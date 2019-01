Η Audi στην έκθεση τεχνολογίας CES

Η Audi επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει στην CES (Consumer Electronics Show), την κορυφαία παγκόσμια έκθεση τεχνολογίας στο Las Vegas, την ψυχαγωγία εντός αυτοκινήτου (in-car entertainment). Στο μέλλον, οι επιβάτες στο πίσω κάθισμα θα μπορούν να απολαμβάνουν ταινίες, παιχνίδια βίντεο και διαδραστικό περιεχόμενο ακόμα πιο ρεαλιστικά, χρησιμοποιώντας γυαλιά εικονικής πραγματικότητας. Η Audi θα παρουσιάσει αυτή την φουτουριστική τεχνολογία με το Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run, μια in-car εμπειρία εικονικής πραγματικότητας (VR) η οποία δημιουργήθηκε από την Disney Games and Interactive Experiences. Φορώντας γυαλιά VR οι επιβάτες στο πίσω κάθισμα του Audi e-tron μεταφέρονται σε ένα φανταστικό εξώκοσμο περιβάλλον: το Audi e-tron πλέον λειτουργεί ως ένα σκάφος επανδρωμένο από τους Φρουρούς του Γαλαξία (Guardians of the Galaxy) που κινείται μέσα σε ένα πλήθος αστεροειδών, μαζί με τους επιβάτες αλλά και μαζί με τον Rocket, ένα χαρακτήρα που θα εμφανιστεί την άνοιξη του 2019 στο Avengers: Endgame των Marvel Studios. Κάθε κίνηση του αυτοκινήτου μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο στο παιχνίδι εμπειρίας. Εάν το αυτοκίνητο στρίβει σε μια κλειστή στροφή, τότε και ο παίκτης στρίβει στην εικονική πραγματικότητα γύρω από ένα εχθρικό διαστημόπλοιο. Όταν το Audi e-tron επιταχύνει, κάνει το ίδιο και το σκάφος στο παιχνίδι εμπειρίας.

Μέσω της θυγατρικής της Audi Electronics Venture GmbH, η Audi έχει συνιδρύσει τη start-up εταιρεία holoride η οποία θα εκμεταλλευθεί εμπορικά αυτή τη νέα μορφή ψυχαγωγίας, μέσω μιας ανοιχτής πλατφόρμας η οποία στο μέλλον θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους κατασκευαστές και τους δημιουργούς περιεχομένου. Πρακτικά δεν υπάρχουν όρια στο τι είναι δυνατόν να δημιουργηθεί, με τη γκάμα να εκτείνεται από τα παιχνίδια arcade, τις υποθαλάσσιες περιπέτειες και τις εξερευνήσεις του διαστήματος μέχρι τα εκπαιδευτικά ταξίδια σε ιστορικές πόλεις ή την ανάλυση της κυκλοφορίας του αίματος. Η holoride θα παρέχει ένα κιτ εξέλιξης λογισμικού που θα λειτουργεί σαν interface για τα δεδομένα του οχήματος, μεταφέροντας τα στην εικονική πραγματικότητα. Έτσι θα επιτρέπει τη δημιουργία «κόσμων» τους οποίους θα μπορεί κανείς να τους «ζήσει» εντός αυτοκινήτου με όλες του τις αισθήσεις. Από τη στιγμή που η οπτική εμπειρία και οι προσλαμβάνουσες του χρήστη έχουν συγχρονιστεί, ο τελευταίος θα μπορεί να παρακολουθεί και συμβατικές ταινίες, σειρές ή παρουσιάσεις.

Η holoride σκοπεύει να παρουσιάσει αυτή τη νέα μορφή ψυχαγωγίας στην αγορά μέσα στην επόμενη τριετία, χρησιμοποιώντας στάνταρ γυαλιά VR για τους επιβάτες του πίσω καθίσματος. Στο απώτερο μέλλον και με τη συνεχή επέκταση των υποδομών car-to-X, τα συμβάντα της κυκλοφορίας θα μπορούσαν να είναι μέρος της όλης εμπειρίας. Για παράδειγμα, η στάση σε ένα φανάρι θα μπορούσε να εισάγει απροσδόκητα εμπόδια σε ένα παιχνίδι ή να διακόπτει ένα πρόγραμμα εκμάθησης με ένα γρήγορο κουίζ. Η Audi και τα Marvel Studios συνεργάζονται για πάνω από μία δεκαετία, ξεκινώντας με την εμφάνιση του Audi R8 στο Iron Man (2008)._Δελτίο Τύπου