Οδηγούμε στην Ίμπιζα το Renault Twingo E-Tech Electric

To Renault Twingo επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτήν τη φορά σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή, με στόχο να ξαναδώσει ουσία σε μια κατηγορία που έχει χάσει τη δυναμική της.

Από την πρώτη του εμφάνιση στις αρχές της δεκαετίας του ’90, το Renault Twingo διαφοροποιήθηκε ξεκάθαρα από τα υπόλοιπα μοντέλα της κατηγορίας, εισάγοντας μια πιο ευέλικτη και λειτουργική προσέγγιση στον σχεδιασμό. Τρεις δεκαετίες αργότερα, η Renault επιχειρεί να μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του μικρού αυτοκινήτου στην πόλη.

Η πορεία του μοντέλου μέσα από τις επόμενες γενιές επιβεβαίωσε τη σημασία του για την ευρωπαϊκή αγορά, με εκατομμύρια πωλήσεις και παρουσία σε δεκάδες χώρες. Την ίδια στιγμή, όμως, η κατηγορία Α συρρικνώθηκε σημαντικά, καθώς οι αυξανόμενες απαιτήσεις σε ασφάλεια, τεχνολογία και περιβαλλοντικές προδιαγραφές αύξησαν το κόστος εξέλιξης και περιόρισαν τη βιωσιμότητα των μικρών μοντέλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιστροφή του Twingo δεν αποτελεί απλώς μια νοσταλγική αναφορά, αλλά μια στοχευμένη κίνηση: να επαναφέρει την έννοια του μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης ως μια ρεαλιστική, προσιτή και επίκαιρη λύση για την αστική καθημερινότητα.

Σήμερα, η Renault αποφάσισε να δει αυτή τη συρρίκνωση ως ευκαιρία. Το νέο Twingo σχεδιάστηκε με στόχο να επαναφέρει την ιδέα του μικρού προσιτού αυτοκινήτου πόλης, προσαρμοσμένη όμως στις απαιτήσεις της ηλεκτρικής εποχής.

RENAULT TWINGO: ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Το νέο Twingo είναι αμέσως αναγνωρίσιμο ως απόγονος του αυθεντικού μοντέλου. Οι σχεδιαστές φρόντισαν να ενσωματώσουν αρκετές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στο πρώτο αυτοκίνητο της σειράς (σ.σ. τα επόμενα δύο είχαν χάσει εκείνη τη σπιρτάδα) και όσο κι αν οι ίδιοι ισχυρίζονται πως δεν είχαν τη ρετρό προσέγγιση κατά νου, το αποτέλεσμα λέει άλλα.

Η βασική φιλοσοφία παραμένει η ίδια: ένα συμπαγές, «φιλικό» αυτοκίνητο, που δείχνει σχεδόν σαν να χαμογελά. Τα φωτιστικά σώματα LED έχουν εκείνο το παλιό χαρακτηριστικό ημικυκλικό σχήμα αλά «frog eyes», ενώ η μάσκα σχηματίζει διακριτικά το γνωστό χαμόγελο που χαρακτήριζε το πρώτο Twingo.

Με μήκος μόλις 3,79 μ., η σχεδίαση δίνει έμφαση στις σωστές αναλογίες. Το μεταξόνιο των 2,49 μ. είναι υπέρ το δέον ικανοποιητικό για την κατηγορία (μάλιστα μεγαλύτερο από του R5), ενώ οι τροχοί έχουν τοποθετηθεί κοντά στις γωνίες του αμαξώματος, ενισχύοντας τόσο την εμφάνιση όσο και τη σταθερότητα.

Στο προφίλ, οι γραμμές είναι καθαρές και σχετικά απλές. Η ύπαρξη πέντε θυρών δεν αλλοιώνει τη συνολική εικόνα, ενώ μικρές λεπτομέρειες, όπως τα σχεδιαστικά μοτίβα στους προφυλακτήρες ή τα χαρακτηριστικά πίσω φώτα, ενισχύουν τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του μοντέλου. Και… παραδοσιακά η Renault έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία και στα χρώματα, με ζωηρές και φωτεινές αποχρώσεις να ενισχύουν τον νεανικό χαρακτήρα του γαλλικού μικρού.

RENAULT TWINGO: ΩΡΙΜΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ

Παρά τις μικρές εξωτερικές διαστάσεις, το εσωτερικό του Twingo έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει χώρους που θυμίζουν μεγαλύτερη κατηγορία. Έτσι, διαθέτει τέσσερις πραγματικές θέσεις ενηλίκων και πίσω χώρο για τα γόνατα που μπορεί να φτάσει τα 160 χλστ., χάρη στα συρόμενα πίσω καθίσματα. Το σημαντικό εδώ είναι ότι τα πίσω καθίσματα δεν μετακινούνται απλώς ως ενιαίο σύνολο, αλλά είναι ανεξάρτητα και μετακινούνται κατά 17 εκ., στοιχείο που αυξάνει σημαντικά την ευελιξία στη διαμόρφωση του χώρου.

Η ίδια λογική επιτρέπει στον οδηγό να επιλέγει αν θέλει περισσότερους χώρους για επιβάτες ή μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ. Η χωρητικότητα του τελευταίου κυμαίνεται από τα 260 έως τα 360 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των καθισμάτων μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 λίτρα. Παράλληλα, κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών υπάρχει ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος 50 λίτρων, ιδανικός για καλώδια φόρτισης ή μικροαντικείμενα.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια συνεχίζεται και στην καμπίνα, όπου υπάρχουν πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι, συνολικής χωρητικότητας σχεδόν 19 λίτρων. Η εικόνα ολοκληρώνεται με μια σχεδιαστική προσέγγιση που δεν προσπαθεί να κρύψει τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του μοντέλου: χρώματα, μικρές «έξυπνες» λεπτομέρειες στο ταμπλό με τα σκληρά πλαστικά και συνολικά μια αίσθηση που κάνει το εσωτερικό να δείχνει ευχάριστο χωρίς να γίνεται επιτηδευμένο.

Τα εμπρός καθίσματα, παρά την απουσία έντονης πλευρικής στήριξης, έχουν εντυπωσιακά μεγάλη έδρα για τα δεδομένα της κατηγορίας, κάτι που μεταφράζεται σε πολύ καλή άνεση στην καθημερινή χρήση.

RENAULT TWINGO: ΜΙΚΡΟ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΚΗ

Η πιο ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές είναι, φυσικά, το σύστημα κίνησης. Το νέο Twingo είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό και βασίζεται στη μικρή ηλεκτρική πλατφόρμα της Renault, κάνοντας χρήση ενός ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη απόδοσης 60 kW (82 ίπποι) και 175 Nm ροπής. Στην πράξη, η χαμηλή ονομαστική ισχύς δεν προβληματίζει για χρήση στην πόλη, όπου, αυτό που έχει σημασία, κοινώς η άμεση απόκριση και η επιτάχυνση στα πρώτα μέτρα επιτυγχάνονται απροβλημάτιστα (0-50 χλμ./ώρα σε 3,85 δλ.).

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 27,5 kWh και χρησιμοποιεί χημεία LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού), επιλογή που ευνοεί το κόστος, με την αυτονομία να αναφέρεται στα 263 χλμ. (WLTP), τιμή που έπειτα από δύο ημέρες πίσω από το τιμόνι του και περίπου 400 αστικά και ημιαστικά χιλιόμετρα δείχνει καθ’ όλα ρεαλιστική.

Σημαντικό είναι ότι η Renault έχει ακολουθήσει μια λογική «right sizing», με μικρότερη μπαταρία, χαμηλότερο βάρος (περίπου 1.200 κιλά) και περιορισμένη κατανάλωση. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που δεν επιτυγχάνει εντυπωσιακά νούμερα, αλλά εστιάζει στη χρηστικότητα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αρχιτεκτονική της ανάρτησης. Ο εμπρός άξονας προέρχεται από το Renault 5, ενώ πίσω χρησιμοποιείται διάταξη με ημιάκαμπτο άξονα, με στοιχεία από το Captur.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η εξέλιξη των μηχανικών μερών του μοντέλου έγινε με τη συμμετοχή της ACDC στη Σαγκάη, ενός R&D κέντρου που λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της Renault. Η συνεργασία αυτή επέτρεψε σημαντική μείωση κόστους και κυρίως δραστική μείωση του χρόνου εξέλιξης, αξιοποιώντας την ταχύτητα και την τεχνογνωσία της κινεζικής βιομηχανίας.

Το Twingo, που θα παράγεται στη Σλοβενία, θα διατεθεί σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Evolution και Techno. Η δεύτερη θα διαθέτει, μεταξύ άλλων, ενσωματωμένες υπηρεσίες Google και τη λειτουργία one pedal drive, ενώ η βασική έκδοση θα περιορίζεται σε πιο απλή διαχείριση της ανάκτησης ενέργειας, με δύο βαθμίδες ανάκτησης.

RENAULT TWINGO: H ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ

Στην πράξη, το Twingo επιβεβαιώνει τον αστικό του προσανατολισμό από τα πρώτα κιόλας μέτρα. Η ποιότητα κύλισης είναι συνολικά πολύ καλή για την κατηγορία, αν και σε κακό οδόστρωμα η ανάρτηση δεν προλαβαίνει να αποσβέσει πλήρως τις ατέλειες, κάτι που, στην πρώτη μας επαφή, στην Ίμπιζα, εν μέρει οφειλόταν και στις ζάντες των 18 ιντσών της έκδοσης που είχαμε στη διάθεσή μας (από 16΄΄ οι διαθέσιμες ζάντες).

Παρ’ όλα αυτά, το συνολικό αποτέλεσμα παραμένει ισορροπημένο και συμβατό με τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, ενώ άξια λόγου είναι η σταθερότητα και η αμεσότητα του αμαξώματος στις διαδοχικές αλλαγές κατεύθυνσης. Το τιμόνι είναι ελαφρύ και διευκολύνει τους ελιγμούς, ενώ ο κύκλος στροφής των 9,87 μ. επιβεβαιώνει ότι το Twingo έχει σχεδιαστεί με απόλυτη προτεραιότητα την ευελιξία μέσα στην πόλη.

Ιδιαίτερα χρήσιμη αποδεικνύεται η λειτουργία one pedal drive, που επιτρέπει στον οδηγό να κινείται σχεδόν αποκλειστικά με το πεντάλ του γκαζιού, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης φρένου στην καθημερινή κίνηση.

Στον αντίποδα, οι αεροδυναμικοί θόρυβοι δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για ένα μικρό αυτοκίνητο με έμφαση στον περιορισμό του κόστους. Ενδιαφέρον έχει πάντως το γεγονός ότι λεπτομέρειες όπως τα μικρά εξογκώματα στα πίσω φωτιστικά σώματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να βελτιώνουν τη ροή του αέρα, συμβάλλοντας ακόμα και σε μικρή αύξηση της αυτονομίας (+5 χλμ.).

Τέλος, μικρές πρακτικές λεπτομέρειες, όπως τα προστατευτικά πλαστικά στοιχεία στους προφυλακτήρες για αποφυγή ζημιών στο παρκάρισμα, δείχνουν ότι η Renault δεν έχασε τον προσανατολισμό της…

RENAULT TWINGO: ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Το νέο Renault Twingo επιχειρεί κάτι αρκετά δύσκολο με βάση τα σημερινά δεδομένα: να επαναφέρει την έννοια του μικρού, λογικού αυτοκινήτου πόλης σε μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση συχνά συνοδεύεται από υψηλό κόστος. Με έμφαση στην πρακτικότητα, προσεγμένη εκμετάλλευση χώρων, επαρκείς επιδόσεις για αστική χρήση και μια τεχνολογική βάση που δεν ξεφεύγει από τον στόχο του, δείχνει να κατανοεί ακριβώς τον ρόλο που καλείται να παίξει, με το αποτέλεσμα να είναι υπέρ των Γάλλων.

Στόχος τους ήταν να «σπάσουν» το φράγμα των 20.000 ευρώ, κάτι που πέτυχαν τουλάχιστον εντός έδρας. Έτσι, στη Γαλλία η αρχική έκδοση του Twingo ξεκινάει από τις 19.450 ευρώ προ κρατικών ή άλλων επιδοτήσεων, με την ακριβότερη Techno να τοποθετείται 1.600 ευρώ ψηλότερα.

Εν αναμονή της έλευσής του στην Ελλάδα, μέσα στον Μάιο, το σίγουρο είναι πως έχει όλες τις προϋποθέσεις να κάνει αυτό που έκανε και το πρώτο Twingo: να δώσει ξανά νόημα σε μια κατηγορία που πολλοί θεωρούσαν ξεχασμένη.