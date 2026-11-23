Η νέα εφαρμογή «connected work», που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις Cerence AI και Microsoft, θα προσφέρει πρόσβαση σε εφαρμογές του Microsoft 365, όπως το Outlook και το Teams, μέσω έξυπνων φωνητικών εντολών.

Η Audi ενσωματώνει νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στα αυτοκίνητά της, επιτρέποντας στους οδηγούς να διαχειρίζονται τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις εν κινήσει, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα χέρια τους.

Η νέα εφαρμογή «connected work», που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις Cerence AI και Microsoft, θα προσφέρει πρόσβαση σε εφαρμογές του Microsoft 365, όπως το Outlook και το Teams, μέσω έξυπνων φωνητικών εντολών.

Η εφαρμογή αναμένεται να ενταχθεί στο Audi Application Store στα τέλη Νοεμβρίου 2026 και θα είναι διαθέσιμη σε ένα ευρύ φάσμα μοντέλων της γερμανικής εταιρείας, σε 28 ευρωπαϊκές χώρες -ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Επαγγελματικές υποχρεώσεις με φωνητικές εντολές

Μέσω της νέας εφαρμογής, οι οδηγοί θα μπορούν να συντάσσουν και να υπαγορεύουν email, να ακούν μηνύματα συνομιλιών, να προγραμματίζουν ραντεβού, να συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις μέσω Microsoft Teams, αλλά και να λαμβάνουν μια συνοπτική ενημέρωση για τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της ημέρας τους.

Ο AI φωνητικός βοηθός έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση μέσα στο αυτοκίνητο και υποστηρίζει φυσικό διάλογο, επιτρέποντας στον οδηγό να δίνει εντολές με πιο απλό και διαισθητικό τρόπο.

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Έτσι, για παράδειγμα, θα μπορεί να προετοιμάζεται για μια επαγγελματική συνάντηση, να παρακολουθεί τις εκκρεμότητές του ή να οργανώνει το πρόγραμμά του κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Συνεργασία Audi, Cerence AI και Microsoft

Η νέα λύση αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Audi με τις Cerence AI και Microsoft, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και εύχρηστου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί ειδικά για ενσωμάτωση στο αυτοκίνητο, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις ασφαλείας κατά την οδήγηση. Βασική της φιλοσοφία είναι να επιτρέπει τη διαχείριση των επαγγελματικών επικοινωνιών χωρίς ο οδηγός να απομακρύνει το βλέμμα του από τον δρόμο ή τα χέρια του από το τιμόνι.

Σε 28 ευρωπαϊκές χώρες – Ποιες γλώσσες υποστηρίζει

Κατά την αρχική διάθεσή της, η εφαρμογή θα υποστηρίζει τη γερμανική και την αγγλική γλώσσα.

Μέχρι το τέλος του 2026 θα προστεθούν ακόμη έξι γλώσσες:

Δανικά

Γαλλικά

Ιταλικά

Ολλανδικά

Πολωνικά

Ισπανικά

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η Audi ενισχύει την προσπάθειά της να μετατρέψει το αυτοκίνητο σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα περιορίζεται στην ψυχαγωγία και την πλοήγηση, αλλά θα αναλαμβάνει και μέρος της καθημερινής επαγγελματικής δραστηριότητας των οδηγών.

Σε ποια μοντέλα Audi θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή

Η εφαρμογή «connected work» θα είναι διαθέσιμη μέσω του Audi Application Store σε συγκεκριμένα μοντέλα της γερμανικής εταιρείας, από το έτος μοντέλου 2026 και μετά.

Τα μοντέλα που θα υποστηρίζουν τη νέα υπηρεσία είναι:

Audi A5

Audi Q5

Audi A6

Audi A6 e-tron

Audi Q6 e-tron

Audi Q7

Audi Q9

Η εφαρμογή θα διατίθεται σε 28 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με αρχική υποστήριξη της γερμανικής και της αγγλικής γλώσσας.

Οι χώρες είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σερβία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Πώς μπορούν οι οδηγοί να αποκτήσουν την εφαρμογή

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αγοράσουν την υπηρεσία με δύο τρόπους:

Μέσω του πακέτου εξοπλισμού MMI experience pro.

Μετά την παράδοση του αυτοκινήτου, μέσω του Audi Function Store.

Στη συνέχεια, η εγκατάσταση της εφαρμογής θα πραγματοποιείται από το Audi Application Store (App Store), που είναι ενσωματωμένο στο σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου.