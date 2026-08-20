Το μεγάλο κόλπο των Renault-Geely: Πατέντα «μεταμορφώνει» όλα τα ηλεκτρικά σε υβριδικά

Πώς θα σου φαινόταν εάν μέσω μιας απλής και γρήγορης διαδικασίας, μπορούσες να μετατρέψεις ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε υβριδικό;

Η ιδέα της μετατροπής ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε υβριδικό ακούγεται δελεαστική, όμως στην πράξη δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Παρά τις καινοτομίες που παρουσιάζονται, η διαδικασία παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, κυρίως λόγω πρακτικών ζητημάτων όπως η τοποθέτηση ενός ρεζερβουάρ, συστημάτων ψύξης και η ανάγκη για εκτεταμένες μηχανολογικές προσαρμογές.

Τεχνολογία από την Horse Powertrain

Σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα επιχειρεί να δώσει μια επαναστατική απάντηση η Horse Powertrain, η κοινοπραξία των ομίλων Renault και Geely, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη λύση που υπόσχεται να μεταμορφώσει τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα σε υβριδικά, plug-in υβριδικά ή ηλεκτρικά με range extender (REEV). Το σύστημα, που ακούει στο όνομα X-Range C15 Direct Drive, ξεχωρίζει για τη συμπαγή του σχεδίαση.

Καταφέρνει να ενσωματώσει έναν τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης, ένα κιβώτιο ταχυτήτων και δύο ηλεκτροκινητήρες μέσα σε ένα ενιαίο, επίπεδο περίβλημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παίρνει τη θέση του πίσω ηλεκτροκινητήρα σε ένα τυπικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος

Στο τεχνικό κομμάτι, η διάταξη των δύο ηλεκτροκινητήρων ακολουθεί τη λογική P1+P3. Ο μικρότερος ηλεκτροκινητήρας (P1) προσαρμόζεται στην άκρη του στροφαλοφόρου άξονα του βενζινοκινητήρα, ενώ ο μεγαλύτερος (P3) τοποθετείται στον άξονα εξόδου της μετάδοσης. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης των 1,5 λίτρων μπορεί να είναι είτε ατμοσφαιρικός με απόδοση 95 ίππους, είτε υπερτροφοδοτούμενος με ισχύ 160 ίππους (120 kW).

Ο βασικός ρόλος της μονάδας P1 είναι να λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης, τόσο σε σειρά όσο και παράλληλα. Στην ατμοσφαιρική εκδοχή μπορεί να διοχετεύσει έως και 70 kW ισχύος, ενώ στην turbo, η ισχύς αυτή αγγίζει τα 110 kW. Από την άλλη πλευρά, ο ηλεκτροκινητήρας P3 αναλαμβάνει την παροχή κίνησης στους πίσω τροχούς, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με τον κινητήρα βενζίνης.

Παράλληλα, το νέο αυτό σύστημα προσφέρει μεγάλη ευελιξία, καθώς μπορεί να ενσωματωθεί σε τετρακίνητες διατάξεις, όπου οι εμπρός τροχοί παίρνουν κίνηση από έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, η τοποθέτηση της μονάδας στον πίσω άξονα διευκολύνει σημαντικά την όδευση της εξάτμισης και των συστημάτων επεξεργασίας των καυσαερίων, αφήνοντας ανέπαφο τον χώρο κάτω από το δάπεδο της καμπίνας, εκεί όπου φιλοξενούνται οι μπαταρίες.

Δεν λείπουν οι προκλήσεις

Το πακέτο προσφέρεται ως μια ολοκληρωμένη λύση “all-in-one”, περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά και τα βοηθητικά συστήματα. Αυτό μειώνει θεωρητικά την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης, καθώς δεν απαιτείται η ανάπτυξη ξεχωριστών υποσυστημάτων από τον κατασκευαστή ή τον μετατροπέα.

Ωστόσο, παρά την τεχνολογική αρτιότητα της λύσης, τα πρακτικά ζητήματα παραμένουν σημαντικά. Η προσθήκη ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ένα όχημα που σχεδιάστηκε εξαρχής ως ηλεκτρικό απαιτεί επιπλέον εξαρτήματα που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί από τον κατασκευαστή.

Συνεπώς, αν και η λύση της Horse Powertrain ανοίγει ενδιαφέρουσες προοπτικές για το μέλλον, παραμένει μια διαδικασία που απαιτεί εξειδίκευση, προσαρμογές και σημαντική μηχανολογική δουλειά. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια απλή “plug-and-play” αναβάθμιση, αλλά για μια παρέμβαση που απευθύνεται κυρίως σε κατασκευαστές ή, έστω, εξειδικευμένα συνεργεία.