BMW: Πατέντα για να μείνει ζωντανό το χειροκίνητο κιβώτιο

Η BMW εν μέσω πλήρους αυτοματοποίησης της αυτοκινητοβιομηχανίας αναζητά τρόπους ώστε το χειροκίνητο κιβώτιο να μην εξαφανιστεί.

Το χειροκίνητο κιβώτιο μοιάζει όλο και περισσότερο με είδος υπό εξαφάνιση. Κι όμως, η BMW επιλέγει να το εξελίξει, φερόμενη να έχει καταθέσει πατέντα για ένα σύστημα που προστατεύει τα συγκεκριμένα κιβώτιααπό ένα από τα πιο καταστροφικά λάθη του οδηγού, το λεγόμενο money shift.

Ο όρος περιγράφει τη στιγμή που, είτε υπό πίεση είτε λόγω οδηγικού λάθους, ο οδηγός κατεβάζει σχέση αντί να ανεβάσει, με τον κινητήρα σε υψηλό όριο περιστροφής. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι από μηχανική καταπόνηση μέχρι σοβαρή ζημιά στο κιβώτιο ή στον κινητήρα, πολύ υψηλού κόστους.

Η πατέντα των Βαυαρών βασίζεται σε συνδυασμό αισθητήρων και μηχανικών «κλειδωμάτων» μέσα στο κιβώτιο. Επί της ουσίας, αυτό που γίνεται είναι η παρακολούθηση της ταχύτητας του αυτοκινήτου και των στροφών του κινητήρα και το «κλείδωμα» των γραναζιών των μικρότερων σχέσεων του κιβωτίου.Κάτι που οι περισσότεροι κατασκευαστές εφαρμόζουν έτσι κι αλλιώς στο γρανάζι της όπισθεν.

Έτσι, αν διαπιστωθεί ότι ένα κατέβασμα θα οδηγούσε τον κινητήρα εκτός ασφαλούς εύρους στροφών, η αλλαγή δεν θα είναι εφικτή.

Η BMW διατηρεί το χειρικίνητο κιβώτιο

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για κάτι ημιαυτόματο, με το κλείδωμα να γίνεται αποκλειστικά μηχανικά, χωρίς ηλεκτρονικές παρεμβάσεις στον συμπλέκτη ή στην παροχή ισχύος.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και… συναισθηματικής σημασίας μιας που σήμερα, τα χειροκίνητα κιβώτια έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τις περισσότερες κατηγορίες. Παρόλ΄αυτά, η BMW εξακολουθεί να τα προσφέρει ως επιλογή και στη σειρά M, για τους ρομαντικούς που αναζητούν άμεση εμπλοκή και μηχανική αίσθηση.

Φυσικά, όπως συμβαίνει με κάθε πατέντα, τίποτα δεν εγγυάται ότι το σύστημα θα περάσει άμεσα στην παραγωγή.