Το πρώτο ελαστικό με πτυσσόμενα καρφιά – Πώς βοηθά τους οδηγούς

Αυτά τα ελαστικά υψηλής τεχνολογίας βγάζουν καρφιά, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, ώστε να προσφέρουν περισσότερη πρόσφυση και τα μαζεύουν όταν δεν χρειάζονται.

Η φινλανδική Nokian Tyres παρουσιάζει ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα χειμερινά ελαστικά των τελευταίων ετών: το νέο Hakkapeliitta 01 χαρακτηρίζεται από τη Nokian ως το πρώτο ελαστικό με καρφιά που προσφαρμόζεται αυτόματα στις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που επιχειρεί να δώσει λύση το διαχρονικό δίλημμα ανάμεσα στη μέγιστη πρόσφυση στον πάγο και τη φθορά που προκαλούν τα καρφιά στην άσφαλτο, όταν επικρατούν πιο καλές καιρικές συνθήκες.

Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Ήδη από το 2014, η εταιρεία είχε παρουσιάσει ένα πρωτότυπο ελαστικό με αναδιπλούμενα καρφιά, επενδύοντας σε μια τεχνολογία που τότε έμοιαζε περισσότερο με πειραματική άσκηση. Έκτοτε, η Nokian Tyres αφιέρωσε περισσότερα από δέκα χρόνια εξέλιξης και πλέον είναι έτοιμη να βάλει το Hakkapeliitta 01 στην παραγωγή.

Πώς δουλεύουν τα «έξυπνα» καρφιά

Όταν η θερμοκρασία πέφτει και το οδόστρωμα καλύπτεται από πάγο ή χιόνι, τα καρφιά του ελαστικού αναπτύσσονται προς τα έξω, εξασφαλίζοντας μέγιστη δυνατή πρόσφυση. Αντίθετα, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και δεν απαιτείται η χρήση καρφιών, η γόμα του ελαστικού μαλακώνει αυτόματα και μειώνεται η πίεση που ασκείται στα καρφιά. Το αποτέλεσμα είναι αυτά να υποχωρούν και να ενσωματώνονται στο πέλμα, περιορίζοντας τη φθορά του οδοστρώματος και μειώνοντας σημαντικά τα ντεσιμπέλ κατά την κύλιση του οχήματος.

Μικρότερη φθορά στο οδόστρωμα, περισσότερη πρόσφυση

Σε σύγκριση με το προηγούμενης γενιάς Hakkapeliitta 10, το νέο ελαστικό επιτυγχάνει μείωση της φθοράς του δρόμου κατά 30%. Παράλληλα, ο θόρυβος μειώνεται κατά ένα ντεσιμπέλ, βελτίωση που, αν και αριθμητικά μικρή, είναι πολύ ουσιαστική. Η Nokian ανακοινώνει επίσης αύξηση 10% στην πρόσφυση που προσφέρει το ελαστικό πάνω στον πάγο και αύξηση 5% σε βρεγμένο οδόστρωμα. Το Hakkapeliitta 01 απευθύνεται σε επιβατικά αυτοκίνητα, crossover και SUV, και θα διατίθεται σε 122 διαστάσεις, από 14 έως 22 ίντσες.

Ελλάδα και ελαστικά με καρφιά