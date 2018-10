Οδηγούμε το νέο Nissan Qashqai 1.3 140 & 160 PS

Τόσο η διαρκής αλλά και έντονη πίεση του ανταγωνισμού, όσο και το νέο και σαφώς πιο ρεαλιστικό ευρωπαϊκό πρωτόκολλο υπολογισμού της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων (λέγε με WLTP) που τέθηκε και επίσημα σε ισχύ στις αρχές του φθινοπώρου, συνεχίζουν να φέρνουν μαζί τους μία νέα πραγματικότητα που υποχρεώνει μικρούς και μεγάλους να ανασκουμπωθούν. Και συνάμα, βέβαια, να πράξουν τα δέοντα προσαρμοζόμενοι στις απαιτήσεις των καιρών. Ένας από τους κατασκευαστές αυτούς είναι φυσικά και η Nissan, που για μία ακόμα φορά δείχνει… ευέλικτη και καθ’ όλα έτοιμη να αντιμετωπίσει με την ίδια θέρμη και αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις διαθέτοντας στη φαρέτρα της όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά εφόδια. Ένα από αυτά είναι και ο νέος, «συνεργατικός» 1.300άρης κινητήρας βενζίνης - με τούρμπο ασφαλώς - που εξελίχθηκε από την γαλλο-ιαπωνική συμμαχία των Renault-Nissan-Mitsubishi σε συνεργασία με την Daimler, ο οποίος, μετά την Mercedes Α-Class (και λίαν συντόμως στη νέα B-Class), βρίσκει θέση κάτω από το καπό του best seller μοντέλου της ιαπωνικής εταιρείας: του Nissan Qashqai.

Έχοντας πάρει την απόφαση να «παροπλίσουν» τόσο τον υπερτροφοδοτούμενο 1.200άρη των 115 ίππων, όσο και τον μεγαλύτερο αδελφό του των 1,6 λίτρων και 163 ίππων, οι άνθρωποι της Nissan έκαναν το βήμα που έπρεπε προσφέροντας στους επερχόμενους μέσα στην προσεχή περίοδο οπαδούς του μοντέλου δύο επιλογές ισχύος και κιβωτίων. Έτσι, το αποκλειστικά προσθιοκίνητο και βενζινοκίνητο, για την περίσταση, Nissan Qashqai 1.3 των 140 ίππων συνδυάζεται μ’ ένα κλασσικό χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ το «μεγάλο» των 160 ίππων, για πρώτη φορά στη γκάμα Qashqai, δυνητικά και με αυτόματο διπλού συμπλέκτη (τέλος το CVT) με επτά στο σύνολο σχέσεις. Σε ότι αφορά στη διαθέσιμη ροπή της έκδοσης των 140 ίππων, η μέγιστη τιμή που ανακοινώνει το εργοστάσιο ανέρχεται στα 240 Nm στις 1.600 σ.α.λ., ενώ για το χειροκίνητο «160άρη» και το αντίστοιχο με το DCT κιβώτιο, στα 260 Nm και 270 Nm στις 2.000 σ.α.λ. Φυσικά, όλες οι εκδοχές του κινητήρα πληρούν την περιβαλλοντική νόρμα Euro 6d-Temp με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα να ανέρχονται με την αρωγή φίλτρου μικροσωματιδίων στα 121 gr/χλμ. για τις χειροκίνητες εκδόσεις και στα 122 gr/χλμ. για την 1.3 160 PS DCT - τιμές ωστόσο που σκαρφαλώνουν αντίστοιχα στα 130 gr/χλμ. και 131 gr/χλμ. αν επιλέξει κανείς τροχούς με διάμετρο 18 ή 19 ίντσες.

Τεχνική προεπισκόπηση

Σύμφωνα με την Nissan, η συμπαγής μορφή του νέου κινητήρα προσφέρει περισσότερο χώρο κάτω από το καπό, καθώς και μείωση του συνολικού βάρους του οχήματος. Ο 1.300άρης διαθέτει μια νέα κυλινδροκεφαλή τριγωνικού σχήματος με τα μπεκ ψεκασμού να είναι τοποθετημένα κεντρικά για καλύτερη καύση. Η δε πολλαπλή εξαγωγής είναι εν μέρει ενσωματωμένη στην κυλινδροκεφαλή για αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας των καυσαερίων, ιδιαίτερα στις χαμηλές στροφές και στα υψηλά φορτία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά σε κινητήρα ευρείας παραγωγής της Nissan εφαρμόζεται η τεχνολογία επίστρωσης κυλίνδρων Plasma. Εδώ, μία λεπτή μεμβράνη πολύ σκληρού χάλυβα ψεκάζεται στα τοιχώματα των κυλίνδρων για να βελτιωθεί η απαγωγή θερμότητας από τους θαλάμους καύσης. Εκτός από την σημαντική εξοικονόμηση βάρους, η τεχνική αυτή μειώνει σημαντικά τις ανεξέλεγκτες προαναφλέξεις, κάνοντας εφικτή την αύξηση του λόγου συμπίεσης για μεγαλύτερη θερμοδυναμική απόδοση. Από εκεί και πέρα, το σύστημα υπερτροφοδότησης διαθέτει πλέον ηλεκτρικά ελεγχόμενη βαλβίδα επανακυκλοφορίας του αέρα (e-waste gate) που αντικαθιστά τις πνευματικές των παλαιότερων κινητήρων. Την ίδια ώρα, τα μπεκ ψεκασμού διαθέτουν έξι οπές για καλύτερη διασπορά καυσίμου με την τροφοδοσία να γίνεται από σύστημα common-rail σε πίεση 250 bar.

Για το νέο DCT κιβώτιο, η Nissan αναφέρει πως διαθέτει ένα on-demand σύστημα ψύξης καθώς κι ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα ενεργοποίησής του με γρανάζια για βελτίωση της απόδοσης. Για τον δε κινητήρα, ο οποίος και θα παράγεται με ετήσιο ρυθμό 1.000.000 μονάδων σε Ισπανία και Μ. Βρετανία, το ιαπωνικό εργοστάσιο σημειώνει με έμφαση πως έχει «περάσει» από 40.000 ώρες δοκιμών και προσομοιώσεων, ενώ σε πραγματικές συνθήκες έχει καλύψει πάνω από 300.000 χλμ. εξαντλητικών τεστ. Πέρα από τη βελτιωμένη κατανάλωση καυσίμου, οι νέες αυτές βενζινοκίνητες εκδόσεις του Nissan Qashqai εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων και μειωμένο στο σύνολό τους λειτουργικό κόστος - για παράδειγμα, το διάστημα περιοδικής συντήρησης του κινητήρα έχει αυξηθεί από τα 20.000 στα 30.000 χλμ.

Στην πράξη

Οδηγώντας όλους τους συνδυασμούς κιβωτίου-κινητήρα στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Καταλονίας στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής παρουσίασης του μοντέλου, η αίσθηση που αποκομίσαμε είναι πως η… μεταμόσχευση καρδιάς πέτυχε. Ο 1.300άρης, από την πρώτη κιόλας επαφή, αποδεικνύεται σαφώς πιο πολιτισμένος και αθόρυβος σε σχέση με τα μηχανικά σύνολα που αντικαθιστά, διαθέτοντας παράλληλα και ικανοποιητική απόκριση από χαμηλά. Συνολικά, έχει την απαιτούμενη ικμάδα που περιμένεις στις μεσαίες στροφές, με τον 160άρη αναμενόμενα να ξεχωρίζει στα ανώτερα κλιμάκια του στροφομέτρου. Δε μένει παρά να τον… ζυγίσουμε σε επίπεδο πραγματικών επιδόσεων και κατανάλωσης στα πάτρια εδάφη - κάτι που δεν αναμένεται να καθυστερήσει, μιας και τα πρώτα Qashqai 1.3 αναμένονται στη χώρα μας στα τέλη του επόμενου μήνα σε τιμές που αναμένεται να ξεκινούν κοντά στα 24.000 ευρώ.

Το δε «διπλόδισκο» κιβώτιο - χωρίς paddles πίσω από το τιμόνι και πρόγραμμα sport - λειτουργεί σε επίπεδο αίσθησης στο ίδιο μήκος κύματος με τον κινητήρα: δηλαδή, αγχολυτικά και προοδευτικά. Χωρίς απότομες αντιδράσεις στο kickdown, αποδεικνύεται συνάμα και αρκετά ομαλό στον τρόπο διαδοχής των σχέσεων στην επιτάχυνση, ενώ «έξυπνη» αποδεικνύεται και η κλιμάκωσή του, η οποία δείχνει να είναι «στημένη» ώστε να κολακέψει έτι περαιτέρω των γαλλο-ιαπωνικο-γερμανικό κινητήρα. Από εκεί και πέρα, το ιαπωνικό SUV είναι ακριβώς όπως το ξέραμε στο δρόμο: ένα συμπαγές και «συγκροτημένο» C-SUV, το οποίο δεν σε κερδίζει τόσο με τον σπορτίφ του χαρακτήρα, όσο με την ομοιογένεια, με την… αρχοντιά στον τρόπο που κινείται αλλά και με την ποιότητα κύλισης που το διακρίνει στο ταξίδι.

Mε νέο σύστημα ψυχαγωγίας NissanConnect

Το νέο NissanConnect, με το οποίο θα εξοπλίζεται πλέον το Nissan Qashqai, είναι ένα νέο σύστημα ψυχαγωγίας που βελτιώνει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ οδηγού και οχήματος. Το όφελος για τον οδηγό και τους επιβάτες εστιάζεται στην απρόσκοπτη ενσωμάτωση του δικού τους smartphone με το αυτοκίνητο, καθώς και στη δυνατότητα ενημερώσεων του χάρτη και του λογισμικού με τη μέθοδο Over The Air (OTA). Οι χρήστες ενθαρρύνονται να κατεβάσουν μια νέα εφαρμογή, που ονομάζεται Door to Door Navigation στο smartphone τους έχοντας στη διάθεσή τους λειτουργίες, όπως ο προγραμματισμός μιας διαδρομής, προτού βγουν από το σπίτι ή το γραφείο τους, στο τηλέφωνό τους. Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, μπορούν να στείλουν τον προορισμό απευθείας στο αυτοκίνητο για να ξεκινήσει η πλοήγηση κατά τη διαδρομή, τη στιγμή που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. Το νέο NissanConnect διαθέτει επίσης το TomTom Premium Traffic, το οποίο παρέχει εξαιρετικά ακριβή δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο για τη βελτιστοποίηση του χρόνου ταξιδιού. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόσβαση στο νέο NissanConnect γίνεται μέσω μιας οθόνης αφής 7 ιντσών, ενσωματωμένης κεντρικά στο ταμπλό. Τέλος, η οθόνη του πίνακα οργάνων που βρίσκεται στο κέντρο του και μπροστά από τον οδηγό, έχει επανασχεδιαστεί για να εμφανίζει πρόσθετες πληροφορίες, κατά τη λήψη τηλεφωνικών κλήσεων ή μηνυμάτων SMS._X.A.