Welcome My way από τη Mercedes-Benz

To Welcome. My way έρχεται να συμπληρώσει την καμπάνια της μάρκας Grow Up, η οποία έχει ως κεντρικό μήνυμα «Ζήσε τις παραδοσιακές αξίες της ζωής με το δικό σου τρόπο». Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών και λύσεων που προσφέρεται σε κάθε υποψήφιο πελάτη δίνοντάς του τη δυνατότητα να αποκτήσει το αγαπημένο του μοντέλο με τον δικό του τρόπο. To Welcome. My way αφορά στις διάφορες μεθόδους απόκτησης του οχήματος, είτε πρόκειται για αγορά τοις μετρητοίς, είτε με χρηματοδότηση. Προσφέρει διάφορες χρηματοδοτικές λύσεις, διαφορετικούς τρόπους αποπληρωμής σε συνδυασμό με ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης, εγγύησης και service.

Μέσω του Δικτύου των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της Mercedes-Ben, ο ιδιώτης ή ελεύθερος επαγγελματίας πελάτης μπορεί σήμερα να αποκτήσει, μέσα από μια πληθώρα επιλογών, το μοντέλο που επιθυμεί, με τον τρόπο που αυτός επιθυμεί, όπως ενδεικτικά:

Α. Πρόγραμμα Welcome FREEDOM 5/5/5. Μέσω του οποίου ο πελάτης απολαμβάνει 5 χρόνια ξεγνοιασιάς με 5 χρόνια Εγγύηση, 5 χρόνια Service και 5 χρόνια διασφάλιση κινητικότητας Mobilo.

Β. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Welcome ALL INCLUSIVE

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα μέσω του οποίου ο πελάτης πληρώνοντας μια ιδιαίτερα χαμηλή δόση, απολαμβάνει υπηρεσίες εγγύησης, ασφάλισης και service ενώ στη λήξη δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής με νέο μοντέλο της επιλογής του. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής: Προκαταβολή: από 35% Διάρκεια δανείου: 36/48 μηνιαίες δόσεις + 1 τελευταία δόση Balloon Επιτόκιο πελάτη: 3,7% (πλέον εισφ. Τραπ.0,6%) Εγγύηση και service καθ’ όλη τη διάρκεια χρηματοδότησης Διασφάλιση κινητικότητας MobiloΑσφάλιση αυτοκινήτου (προαιρετικά) Προστασία πληρωμών. Στο τέλος της χρηματοδότησης, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει ανάλογα με τις ανάγκες του, αν θα προβεί στην: Απόκτηση του οχήματος Αναχρηματοδότηση της τελευταίας δόσης Ανταλλαγή με νέο μοντέλο της επιλογής του Επιστροφή του οχήματος στον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα

Γ. Άτοκο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 50:50

Για τους πελάτες που θέλουν να διατηρήσουν τη ρευστότητα τους χωρίς καμία επιβάρυνση από τόκους, η Mercedes-Benz Ελλάς δίνει τη λύση, προσφέροντας το Άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 50-50 με χαρακτηριστικά όπως: Επιτόκιο πελάτη: 0% Προκαταβολή: 50% Διάρκεια Δανείου: 12 μήνες

Δ. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Drive now - Pay later Χρηματοδoτικό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να αποκτήσει το μοντέλο που επιθυμεί και να αρχίσει να πληρώνει 4 μήνες μετά, με προνομιακό επιτόκιο και δωρεάν ασφάλιση του αυτοκινήτου για το διάστημα αυτό. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής: Περίοδος χάριτος 4 μηνών Ασφάλιση οχήματος διάρκειας 12 μηνών μέσω Allianz, εκ των οποίων οι 4 παρέχονται δωρεάν Ανταγωνιστικό επιτόκιο Ελάχιστη προκαταβολή: 30% Διάρκεια δανείου από 12 έως και 84 μήνες.

Για πληρέστερη ενημέρωση, απευθυνθείτε στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Mercedes-Benz ή στον σύνδεσμο http://forward.mercedes-benz.com/myway