Τέλος το Android Auto για παλιά κινητά: Η Google αλλάζει τους κανόνες και επηρεάζει χιλιάδες οδηγούς και στην Ελλάδα

Ένα αυτοκίνητο που ήδη υποστηρίζει το Android Auto εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί κανονικά, εφόσον συνδεθεί με ένα νεότερο κινητό τηλέφωνο.

Η Google αναθεώρησε τις απαιτήσεις συμβατότητας του Android Auto: πλέον, ένα κινητό τηλέφωνο πρέπει να διαθέτει Android 11 ή νεότερη έκδοση και ενεργό πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, ενώ μέχρι πρότινος αρκούσε το Android 9 για σύνδεση μέσω USB.

Η νέα διατύπωση εμφανίστηκε στην τεκμηρίωση υποστήριξης της Google στις αρχές Νοεμβρίου 2026, μετά τις προειδοποιήσεις που άρχισαν να λαμβάνουν οι χρήστες Android 10 τον Οκτώβριο. Ένα αυτοκίνητο που ήδη υποστηρίζει το Android Auto εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί κανονικά, εφόσον συνδεθεί με ένα νεότερο κινητό τηλέφωνο.

Το Android Auto απαιτεί πλέον Android 11, αποκλείοντας τα παλαιότερα κινητά τηλέφωνα

Τα κινητά τηλέφωνα που έχουν παραμείνει σε Android 9 ή 10 χάνουν τη δυνατότητα χρήσης του Android Auto, με τα Samsung Galaxy S9 και Galaxy Note 9 του 2018 να συγκαταλέγονται στις συσκευές που επηρεάζονται. Και τα δύο έλαβαν την τελευταία μεγάλη αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος με το Android 10. Το ασύρματο Android Auto απαιτούσε ήδη Android 11 και Wi-Fi 5 GHz, επομένως ο νέος κανόνας επηρεάζει κυρίως τους οδηγούς που συνδέουν το κινητό τους μέσω καλωδίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία διανομής της ίδιας της Google, οι εκδόσεις Android 9 και 10 χρησιμοποιούνται συνολικά σε λιγότερες από μία στις δέκα ενεργές συσκευές Android.

Η οθόνη Android Auto του αυτοκινήτου σας εξακολουθεί να λειτουργεί με οποιοδήποτε κινητό Android 11

Τίποτα δεν αλλάζει από την πλευρά του αυτοκινήτου: ένα σύστημα πολυμέσων στο ταμπλό που λειτουργούσε με Android Auto μέσω ενός Galaxy S9 εξακολουθεί να λειτουργεί εξίσου καλά με οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο διαθέτει Android 11. Το Android 11 κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2020, επομένως οι συσκευές που μένουν εκτός υποστήριξης είναι εκείνες των οποίων η νεότερη έκδοση λογισμικού χρονολογείται από το 2019 ή νωρίτερα.

Τα αυτοκίνητα με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση, καθώς χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android Automotive στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, αντί να προβάλλουν την οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου στο σύστημα πολυμέσων τους.

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Το Volvo EX30, το Polestar 4 και το Renault Scenic E-Tech χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα, επομένως οι χάρτες, ο φωνητικός βοηθός και οι εφαρμογές τους δεν εξαρτώνται από την έκδοση Android του κινητού τηλεφώνου του οδηγού. Αυτά τα αυτοκίνητα αναβαθμίζονται μέσω των δικών τους ενημερώσεων λογισμικού, όπως συνέβη όταν η Volvo πρόσθεσε τη λειτουργία vehicle-to-load σε EX30 που κυκλοφορούσαν ήδη στους δρόμους.