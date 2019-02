Κάτω από την ίδια στέγη οι υπηρεσίες κινητικότητας των BMW Group και Daimler

Οι δύο εταιρείες επενδύουν συνολικά περισσότερα από 1 δις ευρώ για να αναπτύξουν και να συνδυάσουν τις δραστηριότητες τους (βλ. DriveNow για το BMW Group και Car2Go για την Daimler) σε μια «παλέτα» υπηρεσιών σύγχρονης κινητικότητας που αφορούν στους τομείς των car sharing και ride-hailing, καθώς και υπηρεσίες άμεσα συνδεδεμένες με τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η συνεργασία ανάμεσα στο BMW Group και τη Daimler περιλαμβάνει πέντε στο σύνολο κοινές δράσεις: τις Reach Now, Charge Now, Free Now, Park Now και Share Now.

«Οι υπηρεσίες κινητικότητας που διαθέτουμε έχουν αναπτύξει μια ισχυρή πελατειακή βάση και τώρα κάνουμε το επόμενο στρατηγικό βήμα. Συνεργαζόμαστε με τη δύναμη και την εμπειρία των 14 επιτυχημένων εμπορικών σημάτων μας και επενδύουμε περισσότερα από 1 δισ. ευρώ για να δημιουργήσουμε ένα νέο παίκτη στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά αστικής κινητικότητας», δήλωσε ο Dieter Zetsche.

Και προσέθεσε:

«Με τη δημιουργία ενός ευφυούς δικτύου κοινοπραξιών, θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την τρέχουσα και μελλοντική αστική κινητικότητα και να επωφεληθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση, τις κοινές υπηρεσίες και τις αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας των πελατών μας. Οι περαιτέρω συνεργασίες με άλλους παρόχους είναι επίσης μια πιθανή επιλογή».

Από τη μεριά του, ο ο Harald Krüger, είπε:

«Δημιουργούμε έναν κορυφαίο παγκόσμιο παίκτη που θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα 60 εκατομμύρια πελάτες που διαθέτουμε σήμερα θα επωφεληθούν από ένα αδιάλειπτα ολοκληρωμένο, βιώσιμο οικοσύστημα για την κοινή χρήση αυτοκινήτων, την ενοικίαση αυτοκινήτων, τη στάθμευση, τη φόρτιση και τις υπηρεσίες μεταφορών. Έχουμε ένα σαφές όραμα: αυτές οι πέντε υπηρεσίες να συγχωνευθούν για να σχηματίσουν ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών κινητικότητας με έναν ηλεκτρικό, αυτόνομο στόλο οχημάτων που θα φορτίζουν και θα σταθμεύουν αυτόνομα και θα αλληλοσυνδέονται».

Και προσέθεσε:

«Αυτό το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας ως φορέα κινητικότητας. Η συνεργασία είναι ο τέλειος τρόπος για να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητές μας σε μια αναπτυσσόμενη αγορά την ώρα που μοιράζουμε τις επενδύσεις»._X.A.