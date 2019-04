Στην Κορινθία με τα Nissan Qashqai 1.3 DCT7 και Skoda Karoq 1.5 DSG7

Δύσκολη αποστολή η ανάδειξη νικητή ανάμεσα στις δύο προτάσεις μας σε μία από τις πιο νευραλγικές κατηγορίες της εποχής μας. Από τη μία έχουμε το απόλυτο best-seller, το Nissan Qashqai, ανανεωμένο πλέον και εφοδιασμένο με ένα νέο κινητήρα βενζίνης, που έχει προκύψει από συνεργασία κολοσσών - βλέπε Mercedes-Benz μαζί με Nissan-Renault-Mitsubishi. Το σύνολο 1.3 αποδίδει εν προκειμένω 160 ίππους, και για πρώτη φορά είναι εξοπλισμένο με ένα κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων.

Απέναντί του το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα, το Skoda Karoq το οποίο έχει κερδίσει τη συντακτική ομάδα του περιοδικού από την πρώτη στιγμή που το γνωρίσαμε, αλλά και σε κάθε δοκιμή και συγκριτικό όπου το έχουμε συμπεριλάβει, στην αντίστοιχη έκδοση με τον 1.5 TSI των 150 ίππων, που συνδυάζεται και εδώ με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG, επίσης 7 σχέσεων.

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος / Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Η περίπτωση είναι ξεχωριστή, και απαιτεί έναν ενδιαφέροντα προορισμό, τον οποίο και σας προτείνουμε ως μια κοντινή και έξυπνη απόδραση, τόσο για ημερήσια όσο και για ολιγοήμερη εκδρομή, με την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας να προσφέρει απεριόριστες επιλογές. Φύγαμε για Στυμφαλία, λοιπόν, και για την τεχνητή λίμνη Δόξα, σε διαδρομές εντός και εκτός δρόμου, με τα δύο αυτά κορυφαία μοντέλα.

Τα καλά του ανταγωνισμού φαίνονται λίγα μπροστά σε αυτά που έχει πετύχει το Nissan Qashqai, με τις εμπορικές πρωτιές να είναι πολλές, όπως πολλοί είναι και οι 2,3 εκατ. αγοραστές που το έχουν επιλέξει παγκοσμίως, την ώρα που και η κυριαρχία του στη χώρα μας είναι καθολική. Το 2014 παρουσιάστηκε αυτή, η δεύτερη γενιά του, ενώ πέρυσι, χρονιά που κυριάρχησε και πάλι στην ελληνική εμπορική κούρσα με 2.882 πωλήσεις και 1η θέση στο νήμα, είδαμε τη facelift εκδοχή του.

Οι αλλαγές ήταν σχετικά περιορισμένες - αναμενόμενη επιλογή, καθώς ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις, απλώς τη φρεσκάρεις. Έτσι, οι Ιάπωνες περιορίστηκαν σε νέα, πιο αιχμηρή μάσκα σχήματος V, ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες και καινούργια φώτα, όπως και προστατευτικές ποδιές για τις πιο πλούσιες σε εξοπλισμό εκδόσεις. Οι διαστάσεις του (4.394x1.806x1.590 χλστ.) και το μεταξόνιο (2.646 χλστ.) παρέμειναν ως είχαν, με μοναδική εξαίρεση τη μικρή αύξηση του μήκους κατά 17 χλστ.

Πλέον, όμως, η κατηγορία έχει ανοίξει διάπλατα, σαν βεντάλια εξαιρετικών προτάσεων, όπως η έτερη του οδοιπορικού μας. Απέναντι στο Nissan Qashqai, λοιπόν, συναντάμε μια νέα πρόταση, σχεδιασμένη από λευκό χαρτί. To Skoda Karoq αποτελεί ουσιαστικά μια πιο κόμπακτ συνέχεια του μεγαλύτερου και εξαιρετικού Kodiaq, αν και θεωρητικά αποτελεί τον αντικαταστάτη του Yeti.

Βασίζεται στη γνωστή μας πλατφόρμα-πασπαρτού του VW Group με τον κωδικό «MQB», που σε αυτήν την περίπτωση συνδυάζεται με ένα αμάξωμα με ελάχιστα μικρότερο μήκος (4.382 χλστ.) και μεταξόνιο (2.638 χλστ.) σε σχέση με του ιαπωνικού μοντέλου, αλλά με μεγαλύτερο πλάτος και ύψος (1.841 και 1.603 χλστ., αντίστοιχα).

Οι συμπαγείς διαστάσεις του αμαξώματος συνδυάζονται με κορυφαίους χώρους για τους εμπρός και τους πίσω επιβάτες, ενώ η μεγάλη διαφορά υπέρ του βρίσκεται στον αέρα πάνω από το κεφάλι. Σχετικά μικρότερη είναι ωστόσο η υπεροχή στο χώρο εμπρός από τα γόνατα των πίσω επιβατών. Από εκεί και πέρα, το μοντέλο από τη Μλάντα Μπόλεσλαβ διαθέτει ένα χώρο αποσκευών χωρητικότητας 479-1.810 λίτρων (με το έξτρα πακέτο VarioFlex, που περιλαμβάνει τα συρόμενα και αφαιρούμενα πίσω καθίσματα).

Έχει μάλιστα πιο χαμηλό κατώφλι φόρτωσης και ένα μπουτόν στον έξτρα εξοπλισμό του, το οποίο αρχίζουμε και εκτιμάμε όπου το βρίσκουμε και με το οποίο κλείνει αυτόματα η πίσω πόρτα. Την ίδια ώρα, ο Ιάπωνας διαθέτει από 430 έως 1.598 λίτρα, χάνοντας συνολικά την πρώτη μάχη, που έχει να κάνει με την ευρυχωρία και τη φιλοξενία της καμπίνας.

Όσον αφορά την αισθητική και την ποιότητα κατασκευής και των δύο, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι κανένα τους δε διεκδικεί δάφνες πρωτοποριακού σχεδιασμού, με το μοντέλο της Nissan να δείχνει τα χρόνια του στο εσωτερικό του. Παρ’ όλα αυτά, από ποιότητα κατασκευής και συναρμογή υλικών τα πάνε περίφημα.

Βέβαια, σε αυτόν τον τομέα το Qashqai έχει στο βιογραφικό του αποδεικτικά πολλών ετών, επιπέδου «δε σπάει-δε χαλάει-δεν τρίζει», ενώ το Karoq πρέπει να αποδείξει τις δυνατότητές του μέσα στα επόμενα χρόνια, αν και όλες οι ενδείξεις οδηγούν προς ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο που οδηγούμε πλέον από τα τέλη του 2017.





Συνταγή ιδανική x2

Πήραμε τις δύο καλύτερες βενζινοκίνητες προτάσεις τους, οι οποίες έχουν πολλά κοινά στοιχεία στη συνταγή τους, αφού μιλάμε για 4κύλινδρα σύνολα με υπερτροφοδότηση, που συνδυάζονται με κιβώτια διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων - ακόμα και η Nissan αντικατέστησε το απαρχαιωμένο CVT με το νέο DCT7, συμβαδίζοντας και σε αυτόν τον τομέα με το DSG7 της Skoda. Πόσο νερό είναι κάτι τέτοιο, στο... σάκε των Ιαπώνων; Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι σήμερα μόνο το θηριώδες GT-R είχε απαρνηθεί τα κιβώτια με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες σχέσεις μετάδοσης για χάρη του διπλού συμπλέκτη. Οπότε το ζήσαμε και αυτό.

Ταυτόχρονα η Nissan αντικατέστησε τα βενζινοκίνητα σύνολα των 1,2 και των 1,6 λίτρων για χάρη του νέου 1.3, που διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με 140 και 160 ίππους. Η δική μας, ισχυρότερη έκδοση διαθέτει μέγιστη ροπή 270 Nm στις 2.000 σ.α.λ. (260 Nm η έκδοση με το μηχανικό κιβώτιο των 6 σχέσεων) και υπόσχεται εξαιρετική σχέση απόδοσης-κατανάλωσης.

Η αναβάθμιση αυτή υπαγορεύτηκε εν μέρει από την ανάγκη να εκπληρωθούν τα σύγχρονα πρότυπα εκπομπών Euro 6d-Temp, και από το σαφέστατα πιο ρεαλιστικό ευρωπαϊκό πρωτόκολλο υπολογισμού της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων με τον κωδικό «WLTP». Ο κινητήρας αυτός, λοιπόν, που έχουμε δει μέχρι σήμερα στις Mercedes A-Class και B-Class, εξασφαλίζει χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (121 γρ./χλμ. για τη χειροκίνητη έκδοση και 122 γρ./χλμ. για την DCT), τιμές ωστόσο που ανεβαίνουν αντίστοιχα στα 130 και τα 131 γρ./χλμ., αν επιλέξει κανείς να εφοδιάσει το Qashqai του με τροχούς διαμέτρου 18 ή 19 ιντσών.

Σύμφωνα με το εργοστάσιο, η συμπαγής μορφή του νέου κινητήρα προσφέρει περισσότερο χώρο κάτω από το καπό, καθώς και μείωση του συνολικού βάρους του οχήματος (1.315 κιλά το Qashqai, έναντι 1.318 του Karoq). Διαθέτει μία νέα κυλινδροκεφαλή τριγωνικού σχήματος, με τα μπεκ ψεκασμού να είναι τοποθετημένα κεντρικά για καλύτερη καύση, και η πολλαπλή εξαγωγής είναι εν μέρει ενσωματωμένη στην κυλινδροκεφαλή, για αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας των καυσαερίων, ιδιαίτερα στις χαμηλές στροφές και στα υψηλά φορτία.

Απέναντί του ένας επίσης σύγχρονος βενζινοκινητήρας με τούρμπο, o οποίος πλέον μας είναι αρκετά γνώριμος, αφού τον συναντάμε σε πολλές προτάσεις του γκρουπ. Ο λόγος για τον 1.5 TSI, απόδοσης 150 ίππων στις 5.000-6.000 σ.α.λ. και ροπής 250 Nm στις 1.500-3.500 σ.α.λ. Χαρακτηριστικό του επίσης 4κύλινδρου αυτού κινητήρα είναι ότι διαθέτει το σύστημα Active Cylinder Technology, που επιτρέπει την προσωρινή απενεργοποίηση του δεύτερου και του τρίτου κυλίνδρου όταν το φορτίο το επιτρέπει, και μόνο στις 1.400 με 4.000 σ.α.λ. και σε ταχύτητες μέχρι τα 130 χλμ./ώρα. Αυτό, σύμφωνα με το εργοστάσιο, έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση καυσίμου της τάξης του 0,5 του λίτρου/100 χλμ.





Τέρμα τα ψέματα!

Βολευόμαστε στις δύο θέσεις οδήγησης, με αυτήν του Skoda Karoq να αγκαλιάζει καλύτερα το σώμα, ενώ είναι και αισθητά χαμηλότερη από εκείνη του Nissan Qashqai, στο οποίο εξακολουθείς -και μετά το facelift- να κάθεσαι ψηλά για τα σημερινά δεδομένα, και ξεκινάμε.

Στην εθνική οδό, και μέχρι την έξοδο για Κιάτο, όπου βγαίνουμε για να πάμε προς Στυμφαλία, έχουν κιόλας προκύψει κάποια βασικά συμπεράσματα. Ο νέος κινητήρας του Qashqai είναι σαφέστατα πιο πολιτισμένος και αθόρυβος σε σχέση με τα μηχανικά σύνολα που αντικατέστησε, αισθητά πιο θορυβώδης όμως σε σχέση με αυτόν του Karoq, με τη διαφορά να είναι πολύ πιο έντονη στις υψηλές ταχύτητες.

Σημειώστε εδώ ότι με 7η και 130 χλμ./ώρα ο κινητήρας του Qashqai λειτουργεί στις 2.800 σ.α.λ., ενώ στο Karoq είναι στις 2.100 σ.α.λ. Αφήνοντας όμως την ΕΟ, το SUV της Nissan έχει πάρει μια κάπως απρόσμενη νίκη στον τομέα της κατανάλωσης, αφού, παρά το γεγονός ότι με το Skoda καταφέρναμε να ταξιδεύουμε για αρκετά χιλιόμετρα με 2 κυλίνδρους, το Nissan (με πατημένο το πράσινο μπουτόν ECO που διαθέτει) σημείωνε κατανάλωση 6,6 λίτρων/100 χλμ., με αυτήν του Skoda να διαμορφώνεται αντίστοιχα στα 7,7. Η διαφορά αυτή, μάλιστα, του περίπου 1,0 λίτρου, συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε κάθε επιμέρους κατανάλωση που μετρήσαμε, είτε αυτή ήταν σε επαρχιακό δρόμο, είτε στην ΕΟ, είτε κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, με το Qashqai τελικά να σημειώνει μέση κατανάλωση δοκιμής 7,6 λίτρα/100 χλμ. και το Karoq 8,5 λίτρα/100 χλμ.

Θορυβώδης λοιπόν με συγκριτικά στοιχεία, αλλά εξαιρετικά οικονομικός και... αποδοτικός όσο μας ξεδιπλώνει τις αρετές του ο 1.3 των 160 ίππων. Ικανοποιητική η απόκρισή του στα χαμηλά, όπως τον θέλεις στα μεσαία του στροφομέτρου, και κορυφαίος στα ψηλά. Το «διπλόδισκο» (DCT) κιβώτιο των 7 σχέσεων (χωρίς paddles και πρόγραμμα Sport και τα δύο αυτοκίνητά μας) συμβαδίζει εξαιρετικά με τον κινητήρα, με τη σωστή κλιμάκωση να αναδεικνύει περισσότερο τις αρετές του τελευταίου. Δεν παρουσιάζει απότομες αντιδράσεις στο kickdown και αποδεικνύεται αρκετά ομαλό στον τρόπο διαδοχής των σχέσεων στην επιτάχυνση, που μας χρειάζεται τώρα στην ενδιαφέρουσα επαρχιακή διαδρομή προς Δόξα.

Η ίδια εξαιρετική συνεργασία -και ακόμα καλύτερη στα σημεία- παρατηρήθηκε ανάμεσα και στον TSI 1.5 του Karoq και το DSG των 7 σχέσεων. Αν και το εν λόγω σύνολο είναι παλαιότερο, φαίνεται πιο σύγχρονο στη λειτουργία του, ενώ η ψαλίδα υπέρ του συνδυασμού κινητήρα-κιβωτίου της Skoda ανοίγει κατά τη διάρκεια της πίεσης, στο σφιχτό επαρχιακό κομμάτι πριν από την τεχνητή λίμνη. Εκεί το DSG ανταποκρίνεται καλύτερα, κυρίως στο ανέβασμα των σχέσεων, εξαιτίας και του προγράμματος λειτουργίας «S», με το κατέβασμα να αποτελεί μερικές φορές γρίφο για κάθε αυτόματο ή ημιαυτόματο κιβώτιο, ακόμα και για αυτά τα δύο.

Εδώ θα μας επιτρέψετε να σας μεταφέρουμε νοερά από την Κορινθία στη Βοιωτία, και συγκεκριμένα στο Ακραίφνιο, όπου πραγματοποιούμε τις μετρήσεις μας. Με τους μονομάχους μας να κερδίζουν κάποιες επιμέρους μάχες, αλλά το Karoq να έχει πάρει τις σημαντικότερες έως τώρα, το Qashqai παίρνει το αίμα του πίσω στον τομέα των επιδόσεων.

Απενεργοποίηση του συστήματος ευστάθειας από το μενού στον Ιάπωνα, με μπουτόν πίσω από τον επιλογέα στο Karoq, και 3, 2, 1... με το «0-100» να ολοκληρώνεται σε 8,2 δλ. για το Qashqai και σε 8,7 δλ. για το Karoq, το οποίο χάνει αντίστοιχα, έστω και οριακά, και σε όλες τις ρεπρίζ, όπως και στο 400άρι (16,1 δλ. έναντι 16,5) και στο χιλιόμετρο (29,5 δλ. έναντι 30,4), όπως θα δείτε στον αναλυτικό πίνακα τεχνικών και επιδόσεων. Επικρατεί όμως στην ακινητοποίηση από τα 120 χλμ./ώρα, όπου χρειάστηκε 54,3 μέτρα έναντι των 55,5 μέτρων που απαιτήθηκαν για το Qashqai, με τα δύο μας αυτοκίνητα να παραμένουν εξαιρετικά.

Επιστροφή στη διαδρομή-«ειδική» προς και γύρω από τη λίμνη. Στρίβοντας με τα δύο μικρομεσαία SUV στις προσθιοκίνητες εκδοχές τους, ξέρεις από πριν ότι έχουν ακόμα ένα κοινό σημείο, το οποίο δεν είναι άλλο από τη συνταγή της ανάρτησης σε αυτές τις εκδόσεις, που θέλει γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω.

Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις η αυξημένη απόσταση από το έδαφος (180 χλστ. το Qashqai / 172 χλστ. το Karoq) δεν αποτελεί πρόβλημα και ανασταλτικό παράγοντα γρήγορης οδήγησης, με το Karoq όμως να κερδίζει τη σημαντικότερη μάχη της ημέρας, σύμφωνα με την «4Τροχίτικη» λογική μας.

Κάθεσαι άψογα για τα δεδομένα της κατηγορίας και εκμεταλλεύεσαι το εξαιρετικό πλαίσιο του μοντέλου, με τη συνολική αίσθηση να αποκαλύπτει ένα πιο σύγχρονο αυτοκίνητο από τον αντίπαλό του. Η ανάρτηση δουλεύει υποδειγματικά, μεταφέροντας αισθητά λιγότερους κραδασμούς στην καμπίνα σε σχέση με αυτούς που εισχωρούν στο εσωτερικό του Qashqai, το οποίο «νιώθει» πιο έντονα τις κακοτεχνίες του δρόμου, και ιδιαίτερα τις εγκάρσιες ανωμαλίες.

Αυτά, βέβαια, πάντα με συγκριτικά στοιχεία, αφού και το best-seller της Nissan δεν παύει να παραμένει ένα στιβαρό C-SUV, το οποίο δε σε κερδίζει τόσο με το σπορτίφ χαρακτήρα του, όσο με την ομοιογένεια και την αρχοντιά με την οποία έχει καταφέρει εδώ και έντεκα χρόνια να κινείται σε κάθε οδόστρωμα.

Αν μάλιστα επικεντρωθείς σε ένα σημείο, στην αίσθηση του συστήματος διεύθυνσης των δύο αυτοκινήτων μας, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το Qashqai έχει ένα μικρό πλεονέκτημα, με το τιμόνι του των 3,1 στροφών (ρυθμίζεται ως Normal και Sport μέσα από το μενού) να διαθέτει τη σωστή υποβοήθηση σε σχέση με του Karoq (των 2,7 στροφών), και τα δύο όμως να μεταφέρουν σωστές πληροφορίες στον οδηγό τους.





Η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στο...

Δε θα μασήσουμε τα λόγια μας. Το οδοιπορικό μας έβγαλε νικητή, και αυτός δεν είναι άλλος από το Skoda Karoq. Μπορεί το Nissan Qashqai να είναι στα καλύτερά του, με το νέο αποδοτικό-οικονομικό κινητήρα και το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη να του ταιριάζουν γάντι, αλλά είναι αυτή η ολοκληρωμένη και σύγχρονη προσωπικότητα του Skoda Karoq που δεν αφήνει περιθώρια για μισόλογα και δεύτερες σκέψεις. Πλατφόρμα-διαμάντι, εξαιρετικοί χώροι, σύγχρονη οδική συμπεριφορά και περίσσια άνεση είναι μεταξύ άλλων μερικά σημεία ουσίας που δεν μπορούν να υπερκαλυφθούν από τις οριακά καλύτερες επιδόσεις, ακόμα και αν αυτές προέρχονται από το βαρύτερο όνομα της κατηγορίας, το Nissan Qashqai._ Μ. Σαλ.







Προορισμός-πρόταση!

Η λίμνη Δόξα είναι μια τεχνητή λίμνη σε υψόμετρο 900 μέτρων, η οποία βρίσκεται στην Αρχαία Φενεό Κορινθίας. Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, και στηρίχτηκε στο χείμαρρο Δόξα, που ρέει σε εκείνη την περιοχή. Στο κέντρο της λίμνης υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, που γιορτάζει στις 27 Αυγούστου καθώς και την ημέρα εορτασμού των Φώτων, όπου γίνεται καθαγιασμός των υδάτων της λίμνης. Παλαιότερα υπήρχε εκεί η Μονή Αγίου Γεωργίου, αλλά λόγω των πλημμυρών μεταφέρθηκε σε μικρή απόσταση από την αρχική της θέση, σε διπλανό ύψωμα. Πολύ κοντά στη λίμνη βρίσκεται το χωριό Γκούρα, όπως και η Ζαρούχλα, που σας προτείνουμε για διαμονή και φαγητό, η λίμνη Τσιβλού σε υψόμετρο 700 μέτρων στις πλαγιές του Χελμού, ενώ σε μια ευρύτερη ταξιδιωτική βόλτα, ειδικά αυτήν την εποχή, αξίζει να συνδυάσετε και το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων αλλά και τα Τρίκαλα Κορινθίας, με τις πολλές επιλογές σε διαμονή και εστίαση, αλλά και με το μικρό χιονοδρομικό της Ζήρειας. Πριν φτάσετε στη Δόξα, θα συναντήσετε και τη Στυμφαλία λίμνη, σε ένα οροπέδιο σε υψόμετρο 600 μέτρων. Η Στυμφαλία συνδέεται με τον έκτο άθλο του Ηρακλή, ο οποίος στην περιοχή αντιμετώπισε τις Στυμφαλίδες Όρνιθες.





Τα highlight

Το NissanConnect, με το οποίο εξοπλίζεται πλέον το Nissan Qashqai, είναι ένα νέο σύστημα ψυχαγωγίας που βελτιώνει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ οδηγού και οχήματος. Το όφελος για τον οδηγό και τους επιβάτες εστιάζεται στην απρόσκοπτη ενσωμάτωση του δικού τους smartphone με το αυτοκίνητο, καθώς και στη δυνατότητα ενημερώσεων του χάρτη και του λογισμικού με τη μέθοδο Over The Air (OTA). Οι χρήστες ενθαρρύνονται να κατεβάσουν μια νέα εφαρμογή στο smartphone τους, η οποία ονομάζεται «Door to Door Navigation», έχοντας στη διάθεσή τους λειτουργίες όπως τον προγραμματισμό μιας διαδρομής στο τηλέφωνό τους, προτού βγουν από το σπίτι ή το γραφείο τους. Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, μπορούν να στείλουν τον προορισμό απευθείας στο αυτοκίνητο για να ξεκινήσει η πλοήγηση κατά τη διαδρομή, τη στιγμή που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. Το νέο NissanConnect διαθέτει επίσης το TomTom Premium Traffic, το οποίο παρέχει εξαιρετικά ακριβή δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο για τη βελτιστοποίηση του χρόνου ταξιδιού. To «δικό μας» δεν ήταν εφοδιασμένο με το σύστημα πλοήγησης, περάσαμε όμως χαρτογράφηση μέσω του κινητού μας, κάτι που μπορεί να γίνει είτε με Apple CarPlay είτε με Android Auto, το οποίο αυτήν τη στιγμή «παίζει» μόνο ως... σπασμένο στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόσβαση στο νέο NissanConnect γίνεται μέσω μιας οθόνης αφής 7 ιντσών, ενσωματωμένης κεντρικά στο ταμπλό. Τέλος, η οθόνη του πίνακα οργάνων, που βρίσκεται στο κέντρο του και μπροστά από τον οδηγό, έχει επανασχεδιαστεί για να εμφανίζει πρόσθετες πληροφορίες κατά τη λήψη τηλεφωνικών κλήσεων ή μηνυμάτων SMS.



Το Skoda Karoq της δοκιμής μας δε διέθετε τον ψηφιακό πίνακα οργάνων (ενδεικτικό κόστος 526 ευρώ στη δική μας έκδοση Style), ο οποίος αναβαθμίζει περαιτέρω την εικόνα του μοντέλου. Πρόκειται για μία TFT οθόνη 12 ιντσών υψηλής ανάλυσης, η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο τον πίνακα, αντικαθιστώντας τα κλασικά, στρογγυλά αναλογικά όργανα των συμβατικών εκδόσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις, το χρώμα του φόντου μπορεί να οριστεί από τον οδηγό μέσα από μια μεγάλη διαθέσιμη γκάμα επιλογών, συμβαδίζοντας έτσι με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό της καμπίνας. Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες παραμετροποίησης του πίνακα, ο οδηγός μέσω του πλήκτρου «view», που βρίσκεται σε πολύ βολική θέση στο δεξί μπράτσο του τιμονιού, μπορεί να επιλέξει κάποια από τις πέντε διαθέσιμες διατάξεις απεικόνισης: κλασική, ψηφιακή, μοντέρνα, βασική και σπορ. Ξεχωρίζουμε την τελευταία, αφού μέχρι σήμερα τη συναντούσαμε μόνο στα γρήγορα μοντέλα της Audi, μιας και σε περίοπτη θέση βρίσκεται ένα στρογγυλό στροφόμετρο, στο κέντρο του οποίου αναγράφεται η ταχύτητα του οχήματος και εκατέρωθεν υπάρχουν επιπλέον ενδείξεις για τη στιγμιαία ισχύ του κινητήρα και τη θερμοκρασία λαδιού. Ο ψηφιακός πίνακας έρχεται να πλαισιώσει το καλοσχεδιασμένο και ποιοτικό εσωτερικό του Skoda Karoq, όπου στάνταρντ είναι το σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 8 ιντσών, bluetooth και smartlink.





Στο ταμείο

Στην ελληνική αγορά, οι εκδόσεις του Nissan Qashqai 1.3 των 160 ίππων με το DCT των 7 σχέσεων ξεκινούν από τα 25.850 ευρώ. Η συγκεκριμένη έκδοση (Acenta A-IVI) της δοκιμής μας κοστίζει 27.990 ευρώ, ενώ σε κάθε περίπτωση το μεταλλικό χρώμα έχει ένα έξτρα κόστος της τάξης των 550 ευρώ. Αντίστοιχα, το Skoda Karoq 1.5 των 150 ίππων με το DSG των 7 σχέσεων ξεκινάει από τα 26.980 ευρώ (ως Ambition), με πλουσιότερο όμως εξοπλισμό έναντι του ιαπωνικού μοντέλου, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων ζάντες αλουμινίου. Στην έκδοση της δοκιμής μας (Style) κοστίζει 30.980 ευρώ, και το «δικό μας» 32.875, αφού είχε ως επιπλέον εξοπλισμό ηλεκτρικό άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών, δύο φώτα ανάγνωσης εμπρός, προβολείς Full LED με AFS και LED προβολείς ομίχλης με λειτουργία στροφής και πακέτο Family, που περιλαμβάνει ηλεκτρικό παιδικό κλείδωμα και σκούρο πίσω τζάμι.

