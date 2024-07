MotoGP – Sachsenring: Νίκη για τον Francesco Bagnaia, πτώση για τον Jorge Martin

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του GP στο Sachsenring της Γερμανίας έσβησαν με τον Jorge Martin να στριβεί πρώτος αυτή τη φορά, εμπρός από τον Miguel Oliveira και τον Francesco Bagnaia.

🚦LIGHTS OUT IN #MotoGP !🚦 @88jorgemartin nails the start and leads @_moliveira88 and @PeccoBagnaia ✅ #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/i6HEpkC0Xc

Ακολουθώντας μια εντελώς διαφορετική τακτική σε σχέση με το χθεσινό sprint, ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής εξαπέλυσε γρήγορα την επίθεσή του περνώντας και τον Πορτογάλο αλλά και τον μεγάλο αντίπαλό του στο Πρωτάθλημα Αναβατών, ανεβαίνοντας αυτός πρώτος. Την ίδια στιγμή, ο εξαιρετικός στο ξεκίνημα Franco Morbidelli ανέβηκε τέταρτος και με εντυπωσιακό τρόπο τρίτος, εμπρός από τον Miguel Oliveira και πίσω από τον Jorge Martin που είχε τον νου στον Francesco Bagnaia.

Πιο πίσω, ο Marc Marquez είχε πλασαριστεί ήδη στην όγδοη θέση – και εν συνεχεία στην έκτη!

Έξι γύρους μετά τo σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ο πεισματάρης και ταχύς και σήμερα Ισπανός της Prima Pramac πήρε ξανά τα ηνία της κούρσας στα φρένα της Τ1. Με τον Francesco Bagnaia να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ισπανού, γρήγορα ο Franco Morbidelli ανέβασε κι άλλο τον ρυθμό του περνώντας στη δεύτερη θέση της προσωρινής κατάταξης του GP, εμπρός από τον συμμαθητή του στην Ακαδημία VR46 που έδειχνε όπως και χθες να μην έχει εμπιστοσύνη στο μπροστινό της Ducati GP24.

Ωστόσο, φτάνοντας ακριβώς στα μισά του αγώνα, ο Francesco Bagnaia βρήκε ξανά ρυθμό και απάντησε στον Franco Morbidelli, ανακτώντας την δεύτερη θέση. Λίγα μέτρα πιο… πίσω, ο Marc Marquez άφηνε πίσω του το «εμπόδιο» του Miguel Oliveira, ανεβαίνοντας αθόρυβα στην πέμπτη θέση «βλέποντας» πλέον την ουρά της GP24 του Franco Morbidelli, ο οποίος έχασε τη μάχη και από τον Alex Marquez.

It’s battles everywhere you look! ⚔️@alexmarquez73 is up to 3rd 🆙

And @Bestia23 begins his late charge into 6th 📈#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/uiXY7xH51O

