Η Subaru φτιάχνει τον καλύτερο boxer κινητήρα – Με θερμική απόδοση 50%

Η Subaru απαντάει στα ηλεκτρικά με την κατασκευή ενός νέου boxer κινητήρα με θερμική απόδοση που θα φτάνει το 50%, χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνολογίες που έχει στη διάθεσή της.

Ήδη από το 2024, μάρκες όπως η Toyota, η Mazda και η Subaru είχαν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να εξελίξουν νέας γενιάς θερμικά σύνολα.

Η Toyota εστιάζει σε μια νέα οικογένεια μικρότερων και αποδοτικότερων τετρακύλινδρων κινητήρων, η Mazda συνεχίζει την εξέλιξη του περιστροφικού κινητήρα παράλληλα με τον νέο τετρακύλινδρο Skyactiv-Z, ενώ η Subaru παραμένει πιστή στον εμβληματικό boxer, που καθόρισε την ταυτότητά της επί δεκαετίες.

Μέχρι πρότινος, η Subaru ήταν η εταιρεία που είχε αποκαλύψει τις λιγότερες λεπτομέρειες για τα πλάνα της. Πλέον, η ιαπωνική φίρμα δίνει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον επόμενης γενιάς boxer κινητήρα της, θέτοντας έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο: την επίτευξη θερμικής απόδοσης της τάξης του 50%.

Οι μηχανικοί της εταιρείας επιδιώκουν να αυξήσουν την αποδοτικότητα του κινητήρα χωρίς να θυσιάσουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά που προσφέρει το χαμηλό κέντρο βάρους της διάταξης των κυλίνδρων που χρησιμοποιείται στους boxer κινητήρες. Για να το πετύχουν αυτό, επικεντρώνονται στη βελτίωση της διαδικασίας καύσης, δημιουργώντας ισχυρότερη ροή αέρα εντός των κυλίνδρων ώστε το μείγμα αέρα-καυσίμου να ομογενοποιείται καλύτερα πριν από την ανάφλεξη.

Τα αποτελέσματα από τις πρώτες δοκιμές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Παρά το γεγονός ότι η διαδρομή του εμβόλου παραμένει σχετικά μικρή, το υπό εξέλιξη μοτέρ παράγει ισχυρότερη ροή αέρα στους κυλίνδρους σε σύγκριση με ανταγωνιστικούς κινητήρες, βελτιώνοντας έτσι την καύση του μείγματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Subaru, το νέο σύνολο έχει υψηλότερη θερμική απόδοση σε σχέση με τον ατμοσφαιρικό κινητήρα που χρησιμοποιείται σήμερα, κάτι που μεταφράζεται σε σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες.

Σε αντίθεση με τον ατμοσφαιρικό κινητήρα, το νέο μοτέρ είναι τουρμπάτο και έχει σύστημα άμεσου ψεκασμού, γεγονός που επιτρέπει τον ακριβέστερο έλεγχο της ποσότητας του εισερχόμενου αέρα στο θάλαμο και εξασφαλίζει πλουσιότερη ροπή σε ευρύτερο φάσμα στροφών.

Για να αγγίξει το ορόσημο του 50% στη θερμική απόδοση, η Subaru εξετάζει συνδυαστικά μια σειρά προηγμένων τεχνολογιών. Στο τραπέζι βρίσκεται η χρήση υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας (VGT), ο οποίος προσαρμόζει τη ροή των καυσαερίων στη φτερωτή βελτιώνοντας την απόκριση, αν και η εταιρεία αναγνωρίζει ότι ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας μπορεί επίσης να εξαλείψει τo turbo lag.

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Ωστόσο, οι Ιάπωνες παραδέχονται ότι ούτε αυτές οι λύσεις αρκούν από μόνες τους. Η απάντηση φαίνεται πως βρίσκεται στην ενσωμάτωση ενός συστήματος pre-chamber combustion, μια τεχνολογία που εφάρμοσε πρόσφατα και η BMW στους εξακύλινδρους κινητήρες των M2, M3 και M4 για να συμμορφωθεί με τους αυστηρούς κανονισμούς ρύπων.