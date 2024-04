MotoGP: Pole position και νίκη στο sprint για τον Maverick Vinales

Κανείς δεν μπόρεσε να σταματήσει σήμερα τον Maverick Vinales που πήρε εμφατικά την pole position και τη νίκη στο sprint στο Circuit Of The Americas, τρίτο γύρο του MotoGP για το 2024.

Ο τρίτος γύρος του MotoGP, που πραγματοποιείται αυτό το τριήμερο στο απαιτητικό Circuit Of The Americas στο Austin του Τέξας, είχε ως αφετηρία τη χθεσινή μέρα όπου οι Maverick Vinales και Jorge Martin έδειξαν με το καλημέρα τις προθέσεις τους στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και στο Practice, αντίστοιχα.

Ο Ισπανός της Aprilia Racing, μετά τις πολύ καλές εμφανίσεις τους στο Portimao, απέδειξε στο πρώτο χθεσινό σκέλος ότι έχει την απαιτούμενη ταχύτητα, με την RS-GP να «βολεύεται» εξαιρετικά στην αμερικανική πίστα των 5,5 χλμ. Όμως, αυτός που… τάραξε τα νερά ήταν ο συμπατριώτης του, Jorge Martin, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα συνέτριψε με την GP24 της Prima Pramac Racing το ρεκόρ πίστας «γράφοντας» 2:01.397.

Πίσω από τους δύο Ισπανούς πλασαρίστηκε ένας ακόμα… Ισπανός. Ο λόγος, για τον βασιλιά του συγκεκριμένου τερέν, Marc Marquez, ο οποίος αργά αλλά σταθερά κυνηγά το πρώτο του βάθρο στη σέλα της Desmosedici GP23 της Gresini Racing – και γιατί όχι την πρώτη του νίκη με μοτοσικλέτα της Ducati. Με την σειρά του, τον τέταρτο χρόνο «έγραψε» ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής των δύο τελευταίων ετών, Francesco Bagnaia, ο οποίος οριακά «προσπέρασε» τον εκπληκτικό, για μια ακόμα φορά, Pedro Acosta.

Μαζί με τους Martin, Vinales, Marquez, Bagnaia και Acosta, το απευθείας εισιτήριο για τις Κατατακτήριες 2 πήραν ο Aleix Espargaro, ο αναγεννημένος Franco Morbidelli, ο Enea Bastianini, αλλά και οι δύο αναβάτες της Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio di Giannantonio και Marco Bezzecchi, επίσης με Ducati.

The fastest Friday ever at COTA! 💯 We’re all set for a blockbusting Super Saturday tomorrow! 🤠#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/KfMqzRMxe0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 12, 2024

Σήμερα, στις Ελεύθερες Δοκιμές 2, τον πρώτο λόγο είχε ένας… πρωτάρης. Για την ακρίβεια, ο μοναδικός για το 2024, που φυσικά δεν είναι άλλος από τον Pedro Acosta, ο οποίος σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο εμπρός από τον Francesco Bagnaia, τον Marc Marquez και τον Maverick Vinales.

Λίγα λεπτά μετά, στις Κατατακτήριες 1, την πρόκριση στο Q2 απέσπασαν ο Jack Miller με την εργοστασιακή μοτοσικλέτα της KTM, καθώς και ο Alex Marquez με την Ducati GP23 της Gresini Racing.

The Thriller does it! ✅ But @BradBinder_33 still has a lot of work to do! 😮#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/0o7qU79EnU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 13, 2024

Στη μάχη της pole position, στην πρώτη έξοδο από τα pit, ο Maverick Vinales έδωσε τον ρυθμό, εμπρός από τους Marc Marquez και Enea Bastianini. Μεγάλος χαμένος ήταν ο Jorge Martin, ο οποίος υπέπεσε δύο οδηγικά λάθη που είχαν ως αποτέλεσμα ισάριθμες πτώσεις.

HE’S DOWN AGAIN! 😱@88jorgemartin didn’t even go back into the pits, he carried on and he’s crashed on the very next lap! 🤯#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/PXBoDhZdmn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 13, 2024

Στην τελική προσπάθεια, ο Ισπανός της Aprilia Racing δεν άφησε περιθώρια σε κανέναν και με νέο ρεκόρ (2:00.864) πήρε εμφατικά την pole position. Δίπλα του, στην πρώτη σειρά της σχάρας εκκίνησης, πλασαρίστηκαν οι Pedro Acosta και Marc Marquez, σε ένα ακόμα ισπανικό lock out.

Τον τέταρτο χρόνο σημείωσε ο Francesco Bagnaia, ο οποίος θα έχει δίπλα του τον ομόσταβλό του Enea Bastianini, καθώς και τον Jorge Martin που μετά τα λάθη του περιορίστηκε στην έκτη θέση.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Aleix Espargaro, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli και Marco Bezzecchi.

It’s looking like it’s going to be a #TissotSprint to remember 🤩 This is how the grid will line up later on 👇#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/hB2oHnrJyH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 13, 2024

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του sprint των 10 γύρων στο Circuit Of The Americas έσβησαν με τον Maverick Vinales να διατηρεί τα πρωτεία, εμπρός από τους Marc Marquez και Pedro Acosta. Πίσω τους, οι Enea Bastianini, Jorge Martin και Aleix Espargaro, ενώ καταστροφική εκκίνηση είχε ο Francesco Bagnaia που βρέθηκε δέκατος στο τέλος του πρώτου γύρου.

Γρήγορα, ο πρώτοι τρεις αναβάτες άρχισαν να ανοίγουν μια απόσταση από τους υπολοίπους, με τον Μaverick Vinales να ελέγχει τον ρυθμό και να παίρνει ανάσα 1 δλ. και τον Pedro Acosta να πιέζει ασφυκτικά τον οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Πιο πίσω, ο Jorge Martin πέρασε τον Enea Bastianini βάζοντας πλώρη για τη διεκδίκηση μιας θέσης στο βάθρο.

Στο δεύτερο μισό του sprint και με τον Maverick Vinales να έχει διαφορά πάνω από 2 δλ., το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην κλειστή μάχη ανάμεσα στους Marc Marquez, Pedro Acosta και Jorge Martin, με τον τελευταίο να εξαπολύει άμεσα την επίθεση του στον αναβάτη της Gas Gas και να περνά έτσι τρίτος.

LOOK AT THIS! 🔥@37_pedroacosta gives it a go but it costs him big time! ⚔️#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/ECW2wuCmIG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 13, 2024

Πιο πίσω, ο Aleix Espargaro αλλά και ο Jack Miller πέρασαν τον Enea Bastianini, που έδειχνε να μην έχει σήμερα την απαιτούμενη ταχύτητα στη σέλα της GP24.

Οι τελευταίοι τρεις γύροι δεν επεφύλαξαν περαιτέρω αλλαγές στην κορυφή. Έτσι, ο Maverick Vinales πήρε εύκολα τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του σε sprint, μετά από εκείνη στο Portimao, και ο Marc Marquez τη δεύτερη θέση. Τρίτος ολοκλήρωσε ο Jorge Martin.

Τέταρτος ήταν ο Pedro Acosta, πέμπτος ο Aleix Espargaro, έκτος ο Enea Bastianini, που πέρασε στον τελευταίο γύρο τον Jack Miller, ενώ τη 10άδα συμπλήρωσαν οι Francesco Bagnaia, Raul Fernandez και Franco Morbidelli.

Στη βαθμολογία ο Jorge Martin εξακολουθεί να προηγείται με 67 πλέον βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Enea Bastianini με 43 βαθμούς, τρίτος ο Brad Binder με 42 βαθμούς και τέταρτος ο Francesco Bagnaia με 39 βαθμούς.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού GP στο Τέξας των ΗΠΑ σβήνουν αύριο στις 22:00 ώρα Ελλάδας.