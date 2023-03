Πώς η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει τις Άλπεις

Οι επιστήμονες προσπαθούν στις Άλπεις να μάθουν περισσότερα για τις φυσικές διαδικασίες που εμπλέκονται στις καταρρεύσειs βράχων.

Το Chamonix στην κορυφή του Aiguille du Midi, στις γαλλικές Άλπεις είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της γαλλικής ορειβατικής πρωτεύουσας. Μια δομή σε σχήμα πυραύλου στην κορυφή αυτής της μαγευτικής κορυφής, πλήρης με τεχνητές σήραγγες και πλατφόρμες, επιτρέπει στους επισκέπτες να θαυμάσουν την εντυπωσιακή θέα του Mont Blanc. Λειτουργεί επίσης ως ένα από τα πιο ασυνήθιστα φυσικά εργαστήρια στον κόσμο.

«Αυτό το μέρος είναι μοναδικό γιατί μας δίνει εύκολη πρόσβαση σε ένα πολύ ακραίο περιβάλλον», λέει ο Matan Ben-Asher, γεωμορφολόγος στο Εργαστήριο Environment Dynamics and Territories of the Mountain (Edytem) στο Πανεπιστήμιο Savoie Mont Blanc, στο Chambery της Γαλλίας.

