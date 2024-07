MotoGP – Sachsenring: Pole position και νίκη στο sprint για τον Jorge Martin

Η αγωνιστική δράση για τον ένατο γύρο του MotoGP για το 2024 ξεκίνησε χθες στην γερμανική πίστα του Sachsenring -με την χαρακτηριστική αριστερόστροφη φορά- με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και το καθιερωμένο πλέον Practice.

Με τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και με αρκετό άνεμο να πνέει, βασικό χαρακτηριστικό και των δύο χρονομετρημένων περιόδων ήταν οι πολλές πτώσεις, καθώς τα ασύμμετρα ελαστικά της Michelin δυσκολεύτηκαν να «σηκώσουν» θερμοκρασίες στο δεξί τμήμα του πέλματός τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των λιγοστών δεξιών στροφών της πίστας. Τα… θύματα των πτώσεων ήταν πολλά (σ.σ.: στο Practice μόνο οι πτώσεις έφτασαν τις 10). Ανάμεσά τους, ο Fabio Di Giannantonio, ο οποίος απέφυγε τα χειρότερα επιστρέφοντας στη συνέχεια στην αγωνιστική δράση, ο Enea Bastianini, o Pedro Acosta, αλλά και ο 11(!) φορές νικητής στο συγκεκριμένο τερέν, Marc Marquez, ο οποίος, ύστερα από ένα επικίνδυνο highside στα πρώιμα στάδια του Practice κατέληξε στην αμμοπαγίδα του περίφημου «καταρράκτη» (βλ. Τ11), με συνέπεια να διαγνωστεί στη συνέχεια με κάταγμα στον δείκτη του αριστερού χεριού του και έναν μεγάλο μώλωπα στο στήθος.

Second crash of the day for @marcmarquez93 but this one was HUGE! 💥

The 8-time World Champ suffered a massive highside at Turn 11! 🤯 Thankfully Marc was declared FIT after a quick medical check! ✅#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/4wBUtv98lh

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 5, 2024