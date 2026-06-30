Πώς η ζώνη ασφαλείας του Volvo EX60 είναι διαφορετική από τη δική σου

Οι βασικές αρχές στη λειτουργία της ζώνης ασφαλείας είναι ίδιες εδώ και 67 χρόνια. Στο νέο Volvo EX60, το αποτελεσματικό αυτό σύστημα γίνεται πιο «έξυπνο».

Το 1959 η Volvo άλλαξε για πάντα την ιστορία της αυτοκίνησης, παρουσιάζοντας την πρώτη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων, μια εφεύρεση έκτοτε έχει σώσει εκατομμύρια ζωές στους δρόμους όλου του κόσμου.

Η μάρκα από τη Σουηδία όμως δεν σταμάτησε εκεί. Τις επόμενες δεκαετίας παρουσίασε πολλά πρωτοπόρα συστήματα ασφαλείας, ενώ μια από τις τελευταίες εφευρέσεις της είναι η δημιουργία μιας νέας «πολυ-προσαρμοστικής» ζώνης ασφαλείας (multi-adaptive safety belt).

Η φιλοσοφία πίσω από τη νέα αυτή τεχνολογία βασίζεται στην εξατομίκευση. Μέχρι σήμερα, οι παραδοσιακές ζώνες λειτουργούσαν με έναν σχετικά ομοιόμορφο τρόπο για κάθε σωματότυπο. Ωστόσο, η πραγματικότητα στους δρόμους δείχνει ότι ένας εύσωμος ενήλικας και ένας μικροκαμωμένος επιβάτης έχουν εντελώς διαφορετικές ανάγκες σε μια σύγκρουση.

Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η Åsa Haglund, επικεφαλής του κέντρου ασφαλείας της Volvo, αυτή η νέα ζώνη αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα του πώς η αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μπορεί να υπηρετήσει το όραμα για τη διάσωση ακόμη περισσότερων ανθρώπινων ζωών.

Στην πράξη, το σύστημα χρησιμοποιεί προηγμένους αισθητήρες και εξελιγμένα δεδομένα προκειμένου να αναγνωρίζει ακαριαία το προφίλ του εκάστοτε επιβάτη. Λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος αλλά και την ακριβή θέση του καθίσματος, η ζώνη προσαρμόζει το όριο φορτίου που θα ασκήσει σε περίπτωση ατυχήματος.

Για παράδειγμα, ένας βαρύτερος επιβάτης χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη συγκράτησης για να αποτραπούν σοβαροί τραυματισμοί στο κεφάλι, ενώ αντίθετα, ένας ελαφρύτερος επιβάτης απαιτεί μια πιο ήπια, μετρημένη πίεση ώστε να αποφευχθούν κατάγματα στα πλευρά.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της νέας αυτής τεχνολογίας είναι η ταχύτητα αντίδρασής της. Η ζώνη δεν προετοιμάζεται απλώς πριν από τη σύγκρουση, αλλά συνεχίζει να λαμβάνει και να επεξεργάζεται δεδομένα κατά τη διάρκεια του ίδιου του ατυχήματος. Επιπλέον, το σύστημα είναι σχεδιασμένο να «μαθαίνει» και να εξελίσσεται συνεχώς, καθώς η Volvo υπόσχεται ότι μελλοντικές over-the-air αναβαθμίσεις λογισμικού θα το κάνουν ακόμα πιο έξυπνο και αποτελεσματικό.

Το πρώτο μοντέλο που εξοπλίζεται με τη νέα ζώνη ασφαλείας είναι το ολοκαίνουργιο Volvo EX60 που διατίθεται στην Ελλάδα από 57.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης).