάντες και air condition, με την Acenta των 22.370 € να διαθέτει επιπλέον εξωτερικούς καθρέπτες με δυνατότητα αναδίπλωσης, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών, καθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, κάμερα οπισθοπορείας. Η έκδοση N-Connecta (25.490 €) διαθέτει επιπλέον της προηγούμενης 18άρες ζάντες, καθίσματα Mono Form, μπουτόν εκκίνησης του κινητήρα, το σύστημα NissanConnect (οθόνη 7 ιντσών, σύστημα πλοήγησης κ.α.), κάμερα περιμετρικής θέασης, αισθητήρες παρκαρίσματος, καθώς και ένα πλήρες πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης της οδήγησης (Moving Object Detection, Front Emergency Braking, Lane Departure Warning κ.α.). Ένα σκαλί πιο πάνω βρίσκεται η N-Connecta Look (26.490 €) διαθέτει γυάλινη οροφή, ενώ η κορυφαία Techna των 31.590 € διαθέτει επιπλέον της Ν-Connecta φώτα Bi-LED, 19άρες ζάντες με ελαστικά 225/45, μερικώς δερμάτινα καθίσματα (τα εμπρός θερμαινόμενα), σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Intelligent Park Assist, Cross Traffic Alert, Blind Spot Warning, Driver Attention Alert και Adaptive Front Lighting._X.A.