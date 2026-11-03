Ο κινητήρας που δεν «πνίγεται» και δουλεύει υποβρύχια – Ποια εταιρεία τον ανέπτυξε

Η εταιρεία που έχει δημιουργηθεί από μια κοινοπραξία των Renault και Geely ανέπτυξε κινητήρα βενζίνης που λειτουργεί κάτω από το νερό.

Η Horse Powertrain, μια εταιρεία που πρωτοπoρεί στην εξέλιξη καινοτόμων υβριδικών συστημάτων και κινητήρων εσωτερικής καύσης και είναι δημιούργημα των Renault και Geely, παρουσίασε τον HORSE B20, έναν πρωτοποριακό, πλήρως αδιάβροχο κινητήρα που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των off-road οχημάτων, SUV και pick-up.

Με πιστοποίηση σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα στεγανότητας IPX8, ο HORSE B20 μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα σε βάθος έως και 1,1 μέτρων, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερή απόδοση ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες υψηλού φορτίου, όπως η ανάβαση σε με κλίση 100%.

Αποδίδει έως 252 ίππους

Πρόκειται για έναν τουρμπάτο τετρακύλινδρο, δίλιτρο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε πλήρως υβριδικά, plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα που εφοδιάζονται με range extender θερμικό κινητήρα. Λειτουργεί σε κύκλο Miller, έχει θερμική απόδοση που αγγίζει το εντυπωσιακό ποσοστό του 48,4% και αποδίδει από 190 έως 252 ίππους και ροπή μεταξύ 300 και 380 Nm, ενώ παράλληλα ζυγίζει μόλις 130 κιλά.

Οι καινοτομίες στην κατασκευή του

Για την επίτευξη μέγιστης οικονομίας καυσίμου και καθαρότερης καύσης, ο HORSE B20 ενσωματώνει πολλαπλές τεχνολογικές καινοτομίες, με την εταιρεία να ανακοινώνει πως η καύση της βενζίνης βελτιστοποιείται χάρη σε μπεκ υψηλής πίεσης και ειδικά σχεδιασμένα έμβολα.

Το μπλοκ είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και χάρη σε ειδικές ρυθμίσεις της Horse, έχει ενισχυθεί η ανθετικότητά του και παράλληλα περιορίζονται οι κραδασμοί και οι θόρυβοι. Για την ψύξη του κινητήρα και τη διατήρηση της βέλτιστης θερμοκρασίας λειτουργίας, η Horse έχει αναπτύξει ένα νέο σύστημα ψύξης που ισχυρίζεται πως μπορεί να ανταποκριθεί σε ακραία σενάρια όπως η παρατεταμένη ανάβαση σε κλίσεις και οι υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

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Πώς λειτουργεί κάτω από το νερό

Ωστόσο, η σημαντικότερη καινοτομία του κινητήρα είναι ότι είναι αδιάβροχος. Πιο συγκεκριμένα, το μοτέρ διαθέτει πλήρως στεγανοποιημένη δομή, αντικραδασμικούς αποσβεστήρες και ειδική στεγανοποίηση μεταξύ κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων.

Είναι επίσης εξοπλισμένος με ηλεκτρονικά εξαρτήματα και αισθητήρες προδιαγραφών IPX8 που παρακολουθούν συνεχώς το περιβάλλον λειτουργίας του. Όταν ανιχνευθεί ότι το αυτοκίνητο βρίσκεται στο νερό, το σύστημα ελέγχου επεμβαίνει αυτόματα προσαρμόζοντας την απόκριση του γκαζιού ή περιορίζοντας την ισχύ και διασφαλίζει την συνεχόμενη λειτουργία του κινητήρα.