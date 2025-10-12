Porsche 911 Carrera GTS: Νέα εποχή, νέα ήθη

Η Carrera GTS, η πρώτη στην ιστορία υβριδική Porsche 911, είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη είδηση στην πιο πρόσφατη εκδοχή του γερμανικού μοντέλου με τον κωδικό «992.2».

Η Porsche με την «992.2» γράφει μια σημαντική σελίδα στην 62χρονη ιστορία της αειθαλούς «911», ενστερνιζόμενη το εξηλεκτρισμένο δόγμα της σύγχρονης αυτοκίνησης. Και για να το πραγματοποιήσει με τον πλέον… ανώδυνο τρόπο ώστε να μην προκαλέσει το μειδίαμα στους παραδοσιακούς (και όχι μόνο) οπαδούς της, φιλοξενεί πλέον στην έκδοση με την ονομασία Carrera GTS ένα ολοκαίνουργιο υβριδικό σύστημα κίνησης που δεν φορτίζεται από εξωτερική πηγή, αλλά είναι εκεί προκειμένου να ενισχύσει έτι περαιτέρω τις επιδόσεις της και ταυτόχρονα να μειώσει τις εκπομπές ρύπων.

Το υβριδικό σύστημα T-Hybrid αντλεί έμπνευση και τεχνογνωσία από εκείνο της αγωνιστικής 919 Hybrid και έχει στην καρδιά του –πριν από οτιδήποτε άλλο– έναν νέο θερμικό κινητήρα που διαθέτει έναν επίσης νέο υπερσυμπιεστή καυσαερίων (eTurbo), ο οποίος ελέγχεται ηλεκτρικά και φέρει την υπογραφή της BorgWarner. Ο ενσωματωμένος σε αυτόν ηλεκτροκινητήρας, που είναι τοποθετημένος μεταξύ του συμπιεστή και των πτερυγίων της τουρμπίνας, βάζει ακαριαία στο παιχνίδι τον στροβιλοσυμπιεστή. Την ίδια στιγμή, δεν διαθέτει wastegate, ενώ λειτουργεί και ως γεννήτρια, παράγοντας έως και 11 kW (15 ίππους) ηλεκτρικής ισχύος. Με αυτή τη φαινομενικά απλή και «λογική» λύση, ο μπόξερ κινητήρας με τους έξι κυλίνδρους και τις 24 βαλβίδες δύναται να διαθέτει έναν υπερσυμπιεστή καυσαερίων, αντί των προηγούμενων δύο, γεγονός που εξασφαλίζει μια πιο δυναμική παροχή ισχύος. Βέβαια, στην άρτι αφιχθείσα από το Μόναχο νέα 911 Turbo S, που είναι επίσης υβριδική, τα eTurbo είναι δύο, με αποτέλεσμα την εκτόξευση της ισχύος στους 711 ίππους.

Επιστρέφοντας στην Carrera GTS, το σύστημα μετάδοσης κίνησης της πρώτης στα χρονικά υβριδικής «911» περιλαμβάνει και έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη ενσωματωμένο στο νέο, πιο ισχυρό «διπλόδισκο» κιβώτιο 8 σχέσεων (PDK). Ακόμη και στο ρελαντί, ο ηλεκτροκινητήρας αυτός τροφοδοτεί τον κινητήρα μπόξερ με επιπλέον ροπή που φτάνει έως και τα 150 Nm και παρέχει επιπλέον ισχύ έως και 40 kW, δηλαδή σχεδόν 54 ίππους. Δυνατότητα κίνησης αμιγώς με την αρωγή του ηλεκτροκινητήρα δεν υπάρχει. Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με μια συμπαγή μπαταρία υψηλής τάσης, η οποία έχει το μέγεθος και το βάρος μιας συμβατικής 12βολτης (σ.σ.: βρίσκεται δε τοποθετημένη κάτω από το εμπρός καπό), αν και έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει έως και 1,9 kWh ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργώντας με τάση 400 V – αυτή η μπαταρία δεν καταργεί την παραδοσιακή των 12 V.

Την ίδια στιγμή, το σύστημα υψηλής τάσης επιτρέπει στον συμπιεστή του συστήματος κλιματισμού να κινείται ηλεκτρικά και, ως αποτέλεσμα, να μη χρησιμοποιείται ιμάντας, καθιστώντας τον κινητήρα πολύ πιο συμπαγή σε μέγεθος – το ύψος του είναι μειωμένο κατά 110 χλστ. Αυτό δημιουργεί ωφέλιμο χώρο πάνω από τη μονάδα ισχύος για το inverter, τον μετατροπέα DC-DC και τον εναλλάκτη. Από εκεί και πέρα, χάρη στη διάμετρο των 97 χλστ. και τη διαδρομή των 81 χλστ., ο υπερτετράγωνος κινητήρας της υβριδικής 911 Carrera GTS έχει πλέον χωρητικότητα 3,6 λίτρων και δυνατότητα περιστροφής έως και τις 7.500 σ.α.λ.

Ακόμη και χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση, ο κινητήρας μπόξερ αποδίδει 357 kW (485 ίππους) και 570 Nm ροπής. Συνολικά η ισχύς του συστήματος κίνησης είναι 398 kW (541 ίπποι) και 610 Nm. Η αύξηση της ισχύος σε σχέση με την προηγούμενη, μη υβριδική GTS ανέρχεται σε 45 kW (61 ίππους). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η αύξηση του συνολικού βάρους του αμαξώματος δεν ξεπερνά τα μόλις 50 κιλά (σ.σ.: τα 27 από αυτά αποδίδονται στην μπαταρία), με την τελική ένδειξη της ζυγαριάς να μην υπερβαίνει τα 1.595 κιλά.

Η ανάρτηση της Carrera GTS έχει επίσης αναθεωρηθεί εκτενώς. Για πρώτη φορά διατίθεται στάνταρντ σύστημα τετραδιεύθυνσης. Την ίδια στιγμή, η γερμανική εταιρεία έχει ενσωματώσει το σύστημα των ενεργών αντιστρεπτικών δοκών Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) στο σύστημα υψηλής τάσης. Αυτό επιτρέπει τη χρήση ενός ηλεκτροϋδραυλικού συστήματος ελέγχου, το οποίο καθιστά την όλη διάταξη ακόμα πιο ευέλικτη και ακριβή. Η σπορ δε ανάρτηση διαθέτει μεταβαλλόμενη απόσβεση (PASM), ενώ το ύψος της είναι μειωμένο κατά 10 χλστ. σε σχέση με την προηγούμενη GTS.

H νέα 911 Carrera GTS, η οποία μπορεί να επιταχύνει από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,0 δλ. και να «πιάσει» σε τελική ταχύτητα τα 312 χλμ./ώρα, διατίθεται εκτός από Coupe και σε Cabriolet εκδόσεις, με τετρακίνηση ή κίνηση στους πίσω τροχούς, καθώς και με Targa αμάξωμα, αποκλειστικά με κίνηση στους πίσω τροχούς. Σε κάθε περίπτωση, «πατάει» σε ζάντες 21 ιντσών με πλάτος 11,5 ίντσες και ελαστικά 315/30 ZR 21 στο πίσω μέρος, στάνταρντ, ενώ μπροστά υπάρχουν ελαστικά 245/35 ZR 20 σε ζάντες 20 ιντσών με πλάτος 8,5 ίντσες.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ

Οπτικά, η υβριδική 911 Carrera GTS ξεχωρίζει με το καλημέρα για τα πέντε κατακόρυφα διατεταγμένα ενεργά πτερύγια στο εμπρός μέρος, συν ένα ακόμα… κρυφό σε κάθε πλευρά. Για πρώτη φορά σε «911», τα τελευταία συμπληρώνονται από διαχύτες στο κάτω μέρος του αμαξώματος, οι οποίοι ελέγχονται μαζί με τα πτερύγια. Αυτά τα στοιχεία έχουν την ικανότητα να κατευθύνουν τη ροή του αέρα ανάλογα με τις ανάγκες. Έτσι, όταν οι απαιτήσεις ισχύος είναι μικρές, τα κλειστά πτερύγια βελτιστοποιούν την αεροδυναμική, ενώ όταν η ζήτηση για περισσότερα… άλογα είναι υψηλή, τα αεροδυναμικά αυτά στοιχεία κατευθύνουν μεγάλες ποσότητες αέρα στα ψυγεία του αυτοκινήτου.

Στο εσωτερικό, και για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία της, η «911», συμπεριλαμβανομένης της Carrera GTS, διαθέτει έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων. Η κυρτή οθόνη των 12,6 ιντσών προσφέρει έως και επτά διαφορετικές προβολές, συμπεριλαμβανομένης της Classic, η οποία αντλεί έμπνευση από την παραδοσιακή διάταξη του πίνακα οργάνων των παλαιότερων «911» όπου το στροφόμετρο βρισκόταν στο κέντρο. Επίσης, το σύστημα Porsche Communication Management (PCM) εξακολουθεί να λειτουργεί μέσω της κεντρικής οθόνης υψηλής ανάλυσης των 10,9 ιντσών. Ακόμη, η δυνατότητα προσαρμογής των drive modes και η λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Την ίδια στιγμή, η νέα 911 διαθέτει νέα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας, με έναν κωδικό QR να απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία σύνδεσης στο PCM με το Porsche ID.

Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΑΛΕΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ PORSCHE 911

Με φωτεινή εξαίρεση την ειδικών αποστολών GT3, η οποία «κουβαλά» στην πλάτη της τον ατμοσφαιρικό 4λιτρο μπόξερ κινητήρα των 510 ίππων της Porsche, η «911» παραμένει υπερτροφοδοτούμενη και στις ταπεινότερες παραλλαγές της, όπως και η Carrera GTS. Με την πολύ σημαντική διαφορά όμως ότι ο twin-turbo κινητήρας των 3,0 για την περίσταση λίτρων δεν υποστηρίζεται από κανενός είδους ηλεκτρική υποβοήθηση τόσο στις Carrera, Carrera 4 και στην αποκλειστικά πισωκίνητη και χειροκίνητη Carrera T, όσο και στις ισχυρότερες Carrera S και Carrera 4S. Εν προκειμένω και ανεξάρτητα από το αμάξωμα στο οποίο φιλοξενείται (Coupe, Cabriolet ή και Targa), στις «απλές» Carrera και στην Carrera T, το εν λόγω διαμάντι της Porsche, με τους έξι φυσικά κυλίνδρους, τους υπερσυμπιεστές της προηγούμενης GTS και το intercooler της απελθούσης Turbo, αποδίδει 290 kW (394 ίπποι) και ροπή 450 Nm, ενώ στις Carrera που συνοδεύονται από τον κωδικό «S» η ίδια μονάδα σκαρφαλώνει στα 353 kW (480 ίπποι) και στα 530 Nm, συνεπικουρούμενη κυρίως από τα διαφορετικά τούρμπο και το ενισχυμένο σύστημα ψύξης. _Χ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PORSCHE 911 CARRERA GTS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 6κύλινδρος μπόξερ με eTurbo

ΒΑΛΒΙΔΕΣ: 24

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 3.591 κ.εκ.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 97 x 81 χλστ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 485 ίπποι/6.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ β/κ: 570 Nm/2.000-5.500 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 7.500 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ η/κ: 54 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 150 Nm

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ: 541 ίπποι/6.500 σ.α.λ.

ΜΕΓ. ΡΟΠΗ: 610 Nm/1.950-6.000 σ.α.λ.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 1,9 kWh

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο PDK με 8 σχέσεις ενσωματωμένο η/κ

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον με τριγωνικά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ: Αερ. δίσκοι 408 x 36 χλστ. με 6πίστονες δαγκάνες

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ: Αερ. δίσκοι 380 x 30 χλστ. με 4πίστονες δαγκάνες

ΤΡΟΧΟΙ: 245/35 ZR20 εμπρός, 315/30 ZR21 πίσω

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.553 x 1.852 x 1.296 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.450 χλστ.

ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ: 1.602/1.555 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 1.595 κιλά

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 63 λίτρα (προαιρετικά 84 λίτρα)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΡΟΣ: 135 λίτρα

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 3,0 δλ.

0-160 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,8 δλ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 312 χλμ./ώρα

ΜΕΣ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 11,0-10,5 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 (WLTP): 251-239 γρ./χλμ.