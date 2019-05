Mercedes EQC, οδηγούμε στη Νορβηγία το ηλεκτρικό SUV

Τη Νορβηγία, τη χώρα που η ηλεκτροκίνηση έχει καταφέρει τη μεγαλύτερη διείσδυση στον κόσμο, επέλεξε η Mercedes για τη δημοσιογραφική παρουσίαση της EQC, του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου της σειράς EQ.

Από σχεδιαστική άποψη το η Mercedes EQC παραπέμπει στην GLC, με την οποία οποία άλλωστε μοιράζεται το ίσιο δάπεδο, ενώ υπάρχουν οι απαραίτητες πινελιές που να τη διαφοροποιούν από την υπόλοιπη γκάμα της εταιρείας. Στο εσωτερικό ο παραλληλόγραμμος πίνακας οργάνων με το ενσωματωμένο σύστημα infotainment MBUX διαμορφώνουν ένα γνώριμο περιβάλλον, που συνδυάζεται με μια μοναδική αίσθηση ποιότητας και πολυτέλειας. Μάλιστα ο βασικός εξοπλισμός της EQC διαθέτει στοιχεία που προσφέρονται ως έξτρα στη συμβατική γκάμα της εταιρείας. Το μήκους 4,761 χλστ. αμάξωμα φιλοξενεί με σχετική άνεση πλήρωμα και 500 λίτρα αποσκευών, με έναν κανονικού αναστήματος επιβάτη να έχει πίσω περί τη μία παλάμη για τα γόνατα και το κεφάλι του.

Όπως σε όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το δάπεδο της καμπίνας είναι ανασηκωμένο καθώς κάτω από τα πόδια των επιβατών βρίσκεται μια μπαταρία με 384 στοιχεία, που εν προκειμένω διαθέτει τη θηριώδη χωρητικότητα των 80 kWh, για την τροφοδοσία των δύο ηλεκτροκινητήρων -έναν για κάθε άξονα, με συνδυαστική ισχύ 408 ίππους και μέγιστη ροπή 760 Nm!

Φυσικά, μαζί με την ανάγνωση των χαρακτηριστικών απόδοσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το βάρος της κατασκευής που φτάνει τα 2.495 κιλά, 652 από τα οποία τα χρεώνεται η μπαταρία. Παρά ταύτα, τα πρώτα 100 χλμ./ώρα επιτυγχάνονται μέσα σε 5,1 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Βυθίζοντας το δεξί πεντάλ στο πάτωμα ήταν αναμενόμενο πως οι ηλεκτροκινητήρες, που αποκρίνονται ακαριαία ακόμα και στα μικρότερα πατήματα του “γκαζιού”, θα επιτάχυναν την βαριά κατασκευή με εντυπωσιακό τρόπο. Υπό κανονικές συνθήκες το εμπρός μοτέρ ενεργοποιείται σε χαμηλά ή μέτρια φορτία, ενώ το πίσω όταν ο οδηγός επιδιώξει να κινηθεί πιο γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση η κατανομή της ροπής από τα δύο μοτέρ διαμορφώνεται ανάλογα με την πρόσφυση των τροχών, προσδίδοντας έτσι χαρακτηριστικά 4κίνησης. Το βάρος της κατασκευής γίνεται περισσότερο αισθητό στο απότομο φρενάρισμα, κάτι που επιτείνεται και από τη σπογγώδη αίσθηση του πεντάλ του φρένου.

Τα προγράμματα οδήγησης, 5 σε αριθμό, είναι διαμορφωμένα στις ανάγκες της ηλεκτρικής κατασκευής (Comfort, Eco, Max Range, Sport και Individual) και, το βασικότερο, συνδυάζονται με ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα πλοήγησης που λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους όπως τις συνθήκες κίνησης (κυκλοφορία, όρια ταχύτητας), τις υψομετρικές διαφορές κατά μήκος της διαδρομής, αλλά και τη διαθεσιμότητα σε σταθμούς φόρτισης. Μάλιστα θα υπάρχει η εκ των προτέρων δυνατότητα προγραμματισμού ενός ταξιδιού και από τη συσκευή ενός κινητού. Μέσω της υπηρεσίας Mercedes me Charge, η οποία θα διατίθεται δωρεάν για τα τρία πρώτα χρόνια, θα δίνεται η πρόσβαση σε 300.000 σημεία φόρτισης. Παρότι όλοι οι σταθμοί ανήκουν σε διαφορετικούς παρόχους, ο ιδιοκτήτης της EQC θα μπορεί να ταυτοποιείται μέσω της κάρτας, Mercedes me Charge, της εφαρμογής Mercedes me ή απ' ευθείας με το αυτοκίνητό του και να προχωράει στη διαδικασία της φόρτισης. Επιπλέον, από το 2020, η Ionity που έχει προκύψει από την κοινοπραξία μεταξύ BMW, Daimler, Ford και Volkswagen group θα δημιουργήσει περί τους 400 σταθμούς ταχυφόρτισης στα πιο κομβικά σημεία των ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, μας δόθηκε η δυνατότητα να σταθούμε σε έναν από τους σταθμούς της Ionity και να φορτίσουμε την EQC. Η φόρτιση DC μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τα 110 kW και θα χρειαστούν 40' για την πλήρωση από το 10 έως το 80% της μπαταρίας. Αντίστοιχα η φόρτιση AC μπορεί να φτάσει τα 7,4 kW (τιμή που ο υπεύθυνος προϊόντος θεωρεί ότι επαρκεί για νυχτερινή φόρτιση, ή κατά τη διάρκεια της εργασίας), όπου για το 10-100% της πλήρωσης απαιτούνται 11 ώρες.

Η ονομαστική αυτονομία της EQC κατά το πρότυπο NEDC, είναι μεταξύ 445-471 χλμ. ενώ με το νέο κύκλο WLTP 360 χλμ. Αντίστοιχα η επίσημη κατανάλωση ανέρχεται στα 19,7-20,8 kWh/100 χλμ. (NEDC).

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του δύο paddles πίσω από το τιμόνι με τα οποία μπορεί να ρυθμίσει το βαθμό ανάκτησης κατά την επιβράδυνση σε διαφορετικά 4 επίπεδα. Με τη μέγιστη δυνατή ανάκτηση ο οδηγός μπορεί να κινείται κατά κύριο λόγο μόνο με το δεξί πεντάλ, ενώ στην έξυπνη λειτουργία ανάκτησης D Auto, το σύστημα υποβοήθησης του οδηγού, ECO Assist, αξιοποιεί στοιχεία του συστήματος πλοήγησης, της σήμανσης, αλλά και των αισθητήρων του αυτοκινήτου ώστε να βελτιστοποιείται η δαπανόμενη ενέργεια κατά την οδήγηση.

Εκεί που η Mercedes EQC διαφοροποιείται ακόμα και με τον premium ηλεκτρικό ανταγωνισμό είναι στο εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου, καθώς η διαπεραστική συχνότητα του ηλεκτροκινητήρα δεν βρίσκει το δρόμο της στην καμπίνα, ούτε οι αεροδυναμικοί θόρυβοι, χάρη στην απίστευτη δουλειά που έχει γίνει στον τομέα της ηχομόνωσης. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η κύλιση του αυτοκινήτου, παρά τους 2,5 τόννους της κατασκευής και τα 40άρια λάστιχα που φορούσε η “δική” μας EQC πάνω σε ζάντες 21''.

Το 2019 είναι αναμφίβολα η χρονιά που η ηλεκτροκίνηση θα αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της – όχι μόνο στη Σκανδιναβία. Η EQC αναμένεται στη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς, με τιμή 79.360 ευρώ.