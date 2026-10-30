Car of the Year 2027: Τα 7 αυτοκίνητα που θα διεκδικήσουν τον μεγάλο τίτλο

Επτά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα διεκδικούν τον τίτλο Car of the Year 2027. Η τελική επιλογή θα γίνει από 64 δημοσιογράφους αυτοκινήτου, εκπροσώπους 25 χωρών, με τον νικητή να ανακοινώνεται στις 8 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες.

Η πρώτη φάση της ψηφοφορίας για το Car of the Year 2027 ολοκληρώθηκε και από τα 38 νέα μοντέλα που περιλαμβάνονταν στην αρχική λίστα προέκυψαν οι επτά φιναλίστ του σημαντικότερου ευρωπαϊκού δημοσιογραφικού θεσμού για το αυτοκίνητο.

Τα μοντέλα που συνεχίζουν στη διεκδίκηση του τίτλου, με αλφαβητική σειρά, είναι τα:

Μόνο ηλεκτρικά στην τελική επτάδα

Η φετινή επτάδα έχει μια ιδιαιτερότητα που δύσκολα περνά απαρατήρητη: αποτελείται αποκλειστικά από ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η κατανομή τους στις επιμέρους κατηγορίες. Από τη μία, τα BMW iX3 και Volvo EX60 εκπροσωπούν την κατηγορία των μεγαλύτερων, premium SUV.

Από την άλλη, τα Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo και Volkswagen ID.Polo στρέφουν το ενδιαφέρον στις μικρές και μικρομεσαίες κατηγορίες, εκεί όπου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα της ηλεκτροκίνησης να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο αγοραστικό κοινό.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την επτάδα συναντάμε ονόματα όπως το Twingo και το Polo, που έχουν συνδεθεί επί δεκαετίες με την καθημερινή μετακίνηση. Την ίδια στιγμή, η παρουσία του Ioniq 3, δίπλα στα Raval και EV2, ενισχύει την εικόνα μιας ευρωπαϊκής αγοράς στην οποία οι κατασκευαστές επενδύουν όλο και περισσότερο σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα μικρότερων διαστάσεων.

Η επιλογή των επτά προέκυψε από την ψηφοφορία των 64 μελών της διεθνούς επιτροπής, στην οποία συμμετέχει και η Ελένη Ξενάκη, η Διευθύντρια Σύνταξης των 4Τροχών, αδιάλειπτα από το 1982. Η διαδικασία περνά τώρα στο δεύτερο και καθοριστικό στάδιο, με την τελική αξιολόγηση των αυτοκινήτων.

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου, οι επτά φιναλίστ θα συγκεντρωθούν στο Balocco της Ιταλίας, όπου θα πραγματοποιηθούν οι τελικές δοκιμές, οι παρουσιάσεις των μοντέλων και η Γενική Συνέλευση του θεσμού.

Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στις 8 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου των Βρυξελλών και μέχρι τότε, η επτάδα παραμένει ανοιχτή σε κάθε ενδεχόμενο.