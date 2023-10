MotoGP: Ο Marc Marquez στην Gresini Racing με Ducati για το 2024

Η επίσημη επιβεβαίωση της «άφιξης» του Marc Marquez στο στρατόπεδο της Ducati με άρμα την ομάδα της Gresini Racing ήρθε πριν από λίγα λεπτά.

Έχοντας ανακοινώσει το «διαζύγιό» του με τη Honda ύστερα από 11 χρόνια, ο Marc Marquez θα είναι έτσι η νέα δύναμη πυρός της Gresini Racing στο MotoGP για το 2024, μαζί με τον αδελφό του Alex.

«Είμαι ενθουσιασμένος με αυτή τη νέα πρόκληση. Δεν ήταν εύκολη απόφαση γιατί πρόκειται μια μεγάλη αλλαγή από κάθε άποψη… Ξέρω ότι θα πρέπει να προσαρμόσω το στυλ οδήγησης μου σε μερικά πράγματα και δεν θα είναι εύκολο. Αλλά είμαι επίσης σίγουρος ότι όλη η ομάδα Gresini θα με βοηθήσει πολύ. Ανυπομονώ να γνωρίσω την ομάδα και να αρχίσω να δουλεύω μαζί της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Nadia, τον Carlo και τον Michele για την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που μου έδειξαν», δήλωσε ο Marc Marquez.

Από την πλευρά της, η Nadia Padovani, σύζυγος του αείμηστου Fausto Gresini, δήλωσε κα ιδιοκτήτης της ομάδας Gresini Racing, είπε: «Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για την οικογένεια Gresini. Το γεγονός ότι ο Marc Marquez επέλεξε να αγωνιστεί μαζί μας την ερχόμενη σεζόν είναι φανταστικό και είμαι εξαιρετικά χαρούμενη που μπορώ να το επισημοποιήσω. Σε λιγότερο από μια σεζόν ήρθαμε πολύ κοντά στον αδερφό του και θα υποδεχτούμε τον Marc με τον ίδιο τρόπο, καθώς είμαστε σίγουροι ότι έχει όλες τις δυνατότητες να είναι ανταγωνιστικός από την αρχή με την GP23. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Fabio Di Giannantonio για τον επαγγελματισμό του και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας του».

IT IS OFFICIAL: @marcmarquez93 JOINS TEAM GRESINI MOTOGP #GresiniFamily pic.twitter.com/BUyfsXacze

— Gresini Racing (@GresiniRacing) October 12, 2023