E-Shift: Η νέα τεχνολογία της Porsche που δίνει αίσθηση βενζινοκίνητου στα ηλεκτρικά

Η αναβαθμισμένη Porsche Taycan αποκτά 8 «ψεύτικες» σχέσεις, στροφόμετρο και ήχο από βενζινοκινητήρα… πολλών κυλίνδρων.
Η Porsche επαναπροσδιορίζει την οδηγική εμπειρία της Taycan, εισάγοντας το προαιρετικό σύστημα E-Shift, το οποίο γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην ηλεκτροκίνηση και την σπορ αίσθηση που δίνουν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Το σύστημα αυτό προσομοιώνει ένα κιβώτιο οκτώ σχέσεων, προσφέροντας στον οδηγό τη δυνατότητα να αλλάζει ταχύτητες χειροκίνητα μέσω των μοχλών πίσω από τιμόνι ή να επιλέξει την αυτόματη λειτουργία.
Η εμπειρία είναι πολυαισθητηριακή, καθώς κάθε αλλαγή συνοδεύεται από «κλωτσήματα» (shift jerks), εικονικό κόφτη στροφών, αλλά και ένα ειδικό σύστημα που που μιμείται το φρενάρισμα του κινητήρα.
Παράλληλα, το αναβαθμισμένο Porsche Electric Sport Sound προσαρμόζει τον ήχο εντός και εκτός της καμπίνας ανάλογα με το φορτίο και τις εικονικές στροφές, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων εμπλουτίζεται με στροφόμετρο, ένδειξη σχέσης και shift light.
Το σύστημα E-Shift είναι διαθέσιμο για όλες τις εκδόσεις της Taycan και είναι μέρος του βασικού εξοπλισμού της κορυφαίας έκδοσης Turbo GT, με τη χαρτογράφηση και τον ήχο να είναι εξατομικευμένα για κάθε μοντέλο.
Περισσότερη αυτονομία και καινούργιο infotainment
Η Taycan θέτει παράλληλα νέα ορόσημα αποδοτικότητας, καθώς η διαθεσιμότητα νέων θερινών ελαστικών με εξαιρετικά χαμηλή αντίσταση κύλισης για τα πισωκίνητα μοντέλα, σε συνδυασμό με την μπαταρία Performance Battery Plus, επιτρέπει για πρώτη φορά αυτονομία WLTP έως και 700 χιλιόμετρα.
Ταυτόχρονα, η νέα γενιά infotainment αναβαθμίζει πλήρως την ψηφιακή εμπειρία Porsche Digital Interaction μέσω μιας μινιμαλιστικής σχεδίασης με τρισδιάστατη απεικόνιση του οχήματος στο πραγματικό του χρώμα, διαμορφώσιμα widgets και εξελιγμένο φωνητικό έλεγχο AI Voice Pilot.
Η ενσωμάτωση των Apple CarPlay και Android Auto έχει διευρυνθεί, ενώ η πλοήγηση προσφέρει ακριβή online υπολογισμό διαδρομής, απεικόνιση των κτιριών σε 3D κ.α.
Όλες οι αναβαθμίσεις αφορούν το MY2027 της Taycan που είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στις περισσότερες αγορές της Ευρώπης.