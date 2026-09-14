Mission Efficiency: συναντάμε στην Βιέννη το εντυπωσιακό πρωτότυπο όχημα της VW

Στο περιθώριο της παρουσίασης του VW ID.Polo, ήρθε να μας συναντήσει στην Βιέννη ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο, αποδεικνύοντας σε πραγματικές συνθήκες την ενεργειακή του αποτελεσματικότητα.

Ίσως κάποιοι να θυμούνται το XL1, το οποίο οι 4 ΤΡΟΧΟΙ είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τον Απρίλιο του 2013. Το μινιμαλιστικό (3,88 μ. μήκος) και πανάλαφρο (795 κιλά) εκείνο πρωτότυπο, με ένα plug in υβριδικό σύστημα κίνησης που αποτελούνταν από 2κύλινδρο ντίζελ 800 κ.εκ, με ηλεκτρικό μοτέρ 27 ίππων, μπαταρία 5,5 kWh και DSG κιβώτιο, υλοποιούσε τον στόχο που είχε θέσει τότε η VW για ένα αυτοκίνητο που να καταναλώνει 1 λίτρο στα 100 χλμ. Τελικά, η μέση του κατανάλωση ήταν 0,9 λτ./100 χλμ. και παρήχθη σε 250 αντίτυπα, μερικά εκ των οποίων υπάρχουν σήμερα ως μεταχειρισμένα στην τιμή των 250.000 ευρώ.

Σήμερα η VW έρχεται να επαναπροσδιορίσει αυτή την αποστολή ενεργειακής αποτελεσματικότητας, βασισμένη σε σύγχρονες λύσεις ηλεκτρικής κινητικότητας, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να βρεθεί κοντά στο στάδιο της τελικής παραγωγής.

Αυτό σημαίνει ότι στα σπλάχνα του δεν κρύβονται εξωτικές λύσεις, αλλά η πλατφόρμα MEB+ με την μπαταρία και το ηλεκτρικό μοτέρ που τροφοδοτεί και το ID.Polo.

To «περιτύλιγμα» όμως είναι μια άλλη ιστορία, καθώς εκεί έγινε κάθε προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων που δίνει η αεροδυναμική σχεδίαση και τα προηγμένα υλικά κατασκευής.

Αυτό επέτρεψε στην εταιρεία να σπάσει τρία παγκόσμια ρεκόρ. Αρχικά, ο αεροδυναμικός συντελεστής 0,158 του πρωτότυπου, είναι ο χαμηλότερος σε όχημα που έχει εγκριθεί για χρήση σε δημόσιο δρόμο.

Το δεύτερο ρεκόρ αφορά στην κατανάλωση των 6,48 kWh/100 χλμ., που μπορεί να επιτευχθεί σε ιδανικές συνθήκες (σταθερή ταχύτητα 68 χλμ./ώρα, επίπεδος δρόμος και απενεργοποιημένο κλιματισμό).

Έτσι, με τα παραπάνω δεδομένα αεροδυναμικής και κατανάλωσης, φτάνουμε στο τρίτο παγκόσμιο ρεκόρ όπου το πρωτότυπο Mission Efficiency είναι το πιο οικονομικό near production ηλεκτρικό όχημα που έχει φτιαχτεί ποτέ.

Αεροδυναμική σε ρεαλιστικές βάσεις

Εάν θεωρήσουμε ότι ένα ιδανικό σχήμα σταγόνας έχει συντελεστή 0,045 , η μισή σταγόνα που αποτελεί το σημείο εκκίνησης της σχεδίασης, έχει συντελεστή 0,130. Το XL1 είχε συντελεστή 0,185, ενώ το ID.Polo βρίσκεται στο 0,264. Προκειμένου να επιτευχθεί το 0,158, χρειάστηκαν πολλές ώρες δουλειάς στην αεροδυναμική σήραγγα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία αναφοράς το XL1 αλλά και το αγωνιστικό ID.R.

To μήκος έχει φτάσει στα 4.775 χλστ., κάτι που οφείλεται κυρίως στην επιμηκυμένη διαμόρφωση της ουράς, με τον μεγάλο πρόβολο και τους καλυμμένους τροχούς.

Στο εμπρός μέρος που ακολουθεί τις βασικές αρχές της pure positive σχεδίασης, υπάρχουν τρείς θυρίδες των οποίων οι γρίλιες μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα η μία από την άλλη, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες παροχής φρέσκου αέρα.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους τροχούς (με ειδικά εσωτερικά σπόιλερ και εξωτερικά καλύμματα), τον περιορισμό της απόστασης στους θόλους και την εξομάλυνση της ροής του αέρα χαμηλά στο πλάι και κάτω από το (καλυμμένο φυσικά) δάπεδο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν επιλέχθηκαν κάμερες αντί για πλαϊνούς καθρέπτες, αφού βρέθηκε ότι τα οφέλη ήταν ελάχιστα για μία τόσο ακριβή λύση.

Το αμάξωμα υιοθετεί την δομή του ID.Polo, στο οποίο έχουν προσαρμοστεί τα πάνελ κατασκευασμένα από συνθετικά υλικά με ανθρακονήματα και αραμίδιο. Στην ανάρτηση με τις σφικτότερες ρυθμίσεις, το εμπρός σύστημα με γόνατα ΜακΦέρσον προέρχεται από το ID.Polo, ενώ πίσω χρειάστηκε να στενέψει κατά 170 χλστ. ο ημιάκαμπτος άξονας, προκειμένου να χωρέσει στο αεροδυναμικά διαμορφωμένο αμάξωμα.

Νέο είναι και το ημι-στεγνό σύστημα φρένων, αφού μόνο εμπρός υπάρχει το υδραυλικό κύκλωμα του ID.Polo. Πίσω βρίσκεται ένα νέο ηλεκτρομηχανικό φρένο με σχεδόν μηδενικές απώλειες τριβής, που εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Aumovio

Καθώς η VW δεν ήθελε να δημιουργήσει ένα θεωρητικό πρωτότυπο, αλλά μία λειτουργική κατασκευή που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να μπει σε παραγωγή, βασίστηκε στην MEB+ πλατφόρμα, όπου χρησιμοποιήθηκε η έκδοση των 135 ίππων του ΑΡΡ290 ηλεκτροκινητήρα ο οποίος ζυγίζει μόλις 75 κιλά. Στην NMC μπαταρία των 54,9 kWh (net), η μοναδική διαφοροποίηση αφορά στην αύξηση του καθαρού ενεργειακού της περιεχομένου κατά 2,9 kWh μέσω λογισμικού.

Οι δυνατότητες φόρτισης AC και DC φόρτισης έχουν ισχύ 11 και 105 kW αντίστοιχα, ενώ στην οροφή υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάνελ 370V, τα οποία ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες μπορούν να συνεισφέρουν ημερησίως έως και 35 χλμ. στην αυτονομία.

Το μόνο στοιχείο που δεν ανακοίνωσε η εταιρεία είναι το συνολικό βάρος, αλλά ακόμα και έτσι, τα 9 δλ. για το 0-100 χλμ./ώρα και τα 160 χλμ./ώρα της τελικής ταχύτητας είναι άκρως ικανοποιητικές τιμές επιδόσεων.

Παρά το αεροδυναμικά διαμορφωμένο αμάξωμα, η καμπίνα του Mission Efiiciency δεν στερείται πρακτικότητας. Πρόκειται για ένα 2+2 κουπέ, όπου πίσω μπορούν να κάτσουν άτομα με ανάστημα έως 1,6 μ., ενώ ο χώρος αποσκευών φθάνει τα 461 λτ.

Στο μινιμαλιστικό ταμπλό υπάρχει μόνο μία οθόνη για τον πίνακα οργάνων και ένα φορητό bluetooth ηχείο, αφού από εκεί και πέρα η VW προτείνει την ιδέα του «φέρε το δικό σου».

Αντί για μία μόνιμη κεντρική οθόνη, υπάρχει μία ράγα όπου μπορεί να φιλοξενήσει μία ή και δύο συσκευές, όπως κινητό ή tablet, τα οποία συνδέονται ασύρματα με το infotainment του οχήματος. Μία τέτοια απλοϊκή, οικονομική και πανέξυπνη λύση θα θέλαμε σίγουρα να υπάρχει στο επερχόμενο μικρό της οικογένειας ID.

To ταξίδι του ρεκόρ

Η VW δεν θέλησε να μείνει στην θεωρία, αλλά προχώρησε στην έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσματικότητας του πρωτότυπου οχήματος. Σε μία διαδρομή με έντονο συμβολισμό, το Mission Efficiency ξεκίνησε από την γενέτειρά του στο Wolfsburg και μέσω Πολωνίας και Τσεχίας, κατέληξε στην Αυστρία, για να συμμετάσχει στην παρουσίαση του ID.Polo.

Σε αυτή την διαδρομή των 1.278 χλμ., χρειάστηκε να σταματήσει μόνο μία φορά για φόρτιση, καταγράφοντας επίσημα μία μικτή κατανάλωση 7,51 kWh/100 χλμ. (6,89 kWh/100 χλμ. χωρίς τις απώλειες φόρτισης). Η μέση ταχύτητα ταξιδιού ήταν τα 67,72 χλμ./ώρα, με μέγιστη τιμή τα 138 χλμ./ώρα, ενώ φτάνοντας στην Βιέννη, υπήρχαν ακόμα 164 χλμ. (!) αυτονομίας.

VW MISSION EFFICIENCY PROTOTYPE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ:: 1 η/κ εμπρός

ΙΣΧΥΣ: 135 ίπποι

ΡΟΠΗ: 264 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 54,9 kWh

ΑΕΡΟΔΥΝΜΙΚΗ (Cd): 0,158

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.775 x 1.774 × 1.392 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.700 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 481-1.090 λίτρα

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 8,4 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA (WLTP): 654 χλμ.