Η έκδοση του Gemini για το CarPlay βασίζεται στη λειτουργία φυσικής συνομιλίας που προσφέρει και στις υπόλοιπες πλατφόρμες.

Η Google προχώρησε στο επόμενο βήμα της ενσωμάτωσης του Gemini στο οικοσύστημα της Apple, διαθέτοντας πλέον επίσημη εφαρμογή για το CarPlay.

Μέχρι σήμερα, οι χρήστες μπορούσαν να αξιοποιήσουν το Gemini μέσω της ενσωμάτωσής του στο Google Maps, όμως πλέον έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν απευθείας με τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της Google, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν κάποια άλλη εφαρμογή.

Αντίστοιχη εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στο Android Auto, καθώς και στο Android Automotive, το λειτουργικό σύστημα που ενσωματώνεται απευθείας σε ορισμένα αυτοκίνητα. Η διάθεσή της στο CarPlay αποτελεί, επομένως, ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική της Google να επεκτείνει την παρουσία του Gemini σε όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευές και πλατφόρμες.

Ένας σημαντικός περιορισμός

Ωστόσο, υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός. Η Apple εξακολουθεί να μην επιτρέπει σε εφαρμογές τρίτων να αναλαμβάνουν τον πλήρη φωνητικό έλεγχο του CarPlay. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη διάθεση του Gemini ως αυτόνομης εφαρμογής, οι οδηγοί δεν μπορούν να το ενεργοποιούν απευθείας με μια φράση, όπως συμβαίνει με τη Siri, σημειώνει το Autoevolution.

Η Apple δεν επιτρέπει σε εφαρμογές τρίτων να χρησιμοποιούν φράσεις ενεργοποίησης στο iPhone και στο CarPlay, καθώς μια τέτοια δυνατότητα θα απαιτούσε τη συνεχή λειτουργία του μικροφώνου. Η Siri παραμένει ο μοναδικός ψηφιακός βοηθός που διαθέτει αυτή τη δυνατότητα στο περιβάλλον της Apple.

Έτσι, για να ξεκινήσει μια συνομιλία με το Gemini, ο οδηγός πρέπει να επιλέξει χειροκίνητα το εικονίδιο της εφαρμογής από την οθόνη του CarPlay. Ένας επιπλέον περιορισμός είναι ότι η εφαρμογή καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ταυτόχρονη προβολή της διαδρομής πλοήγησης ή άλλων πληροφοριών όσο ο χρήστης συνομιλεί με το Gemini.

Εναλλακτικός τρόπος ενεργοποίησης

Υπάρχει, πάντως, ένας εναλλακτικός τρόπος ενεργοποίησης. Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Siri για να ανοίξει το Gemini, αξιοποιώντας τη φωνητική εντολή της Apple. Με αυτόν τον τρόπο, η Siri αναλαμβάνει να εκκινήσει την εφαρμογή της Google, αν και η διαδικασία εξακολουθεί να απαιτεί τη χρήση δύο διαφορετικών ψηφιακών βοηθών.

Πηγή: Autoevolution/Φωτογραφία: Google

Τι μπορεί να κάνει το Gemini μέσα από το CarPlay

Η έκδοση του Gemini για το CarPlay βασίζεται στη λειτουργία φυσικής συνομιλίας που προσφέρει και στις υπόλοιπες πλατφόρμες. Οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν με τον ψηφιακό βοηθό σε πραγματικό χρόνο, να διακόπτουν μια συζήτηση για να προσθέσουν νέες πληροφορίες, να αλλάζουν θέμα ή να σταματούν προσωρινά τη συνομιλία όταν χρειάζεται να επικεντρωθούν στην οδήγηση.

Η Google επισημαίνει ότι το Gemini έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μια πιο φυσική εμπειρία επικοινωνίας, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να διατυπώνει κάθε φορά μια ολοκληρωμένη εντολή.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του είναι η διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες της Google. Εκτός από το Google Maps, μπορεί να αξιοποιεί πληροφορίες από το Gmail και το Google Calendar, προσφέροντας απαντήσεις που λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα και τις υποχρεώσεις του χρήστη.

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Για παράδειγμα, ο οδηγός μπορεί να ζητήσει από το Gemini μια σύνοψη των μη αναγνωσμένων email ή μια σύντομη παρουσίαση μιας μεγάλης αλληλογραφίας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ενημερωθεί για σημαντικά μηνύματα χωρίς να χρειάζεται να διαβάζει ολόκληρες συνομιλίες κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Παράλληλα, ο ψηφιακός βοηθός μπορεί να προτείνει μέρη για επίσκεψη, λαμβάνοντας υπόψη πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ο χρήστης, για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει να εντοπίσει μια καφετέρια στην περιοχή του που σερβίρει καπουτσίνο με κανέλα, σε τιμή χαμηλότερη των 4 ευρώ.

Οι δυνατότητες του Gemini δεν περιορίζονται, ωστόσο, στην αναζήτηση πληροφοριών και στις καθημερινές εργασίες. Η Google αναφέρει ότι η λειτουργία Gemini Live μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διαδραστικές συνομιλίες, όπως η προετοιμασία μιας επαγγελματικής παρουσίασης ή η εξάσκηση σε μια δύσκολη συζήτηση. Ο χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να ζητήσει από τον βοηθό να υποδυθεί έναν απαιτητικό διευθυντή και να αμφισβητήσει τα επιχειρήματά του κατά τη διάρκεια μιας πρόβας παρουσίασης.

Πώς λειτουργεί και πώς εγκαθίσταται

Η εφαρμογή Gemini για το CarPlay λειτουργεί μέσω του iPhone και όχι ως ανεξάρτητο σύστημα του αυτοκινήτου. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συνομιλίες συγχρονίζονται με την εφαρμογή Gemini στο smartphone και παραμένουν διαθέσιμες ακόμη και όταν ο χρήστης αποσυνδεθεί από το αυτοκίνητο.

Επιπλέον, εάν ο οδηγός σταματήσει και θέλει να συνεχίσει μια προηγούμενη συνομιλία, μπορεί να το κάνει απευθείας από την εφαρμογή του κινητού, καθώς οι προηγούμενες συζητήσεις αποθηκεύονται αυτόματα.

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν και για τη χρήση της απαιτείται η εγκατάστασή της στο iPhone. Στη συνέχεια, όταν το smartphone συνδεθεί στο αυτοκίνητο και ενεργοποιηθεί το CarPlay, το εικονίδιο του Gemini θα εμφανιστεί στην οθόνη, εφόσον η λειτουργία υποστηρίζεται στη συγκεκριμένη συσκευή και έκδοση λογισμικού.

Σύμφωνα με την Google, υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες στο Gemini Live, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να συνομιλούν με τον ψηφιακό βοηθό στη μητρική τους γλώσσα.