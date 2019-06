Στον Ελικώνα με Audi A1 40 TFSI & Kia Ceed GT

«Σημεία των καιρών», θα σχολιάσει ο παραδοσιακός της συντροφιάς, αλλά όταν διαθέτεις κινητήρες βενζίνης που αποδίδουν 200 ίππους τοποθετημένους σε κλασικά χάτσμπακ αμαξώματα, οφείλεις να πάρεις τα βουνά. Άλλωστε, δε χρειάζεσαι άλλοθι για να τα συνδυάσεις στο δρόμο το σωστό. Τα διαχωρίζει το μέγεθος, αφού τυπικά ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες - κατηγοριοποίηση που όμως, όταν οδηγείς, ξεπερνά τα τετριμμένα. Τα βλέπεις σταθμευμένα και σε εμπνέουν να τα «βάλεις στο χέρι». Έχεις εμπιστοσύνη στους δημιουργούς, που μόνο τυχαία και βιαστικά δεν έχουν τοποθετήσει τα σύνολα των 200 ίππων κάτω από τα καπό δύο εξαιρετικών αυτοκινήτων της αγοράς.

Μοναδικό premium της παγκόσμιας αγοράς το μικρό Audi, σε κοινή διαδρομή με το παρολίγον COTY της Κia, στην κορυφαία του εκδοχή. Οι Audi και Κia χαρακτηρίζονται από θάρρος που απουσιάζει από άλλους κατασκευαστές. Δεν πρόκειται για θράσος, και τη συμπεριφορά τους την υποστηρίζουν με έργο. Η Audi είναι ο μόνος κατασκευαστής κύρους που τολμάει από τα ψηλά στα χαμηλά με ένα σπάνιο πλουραλισμό προτάσεων. Μόνο τυχαίο δεν είναι, εξάλλου, το ότι διαθέτει τα κορυφαία στην κατηγορία τους, όπως το Α1, το Q2, που αναζητά αντίπαλο, και το Q3, που έστειλε τους πολύ σοβαρούς ανταγωνιστές του στα τμήματα εξέλιξης για βελτιώσεις. Η Kia, πάλι, έχει προσθέσει στην ποιότητα το συναίσθημα που απαιτείται και, αν με το Stinger δείχνει τις δυνατότητές της, είναι με το Ceed που επιβεβαιώνει τη δυναμική της, αξιοποιώντας μάλιστα υποδειγματικά και τον 1.4 με τους 140 ίππους - απλώς ο καλύτερος της κατηγορίας του. H Kia είναι -κακά τα ψέμματα- o εξ Ανατολής premium κατασκευαστής.

Περί του GT...

Σχεδιάστηκε στη Φρανκφούρτη, δοκιμάστηκε στο Νίρμπουργκρινγκ και κατασκευάζεται στη Σλοβακία! Το όλο εγχείρημα επέβλεψε ο Άλμπερτ Μπίρμαν, πνευματικός πατέρας του i30 N και πρώην επικεφαλής της BMW M. Σχεδιαστικά, το Ceed GT διαφοροποιείται από τον νέας σχεδίασης εμπρός προφυλακτήρα. Διαθέτει ευμεγέθη εισαγωγή αέρα μπροστά, που συμβάλλει όχι μόνο στην πιο επιθετική εικόνα, αλλά και στην καλύτερη αναπνοή του κινητήρα. Τα πλαϊνά μαρσπιέ σε οδηγούν στο πίσω μέρος, όπου ξεχωρίζει ο επίσης επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας, που φιλοξενεί δύο ξεχωριστές απολήξεις της εξάτμισης στις άκρες του. Λεπτομέρεια αποτελεί και η διακριτική αεροτομή στην πέμπτη πόρτα. Εφοδιάζεται με ζάντες 18 ιντσών, ενώ ευδιάκριτες είναι και οι δαγκάνες κόκκινου χρώματος, για περισσότερο σπορτίφ χαρακτηριστικά. Το βάρος του αγγίζει τα 1.400 κιλά, οι διαστάσεις του είναι διαφοροποιημένες, όντας πιο φαρδύ και χαμηλό, αλλά το μεταξόνιό του είναι ίδιο με αυτό της προγενέστερης έκδοσης. Ο 1.6 T-GDi είναι υπερτροφοδοτούμενος χωρητικότητας 1.600 κ.εκ. άμεσου ψεκασμού, με απόδοση 204 ίππων στις 6.000 σ.α.λ. Παράλληλα, αποδίδει 265 Nm ροπής σε ένα εύρος από τις 1.500 έως τις 4.500 σ.α.λ. Ουσιαστικά δεν προκύπτουν διαφορές από το προηγούμενο μοντέλο σε τιμές απόδοσης. Η πλέον σημαντική είναι ότι σήμερα διατίθεται, εκτός από το χειροκίνητο κιβώτιο των 6 σχέσεων, και με το 7άρι διπλού συμπλέκτη, το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την Kia, χαρίζοντάς του εξαιρετικές επιδόσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα πρώτα 100 χιλιόμετρα από στάση, που έρχονται σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα.

Η αρχιτεκτονική της ανάρτησης είναι αντίστοιχη με αυτήν της απλής έκδοσης, κάτι που μεταφράζεται σε γόνατα ΜακΦέρσον μπροστά και πολλαπλών συνδέσμων πίσω. Σε σχέση με το βενζινοκίνητο Ceed με τον 1.4, το GT έχει σκληρότερα ελατήρια κατά 10% εμπρός και 41% πίσω, είναι κατά 10 χλστ. πιο κοντά στο έδαφος, ενώ πιο σκληρή κατά 6% είναι και η πίσω αντιστρεπτική, σε αντίθεση με την εμπρός, που είναι πιο μαλακή, για να αποφευχθούν οι τάσεις υποστροφής. Σημειώστε πως το αυτοκίνητο εξελίχθηκε έξι μήνες παραπάνω μετά την ολοκλήρωσή του, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της ανάρτησης στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Παράλληλα, η αυτόματη έκδοση διαθέτει δύο προγράμματα οδήγησης, Sport και Normal, τα οποία έχουν επίδραση στην απόκριση τόσο του πεντάλ της βενζίνης όσο και του κιβωτίου. Τέλος, αναβαθμισμένο είναι το σύστημα διεύθυνσης, με κατά 17% βελτιωμένη απόδοση στην απόκριση σε σχέση με της προηγούμενης γενιάς του Ceed GT, ενώ το σύστημα πέδησης είναι αναβαθμισμένο, με αεριζόμενα δισκόφρενα των 320 χλστ. στους μπροστινούς τροχούς.

Audi A1 40 TFSI

Μοιράζεται πολλά στοιχεία με το Polo τελευταίας γενιάς. Βασίζονται στην ίδια πλατφόρμα, την MQB A0, και φυσικά έχουν κοινές κινητήριες μονάδες. Έτσι, το 2λιτρο υπερτροφοδοτούμενο σύνολο που συναντάμε κάτω από το εμπρός καπό του Α1 40 είναι στη βάση το ίδιο που εφοδιάζει το VW Polo GTI. Από εκεί και πέρα, έχουμε γόνατα ΜακΦέρσον μπροστά, ημιάκαμπτο άξονα πίσω, ενώ τα αμορτισέρ είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και είναι διαθέσιμα μόνο στη 2λιτρη έκδοση, όπως αυτή που είχαμε στη διάθεσή μας. Μέσα από τρία διαφορετικά προγράμματα (Eco, Normal, Sport) αλλάζουν η απόσβεση της ανάρτησης, η απόκριση του κινητήρα, του κιβωτίου, αλλά και το «βάρος» στο σύστημα διεύθυνσης. Το Α1 διατίθεται πλέον αποκλειστικά σε 5θυρο αμάξωμα, ενώ η έκδοση «40» μόνο με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων Steptronic. Το 2λιτρο σύνολο άμεσου ψεκασμού αποδίδει 200 ίππους, που υπόσχονται εξαιρετικές επιδόσεις, με τα πρώτα 100 χιλιόμετρα από στάση να έρχονται σε 6,6 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, εντυπωσιακές είναι οι τιμές της ροπής, με 320 Nm να είναι διαθέσιμα μόλις από τις 1.500 σ.α.λ. έως και τις 4.400! Σημαντικό ρόλο στις πολύ καλές επιδόσεις έχει και το χαμηλό βάρος του αυτοκινήτου, το οποίο αγγίζει τα 1.260 κιλά.

Με κοινό παρονομαστή

Οι διαφορές δε μένουν στα χαρτιά, ούτε περιορίζονται στα σχεδόν 30 εκ. που χωρίζουν τα δύο αυτοκίνητα σε μήκος. Από τη μία έχουμε ένα μεγαλύτερο και βαρύτερο αμάξωμα με 1.600άρη κινητήρα και σήμα κατατεθέν την ποιότητα κατασκευής, ενώ από την άλλη τον περισσότερο Ιταλό από τους Γερμανούς, γιατί αν οι Ιταλοί είχαν όραμα, έτσι θα ήθελαν τη MiΤo πριν τη σκοτώσουν. Είναι σαφές πως το πορτοκαλί Kia και αυτό το γκρι με τις χρυσές ζάντες Α1 βγάζουν και συναίσθημα. Εκτός από την παρεμφερή απόδοση, αντίστοιχες είναι και οι διαστάσεις των τροχών, με τα 40άρια λάστιχα να είναι τοποθετημένα σε ζάντες 18 ιντσών. Στη Normal επιλογή το Kia δείχνει πιο άνετο, και μάλιστα του ταιριάζει, ενώ απολαμβάνεις και ένα εξαιρετικό σύστημα διεύθυνσης. Είπαμε GT και, αν θέλεις να θυμηθείς τον «Στρατισίνο» στον Ελικώνα, ζήτα από την υπέροχη κ. Φίλου της «Βασιλάκης» το καθαρόαιμο, το i30 N. Στην ίδια επιλογή άμυνας, το Audi είναι ακόμα πιο μαλακό και θυμίζει ένα απλό 1.5 - χρυσή τομή με το τιμόνι-πούπουλο στο χέρι. Η ανάρτηση απορροφάει, αλλά ο 2λιτρος απαιτεί το ενδιαφέρον σου, οπότε επιλέγεις Dynamic, και να το το καθαρόαιμο GTi που ποτέ δεν ξεπερνάς. Ο κινητήρας ακούγεται αλλιώς, το κιβώτιο αποκτά τις αντιδράσεις που δικαιολογούν τη φήμη του και, ναι, διαθέτεις το σωστό πηδάλιο. Σύνολο που σε οδηγεί από την Τέλεια στην Ειδική Διαδρομή, χάρη στο σωστά ρυθμισμένο πλαίσιο. Όπως ακριβώς θέλεις να λειτουργεί ένα 4μετρο αυτοκίνητο, είτε διαθέτει 150 ίππους από 1.500 κ.εκ. είτε 200 από 2,0 λίτρα. Είναι αυτή η ομορφιά που στο άφημα του γκαζιού παρασύρεις την ουρά στην τάση που λατρεύεις, και έχεις το σωστό πηδάλιο ώστε να ρυθμίσεις υποδειγματικά την τροχιά σου. Για κάθε ενδεχόμενο, να και το παλιό, καλό χειρόφρενο, έτοιμο να σε σώσει στην υπερβολή στο γαρμπίλι ή στο βρεγμένο. Το έχεις το σύνολο στη μέση σου, συνδυάζεις μυαλό με χέρια και πόδια, και μπορείς να κινηθείς πολύ γρήγορα και χωρίς να δημιουργείς δυσαρέσκεια στον συνεπιβάτη. Είναι αυτές οι εκτός λογικής μ.ω.τ. της Audi, τιμές εφικτές και για τον ποιοτικό οδηγό χωρίς αγωνιστική εμπειρία. Μόνο η μικρή -τετρακίνητη- ΑΜG της «Μερκ» μπορεί να συγκριθεί στη μάχη με το ρολόι και στην επίτευξη υψηλής μ.ω.τ. με ασφάλεια.

Για την επιστροφή επιλέγουμε το Kia GT, το οποίο ικανοποιεί στη Sport ρύθμιση παίζοντας με τα όριά του, όπου διαπιστώνεις πως δεν τελειώνει, αλλά πάντα σου αφήνει περιθώρια - προσπαθώντας όμως, βγάζει μια άγρια ομορφιά, που λείπει πλέον. Σπινάρει ο εσωτερικός τροχός στα ανηφορικά κομμάτια, ενώ στα κατηφορικά δείχνει τον όγκο του, χωρίς όμως τα φρένα να κουράζονται, και στο τέλος σε γοητεύει, αφού σε παρασύρει στο παιχνίδι του, χάρη στο εξαιρετικά ζυγισμένο πλαίσιο. Σε παρασύρει χωρίς κανόνες, με τρόπο που προδίδει και τη φιλοσοφία του premium εξ Ανατολής κατασκευαστή με άποψη, όπως είναι η Kia. Το Ceed, άλλωστε, με ατού την ποιότητά του, είναι το μόνο χάτσμπακ που με τον 1.000άρη του μπορεί να σταθεί απέναντι στην καταπληκτική νέα Corolla με τον 1.2. Το «δικό μας» το GT, αν κινηθείς προσγειωμένα, στέκεται απέναντι στο απόλυτο, στο Golf GTi, ενώ δε βλέπει το Focus 1.5 με τους 180 ίππους, την ώρα που θα στριμώξει το «308» με τους 225 ίππους, και ας υπολείπεται κατά 15% σε απόδοση. Στο δρόμο είναι αλλιώς. Γάντι ο 1.6, κιβώτιο όπως πρέπει, και είναι σαφές πως δε βελτίωσαν βιδώνοντας, αλλά δημιούργησαν ψάχνοντας το DNA του ΠΟ, και απλώς αυτή είναι η Kia. Ένας «GT Line» κατασκευαστής!

Ποιος να συγκριθεί μαζί τους...

Μεταξύ τους σύγκριση δεν τίθεται. Άλλωστε, στην κοινή διαδρομή ο Π.Τ., για παράδειγμα, θα ήθελε να οδηγεί μόνο το ταχύτερο Audi, ενώ, τεμπέλης πλέον ο Σ.Χ., που όμως δεν ενθουσιάζεται και με την τελειότητα, θα επέλεγε το Ceed, ώστε να νιώθει ζωντανός, αφού ακούγεται και καλύτερα, ενώ το θέλεις και το ψεγάδι στο όριο. O υπογράφων το Kia θα το συνέκρινε μόνο με το Peugeot 308 GT, τα οποία διαθέτουν αντίστοιχης χωρητικότητας κινητήρες, παρόμοιες τιμές ισχύος, εξαιρετικά αυτόματα συστήματα μετάδοσης και χαρακτήρα Grand Tour, παρά ενός καθαρόαιμου. Value for money και τα δύο, και στο value κυριαρχεί η ευχαρίστηση, ενώ, για όσους επιθυμούν το κάτι παραπάνω, οι Κορεάτες διαθέτουν το σκληροπυρηνικό i30 N και οι Γάλλοι το εξαιρετικό 308 by Peugeot Sport. Με το Audi, που ξεφεύγει σημαντικά σε τιμή, τα πράγματα είναι σοβαρά. Μόνο το Μini Cooper S μπορεί να σταθεί δίπλα του και, αν ρισκάρεις και συγκρίνεις, είναι η φρεσκάδα του Α1 που θα κάνει τη διαφορά, όπως αντικατοπτρίζεται περίφημα στην οδική συμπεριφορά του, με ατού στην άτυπη σύγκριση το κιβώτιο. Για την ακόμα πιο γρήγορη, αλλά και πιο σφιχτή εκδοχή, υπομονή. Είπαν πως όχι, αλλά εντέλει μάλλον θα ανάψει το πράσινο φως για το S1, και τρέμε, Ματίας Έκστρομ, ερχόμαστε!_4T

A1 Sportback

Από τη βασική έκδοση είναι διαθέσιμη η κεντρική οθόνη υψηλής ανάλυσης, σε διάσταση 10,25 ιντσών, με δυνατότητα χειρισμού από το τιμόνι. Το A1 40 TFSI που είχαμε στην κατοχή μας ήταν εφοδιασμένο και με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων Audi Virtual Cockpit. Το infotainment είναι το γνωστό μας MMI της γερμανικής εταιρείας, περιλαμβάνοντας σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, διαθέτει φωνητικό έλεγχο τελευταίας εξέλιξης του σχετικού συστήματος, το οποίο προσφέρει βελτιωμένη επικοινωνία ανάμεσα σε οδηγό και αυτοκίνητο. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα με κινητές συσκευές, το A1 είναι συμβατό με συσκευές iOS και Android, χρησιμοποιώντας Apple CarPlay και Android Auto, σε περιβάλλον ΜΜΙ της Audi. Διαθέσιμες είναι και δύο θύρες USB, με μία εκ των δύο να διατίθεται για φόρτιση. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα και ασύρματης φόρτισης του κινητού. Όσον αφορά την ηχητική, φέρει την υπογραφή της Bang & Olufsen, κορυφαία του είδους, περιλαμβάνοντας έντεκα ηχεία απόδοσης 560 Watt._ Π. Τ.

KIA CEED GT

Το κορεατικό μοντέλο διαθέτει οθόνη αφής 8 ιντσών, με τις υπηρεσίες Connected Services της Kia. Υποστηρίζονται από την TomTom Live Services 4, προσφέροντας παράλληλα χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με πρατήρια καυσίμων, χώρους στάθμευσης, κάμερες ταχύτητας κ.ά. Το ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης περιλαμβάνει 7 χρόνια ενημερώσεων χαρτών και live υπηρεσιών! Παράλληλα, σχετικά με τη συνδεσιμότητα, το Ceed GT διαθέτει λειτουργίες Android Auto και Apple CarPlay, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ασύρματης φόρτισης του κινητού σε ειδική θήκη στην κεντρική κονσόλα. Όσον αφορά το ηχοσύστημα, την ευθύνη φέρει η γνωστή JBL, με το Kia να διαθέτει οκτώ ηχεία και προηγμένη τεχνολογία αποκατάστασης μουσικής Clari-Fi TM, για τη βελτίωση της ποιότητας και της ευκρίνειας του ήχου._ Π. Τ.

AUDI A1 40 TFSI ΥΠΕΡ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ /ΚΥΡΟΣ AUDI ΚΑΤΑ ΑΠΟΥΣΙΑ PADDLES /2ΛΙΤΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ /ΤΙΜΗ

KIA CEED GT ΥΠΕΡ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.6 /ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΜΗ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ i30 N) /ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ

Audi Α1 40 TFSI ΚΥΒΙΣΜΟΣ (κ.εκ.) 1.984 ΙΣΧΥΣ (ίπποι/σ.α.λ.) 200/4.400 ΡΟΠΗ (Nm/σ.α.λ.) 320/1.500 ΚΙΒΩΤΙΟ Διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων ΒΑΡΟΣ (κιλά) 1.260 ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ. (χλστ.) 4.029x1.740x1.433 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (χλστ.) 2.563 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ (δλ.) 6,6 0-160 ΧΛΜ./ΩΡΑ (δλ.) 16,3 0-1.000 Μ. (δλ.) 27,1 80-110 ΧΛΜ./ΩΡΑ ΜΕ 3η/4η/5η/6η (δλ.) 3,3/4,4/6/8,5 120-140 ΧΛΜ./ΩΡΑ με 5η/6η (δλ.) 4,6/6,7

Kia Ceed GT ΚΥΒΙΣΜΟΣ (κ.εκ.) 1.591 ΙΣΧΥΣ (ίπποι/σ.α.λ.) 204/6.000 ΡΟΠΗ (Nm/σ.α.λ.) 265/1.500 ΚΙΒΩΤΙΟ Διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων ΒΑΡΟΣ (κιλά) 1.263 ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ. (χλστ.) 4.325x1.800x1.442 ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (χλστ.) 2.650 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ (δλ.) 6,8 0-160 ΧΛΜ./ΩΡΑ (δλ.) 17,3 0-1.000 Μ. (δλ.) 27,5 80-110 ΧΛΜ./ΩΡΑ ΜΕ 3η/4η/5η/6η (δλ.) 3,2/4/5,2/5,1 120-140 ΧΛΜ./ΩΡΑ με 5η/6η (δλ.) 3,9/3,7

KEIMENO ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ