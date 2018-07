Με Citroen C4 Cactus 1.2 110 PS στην ορεινή Αρκαδία

Έχει περάσει μόλις μία τετραετία από το λανσάρισμα του Citroen C4 Cactus, που, από όποια πλευρά κι αν το δει κανείς, πέτυχε να ταράξει τα νερά. Πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση, εξαιρετικά χαμηλό βάρος, πρακτικές λύσεις εντός και αυξημένη απόσταση από το έδαφος ήταν τα χαρακτηριστικά που έβαλαν τη Citroen για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή της στο χώρο των crossover. Σήμερα, στη νέα του εκδοχή, η ιστορία (ή καλύτερα η πορεία του) ξαναχαράσσεται, αφού το εργοστάσιο επέλεξε για αυτό την οδό των χάτσμπακ, έχοντας πρώτα καλύψει τα νώτα του στα SUV (ή τύπου SUV), με τα C3 και C5 Aircross.

Έτσι, αφού θυμίσουμε ότι το παραδοσιακό C4 αποτελεί παρελθόν μετά την απόφαση του εργοστασίου για διακοπή της παραγωγής του, θα σημειώσουμε ότι, τουλάχιστον βάσει στοιχείων, από τούδε και στο εξής το C4 Cactus απέναντί του θα βρίσκει αυτοκίνητα όπως τα Ford Focus, Renault Megane, VW Golf κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, το αίμα νερό δε γίνεται, κάτι που εν προκειμένω μεταφράζεται στο ότι, με μόλις λίγα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του, καταλαβαίνεις πως βρίσκεσαι σε μέσο κατάλληλο για αποδράσεις.

Πεδίο μας αυτήν αλλά και για πολλοστή φορά η Αρκαδία, και ειδικότερα η ελατοσκέπαστη ορεινή, που όποια εποχή του χρόνου κι αν την επισκεφθείς έχει κάτι να δώσει. Είναι το σκηνικό των χωριών τέτοιο, που πάντα θα αποζημιώνει τον επισκέπτη, αλλά και η χάραξη, σε συνδυασμό με την ποιότητα τον δρόμων, που δεν πρόκειται να αφήσουν ποτέ με ερωτηματικά αυτόν που θέλει και να οδηγήσει.

Επιτόπου διάγνωση

Είχαμε το προνόμιο να παρακολουθήσουμε από κοντά την παγκόσμια στατική παρουσίαση του νέου C4 Cactus, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον περασμένο χειμώνα. Εκεί η Βρετανίδα CEO της Citroen, Λίντα Τζάκσον, ήταν εκείνη που ανέλαβε... το επαναλανσάρισμα του μοντέλου, τονίζοντας με κάθε τρόπο ότι, ακόμα κι αν οι αλλαγές του σε σχέση με τον προκάτοχό του δε δείχνουν ριζοσπαστικές, το νόημά τους είναι. Ο λόγος αυτών των διευκρινίσεων είναι ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εμφάνιση, η ειδοποιός διαφορά εντοπίζεται στους ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες και στα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED εμπρός/πίσω, που θυμίζουν αρκετά αυτά του C3, όπως και στη μείωση της επιφάνειας των προστατευτικών airbumps και στον περιορισμό τους στο κάτω μέρος των τεσσάρων θυρών. Πέραν αυτών, το νέο μοντέλο εξακολουθεί να βασίζεται στην πλατφόρμα του C3, κάτι που σημαίνει ότι η χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ παραμένει στα 358 λίτρα, όταν το μεταξόνιο των 2,6 μ. «δίνει» απόλυτα ικανοποιητικούς χώρους για πέντε επιβάτες.

Από εκεί και πέρα, οι αλλαγές έχουν να κάνουν με αναβάθμιση των συστημάτων συνδεσιμότητας και πληροφόρησης που προβάλλονται από τη στάνταρντ οθόνη αφής των 7 ιντσών, αλλά -κυρίως- με αναβάθμιση του επιπέδου άνεσης. Θα σημειώσουμε εδώ ότι το επίπεδο χρηστικότητας της οθόνης δε μας ικανοποίησε, αφού σύντομα αναγκαστήκαμε να «εγκαταλείψουμε» τουλάχιστον την προσπάθεια εισαγωγής προορισμού στο σύστημα πλοήγησης, ενώ και οι επιμέρους λειτουργίες οδηγούν σε απόσπαση της προσοχής του οδηγού. Πίσω στα της άνεσης, η είδηση αφορά τα νέα εμπρός καθίσματα τεχνολογίας Advanced Comfort, που περιέχουν ένα νέο αφρώδες υλικό, ανθεκτικό σε βάθος χρόνου, το οποίο παρέχει κάθισμα επιπέδου πολυθρόνας. Και φυσικά, μιλώντας για άνεση, στην κουβέντα μπαίνει η πολυσυζητημένη πλέον ανάρτηση Progressive Hydraulic Cushions. Πρόκειται για μια κλασική διάταξη με αμορτισέρ και ελατήρια (ημιάκαμπτος άξονας πίσω), με την ιδιαιτερότητα να εντοπίζεται στην ενσωμάτωση υδραυλικών στοπ στα «άκρα» της Kayaba, με στόχο την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών στις μεγάλες κάθετες κινήσεις. Εξαιρώντας τη βασική βενζινοκίνητη έκδοση του C4 Cactus, αυτή η ανάρτηση συνοδεύει κάθε μοντέλο της γκάμας, και άρα και το δικό μας με τον πολλάκις βραβευμένο 1.200άρη 3κύλινδρο βενζινοκινητήρα με τους 110 ίππους, ο οποίος εν προκειμένω συνοδεύεται από το χειροκίνητο 5άρι γαλλικό κιβώτιο (διατίθεται και με αυτόματο 6 σχέσεων).

Είναι λογικό, με τόσα που έχουν γραφτεί για την ανάρτηση, να ξεκινάς για διαδρομή και να... σημαδεύεις λακκούβες. Καθόλου δύσκολο άλλωστε όσο ακόμα βρίσκεσαι στην Αθήνα, όπου σου δίνεται και η ευκαιρία να διαπιστώσεις ότι στη Citroen λένε αλήθεια όταν αναφέρουν «καλύτερη ηχομόνωση». Τα παχύτερα κρύσταλλα προφανώς και δεν τα μετρήσαμε, όμως με τίποτα δε δυσανασχετήσαμε με τη χροιά του 3κύλινδρου κινητήρα, την ίδια ώρα που, ακόμα και εντός κίνησης στην πόλη, με κλειστά παράθυρα, στο εσωτερικό του C4 μπορείς να «απομονωθείς». Περισσότερη αίσθηση, πάντως, σαφώς και προκαλεί η ανάρτηση, που δε θυμίζει κανένα άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας. Ναι, αποσβένει ποιοτικότατα, πλην των αλλεπάλληλων κατσαρών κομματιών στην άσφαλτο, που δείχνει να μην τα προλαβαίνει και τελικά περνάει στο εσωτερικό κάποιους κραδασμούς, αλλά αυτό που κυρίως την κάνει να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό είναι ότι περισσότερο προσεγγίζει τη συμπεριφορά ενός μαλακού SUV. Ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες, είτε πέσεις σε λακκούβα είτε απλώς φρενάρεις σε ένα φανάρι, η βύθιση και εν συνεχεία το άνοιγμα των αμορτισέρ επιτρέπουν μια έξτρα ταλάντωση, που αμέσως δίνει και το στίγμα της «άνεσης» στην οποία εύστοχα επιμένει η Citroen.

H ίδια αίσθηση παραμένει και αργότερα στον ανοιχτό δρόμο, όπου ωστόσο τις εντυπώσεις κερδίζει ο κινητήρας. Είναι ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, που λόγω απουσίας στροφομέτρου προβάλλει με τεράστιους αριθμούς την ταχύτητα, αυτός που σε επαναφέρει στην τάξη, αφού σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις ταξιδεύεις πολύ άνετα με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες, πολύ καλή ποιότητα κύλισης και δίχως αεροδυναμικούς θορύβους. Την ίδια ώρα, το 5άρι κιβώτιο με την καλή κλιμάκωση αλλά την αρκετά ελαστική αίσθηση στο κούμπωμα δε σε κάνει να αποζητάς μια 6η σχέση, αν και τα 7,5 λίτρα της μέσης κατανάλωσης που «γράψαμε» θα μπορούσαν να μειωθούν σε τέτοια περίπτωση.

Βγαίνουμε από την ΕΟ στον κόμβο προς Λεβίδι, που αφήνουμε πίσω μας γρήγορα, όπως και την πάντα γραφική Βυτίνα, μιας και ο προορισμός αυτήν τη φορά είναι η διαδρομή πάνω από το χωριό Μαγούλιανα, που σε οδηγεί στα σανατόρια της Αρκαδίας. Όταν ακόμα και τέτοια εποχή το μάτι «χορταίνει» από το πράσινο του ορεινού όγκου (σ.σ.: που συνεπάγεται και καλό κλίμα), εύκολα καταλαβαίνεις γιατί κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα, με τη φυματίωση σε έξαρση, αποφασίστηκε -παρά τη θέληση των κατοίκων των γύρω περιοχών- να ανεγερθούν τρία σανατόρια πέριξ της Βυτίνας. Εμείς επιλέγουμε να κινηθούμε μεταξύ εκείνου της Μάννας, που, χτισμένο το 1923 με πρωτοβουλία της αδερφής του Παύλου Μελά (γνωστή ως «Μάννα») σε υψόμετρο 1.500 μ., αποτελεί μοναδικό δείγμα νοσοκομειακής αρχιτεκτονικής, και του σανατορίου της Ιθώμης, που χτίστηκε μεταξύ 1927-1928 κοντά στο δρόμο για την Αλωνίσταινα, από τον πνευμονολόγο Μπόμπολα. Ρημαγμένα και τα δύο σήμερα, αφού κάποιες προτάσεις για αποκατάσταση και μετατροπή τους σε ξενοδοχεία έπεσαν στο κενό εδώ και πολλά χρόνια, σε φέρνουν σε μια καταπληκτική διαδρομή με φαρδείς δρόμους, καλή άσφαλτο και διαδοχικές ανοιχτές καμπές, που, λίγο αργότερα, συνειρμικά, σε κάνουν να σκεφτείς πως το «νόμισμα» έχει δύο όψεις.

Από τη μία, ο κινητήρας του C4 στις ανηφορικές καμπές κάνει επίδειξη της ελαστικότητάς του θυμίζοντας απόδοση κάποιου ντίζελ, με τη διαφορά ότι εδώ έχεις επιπλέον να εκμεταλλευθείς ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος λειτουργίας. Το κιβώτιο, από την άλλη, λόγω αίσθησης δε σε προκαλεί για γρήγορες αλλαγές, αλλά έτσι κι αλλιώς το όριο μπαίνει από τη ρύθμιση της ανάρτησης. Δεν είναι τόσο οι κλίσεις, που έτσι κι αλλιώς τις περιμένεις, όσο οι βυθίσεις του εμπρός μέρους στα φρένα και στις σβέλτες αλλαγές πορείας που σε συνδυασμό και με το ελαφρύ αλλά όχι κοφτερό τιμόνι «υπενθυμίζουν» ότι εδώ προτεραιότητα έχει δοθεί στην άνεση, και όχι στο παιχνίδι. Ακόμα και τα καθίσματα, που σε καμία περίπτωση δεν κουράζουν στο πολύωρο ταξίδι ή εντός πόλης, υπολείπονται όσον αφορά την πλευρική στήριξη. Ως αποτέλεσμα αυτών, επιλέγεις έναν εκδρομικό-οικογενειακό ρυθμό, που άλλωστε αποτελεί και... βούτυρο στο ψωμί αυτού του C4.

Back to basics

«Comfort is the new cool» (σε ελεύθερη μετάφραση, «η άνεση είναι η νέα μόδα») είναι το μότο με το οποίο η Citroen συνόδευσε την έλευση του νέου C4 Cactus, με το οποίο ορίζεται και το ύφος αρκετών μελλοντικών μοντέλων του εργοστασίου. Εξαιρώντας κάποια στοιχεία που παρέμειναν από τον πρότερο βίο του, όπως τα πίσω ανακλινόμενα παράθυρα ή την απουσία χειρολαβών πάνω από τα παράθυρα των επιβατών, που δε συνηγορούν με τον όρο «άνεση», θα λέγαμε πως αυτό το μοντέλο είναι με χαρακτηριστική διαφορά ό,τι πιο άνετο έχει να επιδείξει αυτήν τη στιγμή η κατηγορία των χάτσμπακ. Η διαφορετικότητά του μάλλον θα εκτιμηθεί από τους ουκ ολίγους φίλους της μάρκας, την ίδια ώρα που όποιος συνειδητοποιημένα αναζητά όχι τις χαρές της οδήγησης, αλλά την ευκολία του στην καθημερινότητα και την ησυχία του στο ταξίδι, μπορεί να τα βρει συσκευασμένα σε ένα πακέτο που σχεδιαστικά εντός και εκτός είναι ικανό να ξεχωρίσει._ Ε .Ξ.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Με πλήθος στοιχείων εξατομίκευσης και συνολικά 31 χρωματικούς συνδυασμούς, η γκάμα του νέου C4 Cactus περιλαμβάνει τις εκδόσεις Live, Feel, Comfort Plus και Shine. Η οθόνη αφής των 7 ιντσών είναι στάνταρντ σε όλες τις εκδόσεις, όπως και η ανάρτηση Progressive Hydraulic Cushions (πλην της έκδοσης 1.2 PureTech 82 PS), τα airbumps, τα φώτα ημέρας τεχνολογίας LED, οι προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, το ABS με EBD και brake assist, το σύστημα υποβοήθησης σε ανηφόρα κ.ά. Η αυτόματη λειτουργία των φώτων και ο αυτόματος κλιματισμός αποτελούν προσθήκες στη δεύτερη κατά σειρά έκδοση, ενώ για τα καθίσματα Advanced Comfort Seats θα πρέπει να στραφεί κανείς στην Comfort Plus. H πλουσιότερη Shine περιλαμβάνει επιπλέον σύστημα πλοήγησης, κάμερα οπισθοπορείας, ηλ. αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, φιμέ πίσω πλαϊνά τζάμια κ.ά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CITROEN C4 CACTUS PureTech 110 S&S Comfort Plus ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.199 κ.εκ. > ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ: 110 ίπποι/5.500 σ.α.λ. > ΜΕΓ. ΡΟΠΗ: 205 Nm/1.500 σ.α.λ. > ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς > ΚΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 5 σχέσεων ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας ΜΗK.xΠΛ.xΥΨ.: 4.170x1.979x1.480 χλστ. > ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.595 χλστ. > ΒΑΡΟΣ: 1.030 κιλά > 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ*: 9,4 δλ. > ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ*: 188 χλμ./ώρα > ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ*: 7,5 λίτρα/100 χλμ. (τιμή 4Τ) > ΕΚΠΟΜΠΗ CO2*: 115 γρ./χλμ. > *ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ