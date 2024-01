MotoGP: Τι δήλωσε ο Marc Marquez μετά την πρώτη επαφή του με την Ducati GP23

Ο Marc Marquez είναι και επίσημα από σήμερα ο δεύτερος αναβάτης της Gresini Racing έχοντας «εγκαταλείψει» μετά από 11 χρόνια την ομάδα με την οποία δοξάστηκε κατακτώντας με αυτή και τους έξι τίτλους του στο MotoGP.

Ο Ισπανός, ωστόσο, δεν μπορούσε να μιλήσει για την πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα εμπειρία του με την ιταλική μοτοσικλέτα – η οποία έλαβε χώρα δύο 24ώρα μετά τη λήξη του περσινού πρωταθλήματος, στις πρώτες επίσημες δοκιμές στη Βαλένθια ενόψει 2024 – μιας και το συμβόλαιό του με την Repsol Honda διαρκούσε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Θυμίζουμε ότι με το καλημέρα, ο Marc Marquez έγραψε τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο στο πρώτο αυτό τεστ.

«Μπόρεσα να προσαρμοστώ [στη νέα μοτοσικλέτα] πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν», είπε ο Marquez σε δήλωση στο DAZN.

«Ο χρόνος ήρθε χωρίς να το ψάξω πολύ. Η Ducati είναι μια διαφορετική μοτοσυκλέτα [από τη Honda], με διαφορετικό στυλ.

«Οδηγώ την πρωταθλήτρια μοτοσυκλέτα, οπότε όλα εξαρτώνται από εμένα. Υπάρχουν πολλοί αναβάτες που πηγαίνουν γρήγορα με αυτή τη μοτοσυκλέτα», συνέχισε ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, προσθέτοντας:

«Η ταχύτητα είναι εκεί, αλλά έχω ακόμα πολλά πράγματα να καταλάβω. Όχι τόσο για να πάω πιο γρήγορα, αλλά για να είμαι πιο σταθερός. Και πάνω από όλα σε επίπεδο επικοινωνίας με την ομάδα.

«Δούλευα με μια ομάδα για 11 χρόνια και τώρα βρίσκονται σε μια νέα. Η οικογένεια [της Gresini] με υποδέχτηκε εξαιρετικά και αυτό είναι ωραίο».

Για το 2024, ο Marc Marquez θα έχει «συνοδοποίρο του στη νέα του περιπέτεια στο MotoGP των αδελφό του Alex Marquez.

Ο Marc Marquez θα λάβει μέρος στην επίσημη παρουσίαση της ομάδας για το 2024 που θα πραγματοποιηθεί στο Riccione της Ιταλίας στις 20 Ιανουαρίου προτού οδηγήσει ξανά τη Desmosedici GP στο δεύτερο επίσημο τεστ ομάδων και αναβατών που θα πραγματοποιηθεί στη Sepang της Μαλαισίας στις 6-8 Φεβρουαρίου.

