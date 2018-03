Car Of The Year 2018: Volvo XC40

Ανακοινώθηκαν, στα πλαίσια της έκθεσης της Γενεύης όπως είθισται τα τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας των 60 Ευρωπαίων δημοσιογράφων του Ειδικού Τύπου, που αποτελούν τα μέλη της Επιτροπής Car Of The Year. Με βάση αυτά, το Volvo XC40 συγκέντρωσε 325 ψήφους και αναδείχθηκε πρώτο, με σημαντική μάλιστα διαφορά. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Seat Ibiza με 242 ψήφους και την τρίτη η BMW Σειρά 5 με 226. Είναι η πρώτη φορά από το 1964, χρονιά που ξεκίνησε ο θεσμός «Car Of The Year», που μοντέλο της σουηδικής εταιρείας φτάνει στην κατάληψη της πρώτης θέσης και κερδίζει τον τίτλο.

Διαβάστε εδώ πώς ψήφισε ο Στράτης Χατζηπαναγιώτου.

CAR OF THE YEAR 2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1 Volvo XC40 325

2 Seat Ibiza 242

3 BMW 5 Series 226

4 Kia Stinger 204

5 Citroen C3 Aircross 171

6 Audi A8 169

7 Alfa Romeo Stelvio 163

Ο Χόκαν Σάμιουελσον, πρόεδρος και CEO της Volvo Cars δηλωσε σχετικά με την επιτυχία του XC40: H κατάκτηση του βραβείου από το νέο μας XC40 συμπίπτει με μια τέλεια χρονική συγκυρία. Σήμερα, για πρώτη φορά η Volvo διαθέτει τρία παγκόσμια SUV στην γκάμα της. Το XC40 θα δώσει ισχυρή επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξή μας, βάζοντάς μας σε μία νέα, ταχύτατα αναπτυσσόμενη κατηγορία, αυτή των compact SUV. Διαθέτουμε μια ξεκάθαρη στρατηγική ανάπτυξης και μία δέσμευση να ηγηθούμε των εξελίξεων στους τομείς της ασφάλειας, των υπηρεσιών συνδεσιμότητας και της ηλεκτροκίνησης. Το XC40 αντανακλά αυτή τη δέσμευση και, κρίνοντας από την ανταπόκριση των πελατών μας και από την ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής του COTY, βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο.