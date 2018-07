Η Ford επιτυγχάνει το στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 οκτώ χρόνια νωρίτερα

Το 2010, το Γραφείο Περιβαλλοντικής Ποιότητας (Environmental Quality Office) της Ford ανακοίνωσε το στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις δραστηριότητες παραγωγής της εταιρίας κατά 30% ανά παραγόμενο όχημα, μέχρι το 2025.

Η Ford πέτυχε το στόχο στο μισό διάστημα από το αναμενόμενο. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, με παγκόσμια μείωση εκπομπών CO 2 από τις δραστηριότητες παραγωγής πάνω από 3,4 μετρικούς τόνους από το 2010 μέχρι το 2017 – που αντιστοιχεί σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από κυκλοφορία 728.000 επιβατικών αυτοκινήτων για ένα χρόνο.

«Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που κάναμε προκειμένου να πετύχουμε αυτό το στόχο», δήλωσε ο Group Vice President, Manufacturing & Labor Affairs, Bruce Hettle. «Βελτιώσαμε αρκετούς τομείς στις δραστηριότητες παραγωγής μας -από το φωτισμό που χρησιμοποιούμε μέχρι συγχωνεύσεις εργοστασίων- που έπαιξαν ρόλο στην εντυπωσιακή μείωση του αποτυπώματός μας σε CO 2 ».

Η Ford μείωσε το αποτύπωμα ρύπων της μέσω μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής της, όπως η εγκατάσταση άνω των 100.000 φωτιστικών LED και η ανανέωση του βαφείου.

«Οι διαδικασίες βαφής καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας», δήλωσε ο επικεφαλης του γραφείου περιβαλλοντικής ποιότητας, Andy Hobbs. «Η υιοθέτηση τεχνολογίας που επιτρέπει τη βαφή πριν το στέγνωμα του προηγούμενου στρώματος καταργεί το φούρνο στεγνώματος, ενώ στα περισσότερα εργοστάσια έχει μειώσει δραστικά τη χρήση ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα».

Η MQL -Ελάχιστη Ποσότητα Λίπανσης (Minimum Quantity Lubrication)- είναι μία ακόμα τεχνολογία που περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας. Στην MQL, ένα εργαλείο λιπαίνεται με πολύ λίγη ποσότητα λαδιού που ψεκάζεται απευθείας στην άκρη του, αντί μιας μεγάλης ποσότητας μίγματος ψυκτικού/νερού.

Η Ford ετοιμάζεται τώρα να θέσει ένα νέο στόχο, αυτή τη φορά με θέμα την ανανεώσιμη ενέργεια.

«Θα εξακολουθήσουμε να θέτουμε φιλόδοξους στόχους και να προσπαθούμε να δημιουργούμε καινοτόμες πρακτικές για να τους πετύχουμε», δήλωσε ο Hettle. «Η επόμενη στρατηγική μας θα εστιάσει την αύξηση της αξιοποίησης ανανεώσιμης ενέργειας της Ford, διατηρώντας παράλληλα τη συνολική ενεργειακή μας απόδοση».

Η Ford παραμένει επικεντρωμένη στη μείωση των εκπομπών ρύπων από τα οχήματά της, θέλοντας να συμβάλλει στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή (Paris Climate Accord). Η εταιρία χαρτογραφεί την πορεία της προς το μέλλον, επενδύοντας 11 δις δολάρια για να λανσάρει 40 υβριδικά και πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα μέχρι το 2022.

Τα σημαντικότερα σημεία της Έκθεσης Βιωσιμότητας

Η Έκθεση Βιωσιμότητας της Ford για το 2017-2018 Ford υπογραμμίζει τη συνεχή προσπάθεια του κατασκευαστή να εφαρμόσει υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές όπως:

Λύσεις Μετακίνησης

Το 2018, η Ford λανσάρισε ένα επαναστατικό πρόγραμμα στη Jeddah, στη Σαουδική Αραβία, με τη βοήθεια του Effat University της Jeddah και την ονομασία Driving Skills for Life ‘For Her’. Το πρώτο στο είδος του πρόγραμμα εστιάζει στην εκπαίδευση οδηγών γένους θηλυκού, μετά το βασιλικό διάταγμα για την άρση της απαγόρευσης κατοχής άδειας οδήγησης σε γυναίκες στη χώρα. Πάνω από 250 φοιτήτριες ήταν από τις πρώτες αποφοίτους – κάνοντας μαθήματα που τους διδάσκουν βασικές και απαραίτητες γνώσεις για νέους οδηγούς, συμβουλές από έμπειρους ειδικούς και ανάλυση των διαδικασιών ασφαλούς οδήγησης. Αυτή η εξατομικευμένη έκδοση του βραβευμένου μας προγράμματος, Driving Skills for Life, παρέχει στις γυναίκες δικαίωμα πρόσβασης σε καλύτερη μετακίνηση.

Εξηλεκτρισμός

Σε συνεργασία με το BMW Group, την Daimler AG, και το Volkswagen Group με τις Audi και Porsche, η Ford είναι από τους ιδρυτές της IONITY, μιας Πανευρωπαϊκής κοινοπραξίας για την εξέλιξη ενός δικτύου ταχείας φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Στόχος της IONITY είναι η ανέγερση 400 σταθμών ταχείας φόρτισης σε βασικές Ευρωπαϊκές περιοχές μέχρι το 2020, με ισχύ φόρτισης 350 kW. Αυτό επιτρέπει σημαντική μείωση στους χρόνους φόρτισης συγκριτικά με τα υπάρχοντα συστήματα. Η ανέγερση 20 σταθμών σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες ξεκίνησε ο 2017, με τον πρώτο σταθμό φόρτισης στη Γερμανία να τίθεται σε λειτουργία το 2018. Οι προσπάθειες αυτές θα υποστηρίξουν την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων (EV), που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Προϊόντα και Λειτουργίες

Εκτός από την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της εταιρίας για μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις δραστηριότητες παραγωγής σε ποσοστό 32%, η Ford κατασκευάζει περίπου 30 εξαρτήματα από ανανεώσιμα υλικά, με οκτώ βιώσιμα υλικά να περιλαμβάνονται σε οχήματα παραγωγής: σόγια, σιτάρι, ρύζι, το φυτό ricinus communis (castor), κενάφ (ιβίσκος), κυπαρίνη δέντρων, γιούτα και καρύδα. Χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, παράγοντας λιγότερα απόβλητα και καταργώντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων, η εταιρία έχει πετύχει μείωση 228 εκατομμυρίων λιβρών σε CO 2 από τότε που ξεκίνησε τη χρήση αφρού σόγιας το 2011 -που αντιστοιχεί στην ποσότητα που θα απορροφούσαν 4.000.000 δέντρα σε ένα χρόνο.

Η Συμβολή της Ford στην Κοινωνία

Η Ford έχει δεσμευτεί για τη συμβολή της σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Το 2017, έγιναν δωρεές αξίας 63 εκατομμυρίων δολαρίων για φιλανθρωπικό σκοπό μέσω του Ford Motor Company Fund. Πάνω από 237.000 ώρες εθελοντικής εργασίας προσφέρθηκαν από εν ενεργεία και συνταξιοδοτημένους εργαζόμενους σε περισσότερα από 1700 project κοινωνικού χαρακτήρα σε 40 χώρες. Οι έμποροι της Ford και της Lincoln έχουν συνεισφέρει επιπρόσθετα με πάνω από 110 εκατομμύρια δολάρια και 50.000 ώρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αποζημιώσεις από καταστροφές και μη κερδοσκοπικό έργο σε κοινότητες που δραστηριοποιούνται.

Δελτίο Τύπου