Hybrid EV: Πώς λειτουργεί η τεχνολογία που προσφέρει έως και 1.000 χλμ. αυτονομίας;

Την προηγμένη τεχνολογία Hybrid EV έχει λανσάρει η Leapmotor, υλοποιώντας ένα «έξυπνο» υβριδικό σύστημα που υποστηρίζει την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση χωρίς περιορισμούς σχετικά με τις υποδομές φόρτισης.

Τα Leapmotor Hybrid EV λειτουργούν ως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, με την υβριδική φύση τους να αφορά στον τρόπο φόρτισης της μπαταρίας. Αυτή μπορεί να πραγματοποιείται είτε μέσω εξωτερικής πηγής (πρίζα ή Wallbox) όπως στα συμβατικά ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά (PHEV) μοντέλα, είτε από το ίδιο το αυτοκίνητο εν κινήσει.

Στη δεύτερη περίπτωση το σύστημα παράγει μόνο του την απαιτούμενη ενέργεια μέσω του κινητήρα βενζίνης που παίζει το ρόλο γεννήτριας και δεν κινεί ποτέ τους τροχούς. Ο θερμικός κινητήρας ενεργοποιείται μόνο όταν το απαιτήσει το επίπεδο φόρτισης προκειμένου η διαδρομή να συνεχιστεί χωρίς στάση, ή εάν το ζητήσει ο οδηγός.

Έτσι η οδηγική εμπειρία είναι αμιγώς ηλεκτρική άρα πλήρως αθόρυβη και με άμεση, γραμμική επιτάχυνση χωρίς αλλαγές σχέσεων και διακοπές στην παροχή της ισχύος. Σε σχέση με τα συμβατικά PHEV συστήματα, το Hybrid EV έχει αφενός πιο ραφιναρισμένη λειτουργία αφετέρου χαμηλότερη μηχανολογική πολυπλοκότητα που μειώνει τις απώλειες ενέργειας και την κατανάλωση, ενισχύοντας την αξιοπιστία.

Η τεχνολογία Hybrid EV εξελίχθηκε in-house από τη Leapmotor, συνδυάζοντας τα καλύτερα στοιχεία από τον ηλεκτρικό και υβριδικό κόσμο, δηλαδή πολιτισμένη εμπειρία, μεγάλη οικονομία αλλά και συμβατότητα ακόμα και με περιοχές χωρίς δίκτυο φόρτισης.

Αυτή τη στιγμή υιοθετείται από τα δύο SUV της Leapmotor, το μεγάλο C10 που έχει μήκος 4,74 μ. και το ολοκαίνουργιο B10, ένα πιο κόμπακτ μοντέλο 4,52 μ. Ανάλογα με την περίπτωση η αυτονομία μπορεί να αγγίξει τα 1.000 χλμ. χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό ή φόρτιση, ενώ η μπαταρία καλύπτεται από 8ετή εγγύηση ή 160.000 χλμ. και τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη από 5 έτη.

Στην Ελλάδα, επίσημος διανομέας της Leapmotor είναι η Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep) του Ομίλου Βασιλάκη, στοιχείο που εγγυάται την άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη σε ολόκληρη τη χώρα.