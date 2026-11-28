Όποιος έχει βρεθεί στην πραγματική ζωή σε έναν ταχυφορτιστή περιμένοντας να ολοκληρωθεί η φόρτιση από το 80% στο 100%, πιθανότατα θα κοιτάξει με μια δόση ζήλιας την εικονική ταχύτητα φόρτισης στη Vice City.

Ο ενθουσιασμός για το Grand Theft Auto 6 είναι τεράστιος και η αυτοκινητοβιομηχανία συμμετέχει ενεργά. Πολλές εταιρείες αξιοποιούν τη δημοφιλία του video game στις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η ηλεκτροκίνηση έχει τη δική της θέση και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι: στη Vice City, η φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πραγματοποιείται πολύ ταχύτερα απ’ ό,τι στην πραγματική ζωή.

Ο κόσμος του παιχνιδιού, που διαδραματίζεται στην φανταστική πολιτεία Leonida και στη μητρόπολη Vice City –εμπνευσμένη από τη Φλόριντα και το Μαϊάμι αντίστοιχα– προσφέρει όχι μόνο αμέτρητες ευκαιρίες για εικονικές καταδιώξεις με αυτοκίνητα, αλλά και μια εξαιρετική ευκαιρία προβολής για τα τμήματα μάρκετινγκ πολλών εταιρειών, σημειώνει το Electrive.

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Ακολουθούν την τάση οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες

Η χαρακτηριστική αισθητική του GTA, με τους φοίνικες, τα ηλιοβασιλέματα, τα έντονα χρώματα και το ξεχωριστό εικαστικό ύφος, έχει ήδη εξελιχθεί σε τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και η δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από αυτήν.

Η BMW, για παράδειγμα, αναφέρεται στη φρενίτιδα γύρω από το GTA και στη μακρά αναμονή από την κυκλοφορία του προηγούμενου παιχνιδιού, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

Η Daimler Truck δημοσίευσε επίσης ένα καρουζέλ στο Instagram με σχέδια οχημάτων εμπνευσμένα από το ύφος του παιχνιδιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Daimler Truck (@daimlertruck)

Την ίδια στιγμή, η Mercedes-Benz USA αξιοποιεί την εικαστική γλώσσα του GTA, χρησιμοποιώντας τη φράση «Mission Passed. Respect +63» δίπλα σε εικόνες της αμιγώς ηλεκτρικής AMG GT 4-Door. Πρόκειται για μια αναφορά στο χαρακτηριστικό μήνυμα επιτυχίας που εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση μιας αποστολής, αλλά και για ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με την ονομασία του μοντέλου AMG.

Και άλλοι κατασκευαστές, όπως οι Toyota, Hyundai, BYD, Xpeng και Volvo, έχουν δημιουργήσει το δικό τους περιεχόμενο εμπνευσμένο από το GTA.

Η Xpeng, για παράδειγμα, σατιρίζει έναν οδηγό που τηρεί ευλαβικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σταματά στο κόκκινο φανάρι. Στη Vice City, μια τέτοια συμπεριφορά δύσκολα θα τον βοηθούσε να αποκτήσει το πολυπόθητο επίπεδο καταδίωξης πέντε αστέρων από την αστυνομία.

Η BYD, από την πλευρά της, προσαρμόζει το εμβληματικό εικαστικό ύφος του παιχνιδιού στο δικό της σύνθημα «Build Your Dreams».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σχεδόν καμία από αυτές τις εταιρείες δεν έχει επίσημη συνεργασία με τη Rockstar Games, εκδότρια του GTA 6.

Αντίθετα, αξιοποιούν την τεράστια δημοτικότητα του παιχνιδιού για τη δική τους επικοινωνιακή στρατηγική και την προβολή των εμπορικών σημάτων τους.

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Το GTA 6 διαθέτει για πρώτη φορά σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Τι συμβαίνει, όμως, με την ηλεκτροκίνηση μέσα στον ίδιο τον κόσμο του παιχνιδιού;

Ευτυχώς, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αποτελούν απλώς διακοσμητικά στοιχεία. Οι παίκτες που οδηγούν ηλεκτρικά οχήματα στη Leonida πρέπει πράγματι να παρακολουθούν τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας τους.

Το ίδιο ισχύει και για τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, τα οποία χρειάζονται τακτικό ανεφοδιασμό με καύσιμο.

Σύμφωνα με το περιοδικό αυτοκινήτου Motor1, στο παιχνίδι υπάρχουν τόσο πρατήρια καυσίμων όσο και ειδικοί σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Όταν η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου πέσει, ο παίκτης πρέπει να κατευθυνθεί σε ένα σημείο φόρτισης.

Ωστόσο, η διαδικασία φόρτισης είναι εντυπωσιακά εύκολη και γρήγορη: διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Φυσικά, η ρεαλιστική απόδοση ισχύος φόρτισης δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους δημιουργούς του παιχνιδιού.

Παρ’ όλα αυτά, όποιος έχει βρεθεί στην πραγματική ζωή σε έναν ταχυφορτιστή περιμένοντας να ολοκληρωθεί η φόρτιση από το 80% στο 100%, πιθανότατα θα κοιτάξει με μια δόση ζήλιας την εικονική ταχύτητα φόρτισης στη Vice City.

Ούτε η αυτονομία των οχημάτων μπορεί να αγνοηθεί εντελώς.

Η ιστοσελίδα gaming Kotaku πραγματοποίησε δοκιμές σε διάφορα οχήματα του παιχνιδιού. Ένα παλαιότερο pick-up έμεινε από καύσιμα έπειτα από 29 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα συνεχούς οδήγησης, ενώ ένα σπορ αυτοκίνητο χρειάστηκε ανεφοδιασμό μόλις μετά από 18 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα.

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σχεδιασμένο με βάση το Tesla Model 3, άντεξε 20 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα.

Σε αντίθεση με την πραγματική ζωή, κανείς δεν χρειάζεται να ψάχνει για κάρτα φόρτισης, να κατεβάζει εφαρμογές στο κινητό ή να αντιμετωπίζει έναν σταθμό φόρτισης που βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Φωτογραφία: Electrify America

Η Electrify America καλωσορίζει τον εικονικό ανταγωνιστή της

Στον τομέα των σταθμών φόρτισης, η ιστορία επιστρέφει και πάλι στο viral marketing.

Η Electrify America, θυγατρική του ομίλου Volkswagen και ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υποδομών φόρτισης στις ΗΠΑ, συμμετέχει επίσης στη φρενίτιδα του GTA, αξιοποιώντας ένα ιδιαίτερα έξυπνο εύρημα.

Μέσα στον κόσμο του παιχνιδιού υπάρχει ένα φανταστικό δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με την ονομασία «ReVolt America».

Η Electrify America αξιοποίησε αυτή την ανακάλυψη των παικτών στη δική της διαφημιστική καμπάνια, καλωσορίζοντας με χιουμοριστικό τρόπο τον νέο της ανταγωνιστή στη Vice City.